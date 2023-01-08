Streator High School honor roll, second quarter 2022-2023

Streator High School announced its honor roll for the second quarter of the 2022-23 school year.
High Honor Roll
Seniors
Connor Akin, Brianna Anderson, Kannin Angelico, Adrianna Ashlock, Emma Augustine, Elly Bedecker, Bayda Benitez, Brandon Berg, Mayci Blakemore, Charlee Bourell, McKenzie Bruce, Isabelle Burke, Reagan Bush, Alonna Caldwell, Joanna Chavez, Katey Coley, Kylie Coley, Kylie Cook, Kody Danko, Skyler Davis, Annabelle Dean, Anabel Depaz, Isabel Depaz, Kimberly Diaz, Chelsea Donahue, Cadence Doss, Jeremiah Enerson, Brenda Flores, Monserrat Gonzalez, Brady Grabowski, Emma Graves, Alexia Gullens, Cailey Gwaltney, Holly Hagi, Emmalyn Haydon, Kimberly Hernandez, Alexa Hillyer, Kristy Hoang, Brian Huichapa, Ellie Isermann, Trinity Jarrell, Kylie Kendall, Vincent Kendall, Caitlyn Kitt, Chelsie Knox, Kylen Krasnican, Kaydence Lehman, Kaylee Lewis, Jake Luckey, Savannah Lurz, Samantha Martin, Amelia Martinez, Kyotee McNeill, Chloe McStoots, Christopher Moreno, Zoe Murphy, Declan O’Connor, Kadence Ondrey, Parker Phillis, Abbigail Pierce, Briel Quick, Paige Ragusa, Franchesca Rodriguez, Kevin Rodriguez, Jerzie Salisbury, Jotie Sliker, James Sokol, Cooper Spears, Sophia-Florence Sterner, Haley Sillwell, Brandon Talty, Trevor Talty, Isabelle Tutko, Mary Tutoky, Madison Underwood, Marisa Vickers, Ella Westrick, Toby Wheeler, Murphy Wilkinson, Aubrey Willey, Adam Williamson, Maddox Zadkovich, Leilani Zavada
Juniors
Elizabeth Abbott, Angelina Acosta, Melanie Alderson, Derron Anderson, Gabriella Arevalo, Lisbeth Argomaniz-Garcia, Christian Benning, Kayla Berg, Noah Camp, Brenden Christiensen, Heavenly Davis, Joleen Davis, Anthony Dominic, Jennifer Duran Gavina, Claire Durdan, Sara Dye, Kaylee Dzurisin, Mya Englert, Layton Finney, Lucas Fraga, Lillian Gardner, Danielle Giacinto, Noah Girard, Josie Goerne, Rheagan Goluba, Iliana Gomez, Alexander Gonzalez, Miriam Gonzalez, Markos Green, Abigayle Gribbin, Giovanni Gutierrez, Juan Hernandez, Alexa Huey, Alexa Jacobs, Gavin Jacobs, Mina James, Collin Jeffries, Lexy Jensen, Maryssa Jones, Ariana Kelly, Harley Kosur, Lily Kupec, Kora Lane, Tyke Legeralde, Sydney Long, Alexandra Mahan, Macie Marconi, Abby Mascal, Malea Mascal, Lillian Mattingly, Alexander McCloskey, Bridget McGurk, Jett Mehalic, Jo Mindeman, Katlynn Monaghan, Landon Muntz, Izabella Neupert, Haddon Olbera, Ophelia Orozco, Sophia Pence, Cade Peterson, Kirsten Peterson, Neveigha Raices, Emma Reynolds, Kiley Rhodes, Hadley Richardson, Ryan Seaton, Danielle-Crysta Sterner, Aidan Stevens, Megan Stewart, Skylar Stillwell, Katelyn Stipp, Rilee Talty, Lauren Trost, Joseph Villa, Bryan Villarreal, Jordan Washington, Ziara Webb, Jade Williams, Avery Winstead, Isabella Wood
Sophomores
Isaiah Acosta, Alexia Arellano, Joeylynn Arkels, Lillyan Basina, Ryan Beck, Blaize Bressner, Thomas Brown, Clifton Bush, Allison Chalkey, Cheyenne Chandler, Benjamin Chavez, Kayla Chiquet, Malana Clift, Emma Devera, Kaddie Emm, Antonio Garcia, Lyla Gengler, Elizabeth Gonzalez, Lily Graham, Douglas Green, Shaelyn Groesbeck, Jacob Hagie, Lillie Hansen, David Harcharik, Indyana Hernandez, Natalie Hudson, Delroy Jones, Jordan Kayes, Nolan Ketcham, Destany Krebsbach, Leah Krohe, Daisy Learned, Clayton Lehman, Nolan Lukach, Madelyn Martin, Riley Matsko, Ariana McIntyre, Olivia McKinley, Sarah