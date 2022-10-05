October 05, 2022
Shaw Local
NewsSubscribePrep SportsBet Chicago SportsObituariesOnline NewspaperLocal EventsStarved Rock CountryThe First Hundred MilesNewsletter

Hall High School announces 2022 homecoming court

King, queen will be announced Thursday

By Shaw Local News Network
Hall High School's 2022 homecoming court includes (front row, left to right) Katharine Doll, Joseph Schrader, Kylie Lauck, Isabella Cacciatori, Hope Whightsil, Liliana Heredia, Jennifer Casford, Shechinah Ridley, Kamryn Gambiani, Ella Taliani, Abigail Kaszynski, Jayden Jones, Kasandra Roof and Emily Rodriguez; (back row, left to right) Braden Curran, Clara Jablonski, Kyler Lapp, Domonic Galetti, Hunter Meagher, Kenneth Narczewski, Riley Coble, Ethan McInnes, Michael Pienta, Grant Plym, Ashton Pecher, Caden Backes, Leonel Garcia and Izzaq Zrust.

Hall High School's 2022 homecoming court includes (front row, left to right) Katharine Doll, Joseph Schrader, Kylie Lauck, Isabella Cacciatori, Hope Whightsil, Liliana Heredia, Jennifer Casford, Shechinah Ridley, Kamryn Gambiani, Ella Taliani, Abigail Kaszynski, Jayden Jones, Kasandra Roof and Emily Rodriguez; (back row, left to right) Braden Curran, Clara Jablonski, Kyler Lapp, Domonic Galetti, Hunter Meagher, Kenneth Narczewski, Riley Coble, Ethan McInnes, Michael Pienta, Grant Plym, Ashton Pecher, Caden Backes, Leonel Garcia and Izzaq Zrust. (Photo provided by Kaylee Golden)

Hall High School in Spring Valley announced its 2022 homecoming court.

They are Katharine Doll, Joseph Schrader, Kylie Lauck, Isabella Cacciatori, Hope Whightsil, Liliana Heredia, Jennifer Casford, Shechinah Ridley, Kamryn Gambiani, Ella Taliani, Abigail Kaszynski, Jayden Jones, Kasandra Roof, Emily Rodriguez, Braden Curran, Clara Jablonski, Kyler Lapp, Domonic Galetti, Hunter Meagher, Kenneth Narczewski, Riley Coble, Ethan McInnes, Michael Pienta, Grant Plym, Ashton Pecher, Caden Backes, Leonel Garcia and Izzaq Zrust.

The king and queen will be crowned Thursday during a pep rally.