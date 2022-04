Honor roll: Peru Catholic, third quarter 2021-2022 school year

Peru Catholic School has released its honor roll for the third quarter of the 2021-22 school year.

High honor roll

Sixth grade

Gabby Carden, Ty Carls, Ayla Coventry, J.T. Daley, Clare Domyancich, Kalista Frost, Jadyn Leone, Valeria Mendez, Nelle Potthoff, Graham Ross

Seventh grade

Niko Pappas-Anniballi, Chloe Brandt, Luke Bryant, Leah Burkart, Grace Gahan, Gavin Gillan, Brennen Hirst, Hayden Hubinsky, Ella Lamboley, Emma Mavity, Jaxson Pinter, Noah Plym, Olivia Ross, Ranbir Saini, Steve Selders, Macy Strauch, Bryce Stuepfert

Eighth grade

Chase Burkart, Caden Carls, Braden Curran, Jack Curran, Kiely Domyancich, Clayton Fusinetti, Brody Hahn, Ruby Michels, Ella Mudge, Jillian Pinter, Chipper Rossi, Laney Senica, Willam Sramek, Miranda Torres, Marissa Windsor, Landon Zellers

Honor roll

Sixth grade

Leah Griggs, Allyn Phillips

Seventh grade

Cecilia Giacalone, Roberto Rios, Ishvir Singh