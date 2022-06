Honor roll: JFK Spring Valley, third trimester 2021-2022

John F. Kennedy Elementary School in Spring Valley announced its third trimester honor roll list for the 2021-2022 school year.

Honor roll

Fifth grade

Sam Acosta, Colin Lesman, Kacia Orlandi, Mark Robeza, Wesley Schweickert and Caleb Sibaluca

Sixth grade

Jacob Andracke, Ava Garland, Mason Hill, Keegan Marroquin, Mariah Mavis, Jax McInnes, Erick Osorio-Cortes, Lily Pelka, Johana Perez, Jacalynn Qasem, Xavier Rodriguez, Emma Spayer and Gianna Thompson

Seventh grade

Allison Bates, Brianna Bustos, Jocelyn King, Callisa Rankin, Jostinne Retamel-Valenzuela, Brayden Spurny and Logan Ziel

Eighth grade

Sandro Aldana, Katelee Barriga, Grabiel Cano-Guzman, Joseph Caracheo, Evelyn Castelan, Julia Dergance, Ava Diaz, Kailey Edwards, Joseph Garcia and Jacob Mongan

High honor roll

Fifth grade

McKenna Biagioni, Dax Diaz, Madison Krewer, Gage Olson and Miles Ponce

Sixth grade

Emersyn Anderes, Lily Barr, Natalia Campos, Marcos Castro-Yanez, Caitlyn Craig, Joseph Dergance, Louis Dubberstine, Alyssa Edwards, Jordyn Edwards, Monserrat Garcia, Kalem Goreth, Gabriella Gregory, Karson Hansen, Jacki Humpage, Mason Keef, Will Kelty, Anna Kitts, Jasmine Lara, Ayden Lesman, Addison Mercier, Aisha Montiel-Morales, Cristian Payan, Leah Pelka, Roberth Ruiz-Cuz, Viviana Santiago and Arianna Vera

Seventh grade

Leida Briceno-Gomez, Jessica Casford, Austin Cavanah, Keelie Cooper, Katherine Cruz, Collin Diaz, Brooklyn Farrell, Adan Flores, Paxton Hillaker, Aaron Lopez, Amada Lopez, Ivan Lopez, Karel Macias, Guadalupe Martinez-Prado, Maira Morales-Garcia, Caroline Morris, Rylee Newton, Emma Novero, Neil Ortega, Mareli Penaloza-Morales, Joseph Perez, William Pikula, Isaiah Rangel, Emmanuel Santana, Isabella Schweickert, Shane Scribner, Cameron Shan, Clarissa Tejada-Guardado, Jada Ullrich, Ariana Villava, Houston Yanek and Nina Zamora

Eighth grade

Antonio Aldana, Greyson Bickett, Evelyn Bryant, Maya Cohrs, Hadley Desmarais, Joseph Eltrevoog-Milota, Christopher Hollenbeck, Kaiden Kenny, Auderey Kleckner, Aubrey Kolonowski, Suzanne Kunkel, Haley Lauck, Nevaeh Mavis, Aidan McMahon, Jacqueline Ossola, Fidel Payan, Tilea Phillips, Yoselyn Pop-Coc, Nevaeh Ridley, Juan Santiago, Joseph Scheri, Hunter Simpson, Ava Talbot, Julian Villava, Gabe Wamhoff, Keira Wilfong, Grace Willmer and Natalia Zamora