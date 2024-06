Boys Track and Field: The 2024 All-Fox Valley Conference team

McHenry’s Zeke Galvicius celebrates a personal-best pole vault during the Huntley IHSA Class 3A Boys Sectional Track and Field Meet on Wednesday, May 15, 2024, at Huntley High School. (Gregory Shaver/Gregory Shaver Shaw Media )

Athletes who finished in the top six of individual events or the top three in relays earned All-Fox Valley Conference status.

Burlington Central: Aaron Jenkins, jr. (100), Ryan Kries, sr. (3,200), Patrick Shell, sr. (110HH, 300IH), Gavin Klingberg, so. (300IH), Adam Hinkelman, sr. (4x800), Brandon Pflug, fr. (4x800), Obaid Khwaja, sr. (4x800), Jadon Alex, jr. (4x800), Porter Mihelich, sr. (SP), Henry Crumlett, sr. (discus), Grayson Burton, sr. (LJ, TJ), LJ Kerr, jr. (LJ).

Cary-Grove: Grant Bond, jr. (110HH, 300IH), Reece Ihenacho, sr. (SP, discus), Logan Abrams, so. (SP, discus), Matthew Kriz, fr. (LJ).

Crystal Lake Central: Rene Gaunaurd, sr. (100), Miles Richmond, sr. (400, 4x400), Jackson Hopkins, jr. (800, 4x400, 4x800), Aiden Shulfer, sr. (3,200), Eric Wang, so. (110HH), Oliver Lavaty, fr. (4x400, 4x800), Amana Omale, so. (4x400, 4x800), Jackie Clark, jr. (4x800), Gavin Fujino, sr. (PV).

Crystal Lake South: Anthony Pupillo, sr. (200), Blake Marunde, sr. (400), Levi Wisler, sr. (discus), Adam Strombom, jr. (800), Rishi Patel, sr. (TJ).

Dundee-Crown: Kali Freeman, sr. (200, 4x100, 4x200), Torrion Bell, sr. (4x100, 4x200), Terrion Spencer, jr. (4x100), Oreoluwa Sobodu, jr. (4x100, 4x200), Jeremiah Stewart, sr (4x200), Kyle Brents, so. (HJ), Anthony Jobe, jr. (HJ), Rylan Schmidt, so. (PV).

Hampshire: Josh Maya, jr. (400), Samuel Rens, so. (400), Jack Sheets, jr. (800), Gage Homola, sr. (SP, discus), Vince Scott, sr. (LJ, TJ).

Huntley: Vinny Costa, jr. (100, 4x100, 4x200), Dom Giuseffi, jr. (100, 4x100, 4x200), Lex Giron (4x100, 4x200), Noah Van De Vorde, jr. (4x100), Langston Stanley, fr. (400), Noah Jensen, sr. (400), Tommy Nitz, jr. (1,600, 3,200), Zach Zuzzio, sr. (1,600), Nathan Sauber, so. (3,200), Ryan Schroeder, sr. (110HH, 300IH), Jeff Cruickshank, sr. (HJ, LJ), Aiden Bos, so. (HJ), Jake Hill, jr. (PV), Daniel Przybylko, jr. (PV), Zach Rysavy, jr. (LJ, TJ).

Jacobs: Jackson Cook, jr. (100, 4x100, 4x200), Matt Andreano, sr. (800, 4x400), Isaac Pepin, jr. (800), Max Sudrzynski, jr. (1,600), Carson Goehring, so. (110HH, 300IH), Khristos Oludimu, jr. (HJ, TJ, 4x100, 4x200), Henry Beyer, sr. (4x100, 4x200, 4x400), Vince Catalanotto, sr. (4x100, 4x200, 4x400), Prince Barnes, jr. (discus), Connor Uhler, so. (SP).

McHenry: Michael Os, sr. (200), Doug Martin, sr. (800), Nick Schmitz, sr. (1,600, 3,200), Hayden Stone, sr. (HJ), Zeke Galvicius, sr. (PV).

Prairie Ridge: Colin Witowski, sr. (100, 200), Nick Flau, jr. (200, TJ), Gerrit Dam, sr. (1,600, 4x800), Will Gelon, sr. (1,600, 4x800), Evan Gilleland, sr. (3,200), Keel Brossard, sr. (110HH, 300IH), Ben Stech, sr. (PV, 4x400), Daniel Cardenas, sr. (4x400), Eli Shoufer, sr. (4x400), Jack Demakis, sr. (4x400), Bohdi Lee, so. (4x800), Steven Randles, fr. (4x800), Gavin Tinch, jr. (SP).