Field set for 2026 Little Ten Conference Girls Basketball Tournament

Somonauk-Leland's Kennedy Barshinger drives by La Salle-Peru's Drew Depenbrock during their game Thursday, Nov. 20, 2025, in the Tim Humes Breakout girls basketball tournament at Somonauk High School.

Somonauk/Leland's Kennedy Barshinger drives by La Salle-Peru's Drew Depenbrock during their game in the 2025 Tim Humes Breakout girls basketball tournament at Somonauk High School. (Mark Busch)

By J.T. Pedelty

Seeds and schedules are set for the 2026 Little Ten Conference Girls Basketball Tournament, hosted by Serena High School.

Monday, Jan. 19

#2 Hinckley-Big Rock vs. #7 Illinois Math & Science Academy 5:30 p.m., #3 Indian Creek vs. #6 Newark 7 p.m.

Tuesday, Jan. 20

HBR/IMSA loser vs. Indian Creek/Newark loser 5:30 p.m., #4 Serena vs. #5 Earlville 7 p.m.

Thursday, Jan. 22

#1 Somonauk/Leland vs. Serena/Earlville winner 5:30 p.m., HBR/IMSA winner vs. Indian Creek/Newark winner 7 p.m.

Friday, Jan. 23

Consolation: 5 p.m., 3rd-place: 6:30 p.m., championship: 8 p.m.

J.T. is a graduate of Streator High School, Illinois Valley Community College and Southern Illinois University-Carbondale who is some 27 years into an award-winning sports journalism career and serves as a regional sports editor for Shaw Local Media and Friday Night Drive.