Field set for 2026 Tri-County Conference Girls Basketball Tournament

Seeds and schedules are set for the 2026 Tri-County Conference Girls Basketball Tournament, hosted by Dwight High School.
Saturday, Jan. 17
Game 1 - #2 Dwight vs. #7 Henry-Senachwine, 10 a.m.
Game 2 - #3 St. Bede vs. #6 Seneca, 11:30 a.m.
Game 3 - #1 Roanoke-Benson vs. #8 Putnam County, 1 p.m.
Game 4 - #4 Midland vs. #5 Marquette, 2:30 p.m.
Monday, Jan. 19
Game 5 - Roanoke-Benson/Putnam Co. winner vs. Midland/Marquette winner, 5:30 p.m.
Game 6 - Dwight/Henry-Sen. winner vs. St. Bede/Seneca winner, 7 p.m.
Wednesday, Jan. 21
Game 7 - Roanoke-Benson/Putnam Co. loser vs. Midland/Marquette loser, 5:30 p.m.
Game 8 - Dwight/Henry-Sen. loser vs. St. Bede/Seneca loser, 7 p.m.
Thursday, Jan. 22
Game 9 - Consolation, 5 p.m.
Game 10 - 3rd-place, 6:30 p.m.
Game 11 - Championship, 8 p.m.