Melvin, Annika Michlik, Alexcia Middleton, Bradford Minick, Melanie Moreno, Christian Muca Rax, Kylie Nettleingham, Makenna Ondrey, Josslyn Ostrom, Ella Park, David Paton, Alexis Patterson, Joseph Perez, Palmer Phillis, Natalie Pouk, Sonia Proksa, Madyson Proud, Joey Puetz, Emma Rambo, Mireyah Ramirez, Kenzie Reinhold, Madelyn Reum, Chance Robart, Carson Shinkey, Wyatt Shultz, Kylie Simpson, Dalton Sliker, Olivia Smith, Brooklyn Stillwell, Jonathan Traeger, Andrew Vogel, Madelyn Wahl, Joyce Walkling, Eli Ward, Hannah Weibel, Isaiah Weibel, Olivia Willey, Mandi Wyatt, Mya Zavada
Freshmen
Keegan Angelico, Hailey Augustine, Madison Bedeker, Garritt Benstine, Robert Beringer, Jorrick Black, Payton Blakemore, Katherine Bressner, Sophia Broedlow, Isabelle Brown, Julie Chaudhari, Clay Christoff, Sapphire Darby, Izabelle Dean, Emmily Degro, Iris England, Blake Fialko, Hailey Freeman, Aubree Gallick, Ariadna Gauna, Nayla Gonzalez, Khloe Graham, Olivia Granados, Gabriel Gutierrez, Isabel Gutierrez, Ava Gwaltney, Aiden Haag, Kiana Hawthorne, Michelle Hendrix, Joseph Hoekstra, Addison Irving, Jacob Isermann, Aubrey Jacobs, Isabel Jasso, Chase Lane, Maiya Lansford, Lisa Lopez, Marco Lopez, Hadley Lowe, Paulina Martinez, McKayla McBride, Talon Melvin, Lily Michael, Adam Million, Yaqueline Moreno, Jenna Onasch, Garvi Patel, Emily Pratt, Alison Ramirez, Kendal Riblet, Ayden Robinson, Bethany Schimek, Joie Schmitt, Juliana Schultz, Samuel Seaton, Anahi Serna, Kimberly Serna, Elsa Sorensen, Amorah Tall, Cody Taylor, Rhiannon Treest, Charlie Turner, Andrew Warwick, Cole Winterrowd, Emily Wissen, Javanah Young, Seth Zito
Honor Roll
Seniors
Maria Arevalo, Alie Bauer, Jayden Burnley, Ian Decker, Samantha Delahaba, Alayna Durdan, Madelyn Fletcher, Aneefy Ford, Peyton Hallam, Chase Hamara, Katherine Hawthorne, Aiden Kearfott, Reinier Keylard, Ricardo Lopez, Lawrence Lukach, Zachary Pollett, Damarius Porter, Jesse Porter, Devin Rodrick, Aden Smith, Nicholas Sowders-Flores, Syria Zuniga
Juniors
Kaleb Anderson, Logan Aukland, Gracie Brewick-Pointer, Fatima Chavez, Angelina Dufur, Hayden Durbin, Devin Elias, Cristian Flores, Izak Gallik, Zulema Gonzalez, Kalon Kisantear, Kevin Krofft, Alejandro Lopez, Aubrey McKinnie, Brock Minkler-Armoska, Jean Perez, Nicholas Pollett, Brynlee Riblet, Jason Russow, Jesus Vasquez, Madeline Wonders, Keaton Yedinak, Alexia Zuniga
Sophomores
Rebekah Acosta, Tyler Barbee, Isaiah Brown, Isabella Calloway, Ethan Crouch, Alexander Flores, Edward Flores, Abigail Fox, Luciana Gauna, Jaxin Goodrich, Imanol Granados, Aaron Henson, Nolan Laatz, Cadence Lindsay, Anthony Lopez, Jonathan Moore, Maylo Muca Rax, Addison Mumm, Sidney Osland, Malissa Pena, Breanna Perrotta, Emberlynn Pizano, Maxx Rodriguez, Matthew Ross, Noah Russow, Alyssa Salisbury, Jordy Sanchez, Kaolin Schaffner, Allison Smith, Malia Solis, Lauren Starjak, Seth Stewart, Blake Stites, Kera Tao, Rylie Thomas, Madison Thompson, Jai Andre Williams, Matt Williamson
Freshmen
Letizia Alvarado, Caria Bruton, Keirsten Burgess, Jesse Carter, Jeremy Casarrubias, Ella Chalkey, Calvin Coon-Richard, Bailey Curley, Brody Elias, Max Fraga, Miranda Gasca, Luke Gebhardt, Maddisyn Holocker, Lloydy Jones, Isabella Katrein, Hunter Kendall, Maleaha Lanning, Mary Martin-Mattull, Dante McIntosh, Logan Meiners, Christopher Mosqueda, Kolden Neumann, Alyssa Perez, Trevon Perry, Yoselyne Santoyo, Payton Scott-Rexroad, Miley Sibert, Lilyan Simpson, Riley Stevens, Ian Wheeler