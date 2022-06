Honor roll: St. Bede Academy, second semester 2022

St. Bede Academy principal Michelle Mershon recently honored the following students who were named to the Peru school’s second semester honor roll:

Seniors: Lifei An, Emma Borelli, Lia Bosnich, Anthony Cain Jr., Yuan Cao, Yixuan Chen, Deborah Daluga, Daniel Dugosh, Ziteng Fan, Brady Flanagan, Tyreke Fortney, Rylee Funfsinn, Giavanna Gayan, Maureen Gensler, Abbie George, Payton Giordano, Erin Gray, Lauren Griggs, Joshua Grob, Dylan Harris, Jaden Hart, Paul Hart, Rylan Heersink, Grace Irwin, Grace Jackson, Zayd Khan, Kaitlyn Kobilsek, Benjamin Koyak, Paige Kraml, Jayce Ladzinski, Zachary Lambie, Duncan Lawler, Che Liu, Suhan Liu, Renn Ludford, Jaxon Lynch, Ava Manicki, Grace Maschmann, Nolan May, Miranda Mazzorana, Anna McDonald, Madison McGunnigal, Rylee McGunnigal, Pia Mindrup, Brady Mudge, Colin Nave, Abigail Nawa, Henry Orteza, Payge Pyszka, Nubia Sajuan, Stephen Shaver, Katriene Sibbaluca, Leah Smudzinski, Ethan Sramek, Kaiyang Su, Jessica Waddell, Jack Wallace, Ce Wang, Mia Waters, Hunter Welch, Augustus Wiesbrock, Qiaoxi Zhou, Xinrui Zou.

Juniors: Hayden Arkins, Ali Arslan, Lea Asani, John Brady, Ryan Brady, Kylie Cofoid, Kristal De La Torre, Jake Delaney, Alyssa Engels, Gianna Grivetti, George Guo, Johnathon Hackney, Arianna Heersink, Callan Hueneburg, Mason Hurst, Landon Jackson, Shuxuan Li, Anna Lopez, Nathan Lough, Abigail Michels, Ryan Migliorini, Morgan Nawa, Brendan Pillion, Lilylu RauhFernandez, Emily Robbins, Zoe Roebuck, Gavin Sandoval, Alyssa Schirz, Ava Stone, Celeste Thompson, Madelyn Torrance, Alyssa Torri, Isabella Villalobos, Macy Zeglis, Xinyi Zhai.

Sophomores: Aubree Acuncius, Johnna Bogatitus, Ali Bosnich, Macklin Brady, Ella Burris, Madelyne Dalton, Rubi De La Torre, Erin Dove, Tessa Dugosh, Ella Englehaupt, Evan Englehaupt, Aleah Espel, Milana Gayan, Molly Gonzales, Georgina Guo, Isabella Hagenbuch, Gavin Hahn, Makenzie Hanson, Katelyn Harth, Mariella Hermes, Kylie Hill, Aleda Hoogland, Nathan Husser, Ari Kaufman, Jadyn Martin, Ariella Mudge, Ava Mueller, Kyra Newman, Olivia Orteza, Isabella Pinter, Zachary Popurella, Logan Potthoff, Kaelyn Schwemlein, Sierah Shaver, Aubrey Siebert, Ryan Slingsby, Madison Stanbary, Reagan Stoudt, Elliott Struck, Amie Tomaszewski, Vy Tran, Amanda Wojcik.

Freshmen: Haiden Ator, Jazmin Barreras-Vazquez, Veronica Bartlett, Andrea Brandner, Qiyu Chen, Trayger Davis, Alondra Delao, Lorelei Denny, Madalyn Dittmar, Bailey Engels, Dominic Fonderoli, Grady Gillan, Phillip Gray, Mirella Haskell, Halden Hueneburg, Elizabeth Huffaker, Tyler Jordan, Yuno Kawai, Maci Kelly, Sadie Koehler, Jaxon Kozak, Ziqi Lin, Violet Lopez, Haiqing Mao, Greyson Marincic, Gavin Marquez, Jack Maschmann, Quinn (Mary) McClain, Victoria Mendez, Jake Migliorini, Grace Millington, Adeline Mitchell, Kaden Nauman, Ryan Nawa, Mason Ross, Analia Salas, Emma Smudzinski, Gwen Struck, Blair Stuepfert, Paige Tomaseski, Samantha Wagner, Tyler Walsh, Abraham Wiesbrock, Lizhong Zhang, Solomon Zhang.