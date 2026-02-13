IHSA 2026 girls basketball postseason schedules for teams across McHenry County

Here are the postseason regional schedules for girls basketball teams in McHenry County. First-round games tip off Saturday.
Class 1A
South Beloit Regional
Saturday, Feb. 14
Game 1: No. 7 Alden-Hebron vs. No. 10 Hiawatha, 3 p.m. (at Alden-Hebron)
Game 2: No. 6 South Beloit vs. No. 11 Rockford Christian Life, 1 p.m. (at South Beloit)
Monday, Feb. 16
Game 3: No. 2 Aurora Christian vs. Winner Game 1, 6 p.m.
Game 4: No. 3 Indian Creek vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.
Thursday, Feb. 19
Game 5: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 6 p.m.
Hinckley-Big Rock Regional
Saturday, Feb. 14
Game 1: No. 8 Ashton-Franklin Center vs. No. 9 Our Lady of the Sacred Heart, 2 p.m. (at Ashton-Franklin Center)
Game 2: No. 5 Hinckley-Big Rock vs. No. 12 Mooseheart, 6 p.m. (at Hinckley-Big Rock)
Monday, Feb. 16
Game 3: No. 1 Rockford Christian vs. Winner Game 1, 6 p.m.
Game 4: No. 4 Marian Central vs. Winner Game 2, 7:30 p.m.
Thursday, Feb. 19
Game 5: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 6 p.m.
Class 2A
Marengo Regional
Saturday, Feb. 14
Game 1: No. 7 Richmond-Burton vs. No. 10 Harvest-Westminster, 11 a.m. (at Richmond-Burton)
Monday, Feb. 16
Game 2: No. 2 St. Edward vs. Winner Game 1, 6 p.m.
Game 3: No. 3 Marengo vs. No. 5 Genoa-Kingston, 7:30 p.m.
Thursday Feb. 19
Game 4: Winner Gamer 2 vs. Winner Game 3, 6 p.m.
Regina Dominican Regional
Saturday, Feb. 14
Game 1: No. 8 North Boone vs. No. 9 Wheaton Academy, 3 p.m.
Tuesday, Feb. 17
Game 2: No. 1 Johnsburg vs. Winner Game 1, 6 p.m.
Game 3: No. 4 Willows Academy vs. No. 6 Regina Dominican, 7:30 p.m.
Thursday, Feb. 19
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 6 p.m.
Class 3A
Sycamore Regional
Tuesday, Feb. 17
Game 1: No. 2 Burlington Central vs. No. 7 Rochelle, 6 p.m.
Game 2: No. 4 Sycamore vs. No. 6 Freeport, 7:30 p.m.
Thursday, Feb. 19
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7 p.m.
Woodstock North Regional
Saturday, Feb. 14
Game 1: No. 8 Crystal Lake Central vs. No. 9 Harvard, 11 a.m. (at Crystal Lake Central)
Tuesday, Feb. 17
Game 2: No. 1 Crystal Lake South vs. Winner Game 1, 6 p.m.
Game 3: No. 4 Woodstock vs. No. 5 Woodstock North, 7:30 p.m.
Thursday, Feb. 19
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 7 p.m.
Belvidere North Regional
Tuesday, Feb. 17
Game 1: No. 2 Boylan vs. No. 7 Prairie Ridge, 6 p.m.
Game 2: No. 3 Cary-Grove vs. No. 6 Belvidere North, 7:30 p.m.
Thursday, Feb. 19
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 7 p.m.
Class 4A
McHenry Regional
Saturday, Feb. 14
Game 1: No. 7 Round Lake vs. No. 9 McHenry, noon (at Round Lake)
Monday, Feb. 16
Game 2: No. 2 Carmel vs. Winner Game 1, 6 p.m.
Game 3: No. 3 Waukegan vs. No. 6 Warren, 7:30 p.m.
Thursday, Feb. 19
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 6:30 p.m.
Hampshire Regional
Saturday, Feb. 14
Game 1: No. 8 Jefferson vs. No. 9 Dundee-Crown, noon (at Jefferson)
Monday, Feb. 16
Game 2: No. 1 Hononegah vs. Winner Game 1, 6 p.m.
Game 3: No. 4 Hampshire vs. No. 6 Rockford Aubrun, 7:30 p.m.
Thursday, Feb. 19
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 6 p.m.
Harlem Regional
Tuesday, Feb. 17
Game 1: No. 2 Huntley vs. No. 7 Jacobs, 6 p.m.
Game 2: No. 3 Guilford vs. No. 5 Harlem, 7:30 p.m.
Thursday, Feb. 19
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 6 p.m.