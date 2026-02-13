Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Northwest Herald

IHSA 2026 girls basketball postseason schedules for teams across McHenry County

Huntley’s Evelyn Freundt heads for the hoop against Mundelein in varsity girls basketball Komaromy Classic tournament action on Tuesday, Dec. 30, 2025, at Dundee-Crown High School in Carpentersville.

Huntley’s Evie Freundt heads to the basket against Mundelein at Dundee-Crown's Komaromy Classic earlier this season in Carpentersville. (Patrick Kunzer for Shaw Local/Patrick Kunzer for Shaw Local)

By Alex Kantecki

Here are the postseason regional schedules for girls basketball teams in McHenry County. First-round games tip off Saturday.

Class 1A

South Beloit Regional

Saturday, Feb. 14

Game 1: No. 7 Alden-Hebron vs. No. 10 Hiawatha, 3 p.m. (at Alden-Hebron)

Game 2: No. 6 South Beloit vs. No. 11 Rockford Christian Life, 1 p.m. (at South Beloit)

Monday, Feb. 16

Game 3: No. 2 Aurora Christian vs. Winner Game 1, 6 p.m.

Game 4: No. 3 Indian Creek vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 19

Game 5: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 6 p.m.

Hinckley-Big Rock Regional

Saturday, Feb. 14

Game 1: No. 8 Ashton-Franklin Center vs. No. 9 Our Lady of the Sacred Heart, 2 p.m. (at Ashton-Franklin Center)

Game 2: No. 5 Hinckley-Big Rock vs. No. 12 Mooseheart, 6 p.m. (at Hinckley-Big Rock)

Monday, Feb. 16

Game 3: No. 1 Rockford Christian vs. Winner Game 1, 6 p.m.

Game 4: No. 4 Marian Central vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 19

Game 5: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 6 p.m.

Class 2A

Marengo Regional

Saturday, Feb. 14

Game 1: No. 7 Richmond-Burton vs. No. 10 Harvest-Westminster, 11 a.m. (at Richmond-Burton)

Monday, Feb. 16

Game 2: No. 2 St. Edward vs. Winner Game 1, 6 p.m.

Game 3: No. 3 Marengo vs. No. 5 Genoa-Kingston, 7:30 p.m.

Thursday Feb. 19

Game 4: Winner Gamer 2 vs. Winner Game 3, 6 p.m.

Regina Dominican Regional

Saturday, Feb. 14

Game 1: No. 8 North Boone vs. No. 9 Wheaton Academy, 3 p.m.

Tuesday, Feb. 17

Game 2: No. 1 Johnsburg vs. Winner Game 1, 6 p.m.

Game 3: No. 4 Willows Academy vs. No. 6 Regina Dominican, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 19

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 6 p.m.

Class 3A

Sycamore Regional

Tuesday, Feb. 17

Game 1: No. 2 Burlington Central vs. No. 7 Rochelle, 6 p.m.

Game 2: No. 4 Sycamore vs. No. 6 Freeport, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 19

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7 p.m.

Woodstock North Regional

Saturday, Feb. 14

Game 1: No. 8 Crystal Lake Central vs. No. 9 Harvard, 11 a.m. (at Crystal Lake Central)

Tuesday, Feb. 17

Game 2: No. 1 Crystal Lake South vs. Winner Game 1, 6 p.m.

Game 3: No. 4 Woodstock vs. No. 5 Woodstock North, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 19

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 7 p.m.

Belvidere North Regional

Tuesday, Feb. 17

Game 1: No. 2 Boylan vs. No. 7 Prairie Ridge, 6 p.m.

Game 2: No. 3 Cary-Grove vs. No. 6 Belvidere North, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 19

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7 p.m.

Class 4A

McHenry Regional

Saturday, Feb. 14

Game 1: No. 7 Round Lake vs. No. 9 McHenry, noon (at Round Lake)

Monday, Feb. 16

Game 2: No. 2 Carmel vs. Winner Game 1, 6 p.m.

Game 3: No. 3 Waukegan vs. No. 6 Warren, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 19

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 6:30 p.m.

Hampshire Regional

Saturday, Feb. 14

Game 1: No. 8 Jefferson vs. No. 9 Dundee-Crown, noon (at Jefferson)

Monday, Feb. 16

Game 2: No. 1 Hononegah vs. Winner Game 1, 6 p.m.

Game 3: No. 4 Hampshire vs. No. 6 Rockford Aubrun, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 19

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 6 p.m.

Harlem Regional

Tuesday, Feb. 17

Game 1: No. 2 Huntley vs. No. 7 Jacobs, 6 p.m.

Game 2: No. 3 Guilford vs. No. 5 Harlem, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 19

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 6 p.m.

Girls BasketballPremiumMcHenry CountyHigh School SportsAlden-Hebron PrepsMarian Central PrepsBurlington Central PrepsCary-Grove High SchoolCrystal Lake Central PrepsCrystal Lake South PrepsDundee-Crown PrepsHampshire PrepsHuntley PrepsJacobs PrepsMcHenry PrepsPrairie Ridge PrepsHarvard PrepsJohnsburg PrepsMarengo PrepsRichmond-Burton PrepsWoodstock PrepsWoodstock North PrepsMcHenry County Front Headlines
Alex Kantecki

Alex Kantecki

Sports editor for the Northwest Herald. Local prep sports coverage of McHenry County.