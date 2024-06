Girls Track and Field: 2024 All-Fox Valley Conference team

Huntley’s Sophie Amin clears the last hurdle as she wins the 100-meter high hurdles on May 2 at the Fox Valley Conference Girls Track and Field Meet at Jacobs High School in Algonquin. Amin and Cary-Grove's Olivia Parker (left, blue top) were among the All-FVC runners in that race. (Gregory Shaver/Gregory Shaver Shaw Media )

Athletes who finished in the top six of individual events or the top three in relays earned All-Fox Valley Conference status.

Burlington Central: Abi Burke, jr. (800, 4x400), Kenzie Andersen, sr. (4x400), Marlee Christiansen, fr. (4x400), Corryn Kester, sr. (4x400), Emilie Anderson, so. (discus), Cailen O’Brien, fr. (HJ), Danica Wiegel, jr. (PV), Maddie Mucci, sr. (LJ, TJ).

Cary-Grove: Olivia Parker, so. (100HH, 300LH, 4x100), Kate Aniolkowski, sr. (300LH, 4x100), Kennedy Manning, so. (LJ, 4x100), Sienna Heizer, jr. (4x100), Kenna Kinsch, jr. (discus), Caelie Mendro, so. (TJ).

Crystal Lake Central: Abbey Zaletel, sr. (PV), Grace Fujino, so. (PV)

Crystal Lake South: Gracey LePage, fr. (100, 200), Abby Machesky, sr. (800, 4x800), Liv Pinta, jr. (1,600, 4x800), Tori Pinta, jr. (4x800), Cecelia Piemontese, fr. (4x800), Ava Freund, sr. (SP), Emily Kupiec, jr. (TJ).

Dundee-Crown: Delilah Kissane, fr. (400), Oliwia Drozdz, jr. (400), Marissa Klaas, jr. (TJ, 100HH), Penelope Murray, fr. (HJ),

Hampshire: Ella Perrone, sr. (400, 4x400), Alyssa Garcia, so. (400, 4x400, 4x800), Kaley Byhre, so. (800, 4x400, 4x800), Hudson Szymonik, jr. (3,200), Annabella Haskins, so. (3,200), Haley Wilson, so. (300LH), Ava Garcia, so. (4x200, 4x400), Hailey Wilson, so. (4x200), Kassidy Papa, jr. (PV, 4x200), Malaya Ligon, fr. (4x200), Hannah Jones, jr. (4x800), Rylie Wilson, jr. (4x800), Hailey Homola, so. (SP), Hailey Caraway, sr. (HJ), Ecko Bausley, jr. (HJ), Claudia Kuk, sr. (LJ).

Huntley: Dominique Johnson, jr. (TJ, LJ, 100, 4x200), K’Leigh Saenz, sr. (100, 4x100, 4x200, 4x400), Vicky Evtimov, sr. (200, 4x100, 4x200), Sophie Amin, sr. (100HH, 4x100, 4x200), Emmy Byers, jr. (200, 400, 4x100), Aspen Maldonado, so. (800), Cori Kilvinger, so. (1,600), Morgan Sauber, fr. (1,600), Haley Rahman (3,200), Abbie Williams, jr. (300LH, 4x400), Nevaeh Fondjo, jr. (300LH), Izzy Whitehouse, fr. (HJ, 4x200, 4x400), Addi Busam, so. (TJ, 4x200, 4x400), Sienna Robertson, jr. (discus), Elena Fetzer, fr. (SP), Briann Felde, so. (SP), Sara Willis, jr. (discus), Gianna Howard, sr. (HJ), Emma Garafalo, so. (PV)

Jacobs: Tanna Krupsky, so. (100HH), Skyler Herman, sr. (300LH), Cary Uehlein, so. (SP, discus), Camryn Cook, sr. (SP).

McHenry: Kelly Huerta, sr. (100, 200, 4x100), Skyler Balzer (1,600, 3,200), Danielle Jensen (1,600, 3,200), Emma Blanken, jr. (100HH, 4x100), Brianna Amedia, so. (LJ, 4x100), Avery Stinger, jr. (4x100), Lorelei Galvicius, jr. (discus), Avery Vernooy, so. (PV), Gabi Grasser, jr. (LJ),

Prairie Ridge: Katie Jewell, jr. (100, 200, 400), Anna Borg, sr. (100, 200), Lila Stewart, so. (800, 4x800), Olivia McPherson, sr. (800, 4x800), Brenna Benjamin, so. (1,600, 3,200, 4x800), Kelly Anderson, so. (100HH), Faith Wilder, sr. (4x800),