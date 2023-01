Over the years at the Little Ten Conference Boys Basketball Tournament — 2023

Year by year champions/runners-up/title game scores of the Little Ten Conference Boys Basketball Tournament

Year Champion Runner-up Score 2022 Somonauk Newark 55-49 2021 Indian Creek Somonauk 83-73 2020 Indian Creek Newark 62-33 2019 Newark Indian Creek 55-44 2018 Newark Indian Creek 71-49 2017 Newark Indian Creek 80-73 (2 OT) 2016 Newark Indian Creek 63-50 2015 Newark Hinckley-Big Rock 58-45 2014 Somonauk Newark 64-57 2013 Hinckley-Big Rock Indian Creek 39-30 2012 Hinckley-Big Rock Somonauk 58-39 2011 Newark Indian Creek 62-57 2010 Newark Serena 66-43 2009 Somonauk Newark 61-52 2008 Somonauk Hinckley-Big Rock 62-48 2007 Serena Somonauk 73-58 2006 Serena Indian Creek 56-42 2005 Serena Somonauk 55-49 2004 Newark Hinckley-Big Rock 62-46 2003 Somonauk Hinckley-Big Rock 67-52 2002 Newark Hinckley-Big Rock 63-61 (OT) 2001 Hinckley-Big Rock Serena 45-30 2000 Serena Hinckley-Big Rock 62-43 1999 Malta Somonauk 76-47 1998 Paw Paw Indian Creek 69-54 1997 Paw Paw Hinckley-Big Rock 47-43 1996 Hinckley-Big Rock Indian Creek 54-43 1995 Newark Hinckley-Big Rock 52-51 1994 Newark Hinckley-Big Rock 56-50 1993 Newark Hinckley-Big Rock 77-61 1992 Somonauk Newark 67-59 1991 Shabbona Somonauk 57-47 1990 Somonauk Shabbona 62-48 1989 Leland Malta 75-58 1988 Newark Shabbona 59-53 1987 Newark Shabbona 70-47 1986 Newark Shabbona 86-60 1985 Newark Earlville 78-46 1984 Hinckley-Big Rock Newark 67-56 1983 Newark Paw Paw 71-56 1982 Newark Serena 67-56 1981 Serena Newark 58-52 1980 Serena Shabbona 53-50 1979 Shabbona Leland 61-55 1978 Newark Serena 58-56 (OT) 1977 Serena Somonauk 63-56 1976 Hinckley-Big Rock Serena 63-60 1975 Shabbona Serena 70-66 1974 Somonauk Newark 52-44 1973 Somonauk Serena 47-42 1972 Shabbona Waterman 55-41 1971 Newark Waterman 48-47 1970 Waterman Shabbona 75-52 1969 Newark Shabbona 43-34 1968 Newark Shabbona 64-49 1967 Hinckley-Big Rock Waterman 65-61 1966 Serena Earlville 52-42 1965 Serena Shabbona 60-56 1964 Serena Leland 88-64 1963 Serena Leland 49-48 1962 Shabbona Plano 73-57 1961 Serena Hinckley-Big Rock 51-49 (2 OT) 1960 Shabbona Serena 79-70 1959 Shabbona Leland 91-51 1958 Shabbona Sandwich 77-55 1957 Serena Earlville 55-48 1956 Earlville Somonauk 62-50 1955 Earlville Somonauk 58-56 1954 Waterman Paw Paw 64-56 1953 Serena Waterman 58-53 1952 Hinckley Somonauk 47-43 1951 Serena Hinckley 58-57 (OT) 1950 Serena Leland 56-41 1949 Waterman Plano 57-41 1948 Waterman Serena 39-35 1947 Plano Somonauk 31-30 1946 Plano Paw Paw 38-33 1945 Somonauk Waterman 54-42 1944 Shabbona Serena 35-29 1943 Somonauk Leland 45-29 1942 Somonauk Shabbona 31-21 1941 Waterman Earlville 38-16 1940 Waterman Earlville 61-28 1939 Waterman Plano 25-23 (OT) 1938 Earlville Sandwich 25-18 1937 Waterman Leland 24-22 (2 OT) 1936 Shabbona Leland 25-17 1935 Waterman Leland 34-17 1934 Waterman Leland 48-19 1933 Waterman Paw Paw 36-18 1932 Waterman Earlville 27-13 1931 Waterman Sheridan 29-14 1930 Waterman Hinckley 20-1 1929 Waterman Rollo 29-20 1928 Leland Hinckley 30-19 1927 Hinckley Waterman 25-20 1926 Earlville Hinckley 32-11 1925 Hinckley Sandwich 29-19 1924 Sandwich Hinckley 19-17 1923 Earlville Rollo 33-27 1922 Earlville Leland 32-24 1921 Earlville Leland 12-11 1920 Sandwich Rollo 16-9