Honor roll: Putnam County High School, third quarter 2021-22

Putnam County High School announced its third-quarter honor and high honor roll for the 2021-22 school year.

High honor roll

Freshman

Ethan Askeland, Emelia Bouxsein, Drew Carlson, Deacon Cwikla, Jacob Edens, Preston Faletti, Alexis Glenn, Enzo Holocker, Meredith Lamis Meredith Lamis, Lisa Myres, Courtney Oliver, Anna Sandberg, Jaden Siegmann, Margaret Spratt, Lily Thompson and Valeria Villagomez

Sophomore

Esmeralda Avila, Salina Breckenridge, Hailey Cimei, Conlan Cwikla, Gabrielle Doyle, Alyssa Durbin, Hannah Gorisek, Tucker Gualandi, Orlando Harris, Ava Hatton, Emma Henderson, Sarah Johnson, Logan Keesee, Claire McCook, Chasity Missel, Kylee Moore, Avery Moutray, Alexander Myres, Christopher Nelson, Maggie Richetta, Jonathan Taylor, Cole Vipond, Megan Wasilewski and Trinity Wrobleski

Junior

Tori Balma, Tyler Bienemann, Mikenna Boyd, Kaitlyn Brannon, Samantha Cirilo, Gracie Ciucci, Nicholas Currie, Lauren Faletti, Olivia Gonzalez, Carter Holmes, Mavrick Holocker, Katelyn Liles, Mayra Macias, Austin Mattingly, Jackson McDonald, Molly Miller, Madeline Missel, Emma Nicoli, Joseph Pasternak, Quinn Postula, Andrew Pyszka, Arianna Rivera, Shelley Romero, Laynee Sanchez, Jesse Scott, Haven Sittler, Paityn Skinner, Catherine Trovero, Thomas Twardowski, Azael Vargas, Madeline Weger, Lucas Wiesbrock and Sihana Zulbeari

Senior

Isac Alvarado, James Baele, Lena Barr, Connor Brooker, Erin Brooker, McKinley Cwikla, Linzee Fay, Eyan Feller, Kyler Flori, Kalyn Grant, Austin Hack, Ryan Judd, Alyssa Keigley, Alex Larson, Jeri Lester, Sydney Miller, Chad Olson, Faith Pack, Eli Postula, Renae Ramey, Eduardo Reveles, Molly Roach, Jaxon Stoddard, Paige Terando, Jaidin Trone, Joseph Twardowski, Christopher Uzella, Zofia Uzella and Isaac Wujek

Honor Roll

Freshman

Cole Abraham, Chloe Andersen, Sadie Bailey, Hunter Barr, Brooklyn Brester, Lola Calkins, Kacie Coleman, Kade Gensini, Bailey Herr, Phoebe Kammer, Sydney Neff, Caitlyn Sager, Broedy Sandberg, Matthew Schennum, Ayden Serrine, Cameron Spradling, Hannah Taliani, Lily Thompson, Amos Vincent and Madison Wasilewski

Sophomore

Kylee Allen, Trevor Balma, Madison Boggio, Adan Coronel, Hayden Dauck, Ryan Davis, Joshua Dove, Emelia Grant, Lauren Henderson, Angelina Hernandez, Roman Mack, Kaitlyn Pacholski, Noah Pohlson, Miguel Reveles, Spencer Samek, Bryce Smith, Hannah Strack, Paxton Stunkel, Drew Taliani, Ricardo Trinidad, Evan Turner and Annabel Vincent

Junior

Hailey Campbell,Brandon Hess, Joshua Jessen, Gianna Sartin and Kara Staley

Senior

Joshua Cuate, Dylan Emmons, Keagan Feller, Alyssa Fluech, Colin McFadin, Cale O Donnell and Drake Smith