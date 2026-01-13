Field set for 2026 Little Ten Conference Girls Basketball Tournament

Seeds and schedules are set for the 2026 Little Ten Conference Girls Basketball Tournament, hosted by Serena High School.
Monday, Jan. 19
#2 Hinckley-Big Rock vs. #7 Illinois Math & Science Academy 5:30 p.m., #3 Indian Creek vs. #6 Newark 7 p.m.
Tuesday, Jan. 20
HBR/IMSA loser vs. Indian Creek/Newark loser 5:30 p.m., #4 Serena vs. #5 Earlville 7 p.m.
Thursday, Jan. 22
#1 Somonauk/Leland vs. Serena/Earlville winner 5:30 p.m., HBR/IMSA winner vs. Indian Creek/Newark winner 7 p.m.
Friday, Jan. 23
Consolation: 5 p.m., 3rd-place: 6:30 p.m., championship: 8 p.m.