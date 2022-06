Honor Roll: Dimmick School, third trimester 2021-2022

Dimmick School named the following students to the third trimester honor rolls:

High honor roll

Fifth grade: Braden Brown, Ella Crane, Bentlea Ernat, Sophie Hammers, Kaylee Newell, Isabella Pinter, Tenley Pyszka, Charlie Wick, Logan Sines.

Sixth grade: Raigan Carr, Billy Kelley, Owen Lamps, Julia McLaughlin, Kiera Mertes, Isabella Pyszka, Olivia Raef, Carson Sellett, Madi Thacker, Avery Zborowski.

Seventh grade: Geno Argubright, Henry Pinter, Dorina Purelku, Jakob Terzick.

Eighth grade: Katharine Doll, Chloe Dzierzynski, Landon Gisler, McKenzie Krzyaniak, Emma McCook, Molly Mudge, Gracie Politsch, Meredith Politsch, Sophia Pyszka.

Honor roll

Fifth grade: Annika Bauer, Sadie Brzozowski, Dugan Mudge, Nolan Siebert.

Sixth grade: Jack Bazydlo, Kaitlyn Bibula, Lexi Hahn, Emmitt Olsen.

Seventh grade: Chevy Langham.

Eighth grade: Vika Bacidore, Lyla Brady, Lanon Raef.