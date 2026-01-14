Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Premium | NewsTribune

Field set for 2026 Tri-County Conference Girls Basketball Tournament

Kylee Rowley (15) of Seneca dribbles ball as Emily Ryan-Adair (13) of Marquette reaches on Monday, November 17, 2025 at Seneca High School in Seneca.

Seneca's Kylee Rowley (15) dribbles as Marquette's Emily Ryan-Adair (13) defends in a game earlier this season in Seneca. (MaKade Rios for Shaw Local)

By Brian Hoxsey

Seeds and schedules are set for the 2026 Tri-County Conference Girls Basketball Tournament, hosted by Dwight High School.

Saturday, Jan. 17

Game 1 - #2 Dwight vs. #7 Henry-Senachwine, 10 a.m.

Game 2 - #3 St. Bede vs. #6 Seneca, 11:30 a.m.

Game 3 - #1 Roanoke-Benson vs. #8 Putnam County, 1 p.m.

Game 4 - #4 Midland vs. #5 Marquette, 2:30 p.m.

Monday, Jan. 19

Game 5 - Roanoke-Benson/Putnam Co. winner vs. Midland/Marquette winner, 5:30 p.m.

Game 6 - Dwight/Henry-Sen. winner vs. St. Bede/Seneca winner, 7 p.m.

Wednesday, Jan. 21

Game 7 - Roanoke-Benson/Putnam Co. loser vs. Midland/Marquette loser, 5:30 p.m.

Game 8 - Dwight/Henry-Sen. loser vs. St. Bede/Seneca loser, 7 p.m.

Thursday, Jan. 22

Game 9 - Consolation, 5 p.m.

Game 10 - 3rd-place, 6:30 p.m.

Game 11 - Championship, 8 p.m.

Girls BasketballPremiumHigh School SportsLa Salle CountyNewsTribuneDwight PrepsHenry-Senachwine PrepsSt. Bede PrepsSeneca PrepsPutnam County PrepsMarquette PrepsIllinois Valley Front Headlines
Brian Hoxsey

Brian Hoxsey

I worked for 25 years as a CNC operator and in 2005 answered an ad in The Times for a freelance sports writer position. I became a full-time sports writer/columnist for The Times in February of 2016. I enjoy researching high school athletics history, and in my spare time like to do the same, but also play video games and watch Twitch.