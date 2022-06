Honor roll: Streator High School, fourth quarter 2021-2022

Streator High School named the following students to its 2022 fourth-quarter honor rolls:

High Honor Roll

Seniors: Lillian Austin, Nolan Barr, Abby Bedecker, Isabel Bemont, Alexandria Black, Jaelyn Blakemore, Maci Byers, Kieran Cassady, Noah Colter, Justin Crawford, Daisy Diaz, Megan Ellis, Gabriela Garcia, Jayden Gardner, Hanna Gotch, Nora Groesbeck, Richard Harcharik, Angela Hays, Anna Hoffmeyer, Gavin Howard, Laci Irvin, Brianna Janke, Emily Kestner, Tyler Luckey, Jennifer Lyle, Anna McMullen, Svetlana Michalkova, Trevor Mitts, Octavio Molina, Braxton Mushimba, Connor Novotney, Ryan Orozco, Olivia Pastirik, Lenah Peterson, Ebony Pickens, Karilyn Porter, Mason Pshak, Zoey Puckett, Hannah Rambo, Addison Ramon, David Rashid, Brendon Riccardi, Lydia Sanchez, Skyler Schimek, Lydia Schultz, Megan Shinkey, Cade Stevens, Aiden Studnicki, Alejandro Villalobos, Claire Vogel, Cooper Wahl, Natalia Webb, Jeniece White, Natalie Williams, Dane Winterrowd, Ivory Wright, Lucy Zavada.

Juniors: Connor Akin, Kannin Angelico, Adrianna Ashlock, Emma Augustine, Elly Bedecker, Bayda Benitez, Jaron Black, Amanda Bottoms, Charlee Bourell, Mckenzie Bruce, Reagan Bush, Alonna Caldwell, Katey Coley, Kylie Coley, Kylie Cook, Annabelle Dean, Anabel Depaz, Isabel Depaz, Kimberly Diaz, Chelsea Donahue, Cadence Doss, Brenda Flores, Monserrat Gonzalez, Brady Grabowski, Emma Graves, Cailey Gwaltney, Holly Hagi, Chase Hamara, Emmalyn Haydon, Alexa Hillyer, Kristy Hoang, Ellie Isermann, Trinity Jarrell, Vincent Kendall, Reinier Keylard, Kylen Krasnican, Kaydence Lehman, Kaylee Lewis, Jake Luckey, Savannah Lurz, Samantha Martin, Kyotee McNeill, Chloe McStoots, Christopher Moreno, Kadence Ondrey, Parker Phillis, Abbigail Pierce, Zachary Pollett, Jesse Porter, Briel Quick, Franchesca Rodriguez, Kevin Rodriguez, Danielle Shepard, Jotie Sliker, James Sokol, Sophia-Florence Sterner, Brandon Talty, Trevor Talty, Isabelle Tutko, Mary Tutoky, Madison Underwood, Marisa Vickers, Ella Westrick, Murphy Wilkinson, Aubrey Willey, Adam Williamson, Maddox Zadkovich, Leilani Zavada.

Sophomores: Elizabeth Abbott, Laura Alvarez-Jimenez, Alyssa Arambula, Gabriella Arevalo, Christian Benning, Kayla Berg, Mia Cassani, Brenden Christensen, Alec Darrow, Angelina Dellinger, Anthony Dominic, Hayden Durbin, Claire Durdan, Sara Dye, Devin Elias, Mya Englert, Layton Finney, Cristian Flores, Izak Gallik, Lillian Gardner, Danielle Giacinto, Noah Girard, Josie Goerne, Rheagan Goluba, Iliana Gomez, Alexander Gonzalez, Miriam Gonzalez, Abigayle Gribbin, Giovanni Gutierrez, Juan Hernandez, Hannah Holland, Alexa Jacobs, Gavin Jacobs, Mina James, Collin Jeffries, Lexy Jensen, Harley Kosur, Lily Kupec, Kora Lane, Tyke Legeralde, Sydney Long, Alexandra Mahan, Abby Mascal, Lillian Mattingly, Bridget McGurk, Jo Mindeman, Brock Minkler-Armoska, Katlynn Monaghan, Landon Muntz, Haddon Olbera, Ophelia Orozco, Sophia Pence, Cade Peterson, Kirsten Peterson, Nicholas Pollett, Nolan Pratt, Emma Reynolds, Kiley Rhodes, Hadley Richardson, Isabelle Rodriguez, Jason Russow, Zachary Schultz, Ryan Seaton, Danielle-Crysta Sterner, Aidan Stevens, Megan Stewart, Katelyn Stipp, Rilee Talty, Lauren Trost, Bryan Villarreal, Jordan Washington, Ziara Webb, Jade Williams, Madeline Wonders, Isabella Wood, Keaton Yedinak, Alexia Zuniga.

Freshmen: Joeylynn Arkles, Taylor Barbee, Lillyan Basina, Ryan Beck, Hailey Bottoms, Blaize Bressner, Thomas Brown, Clifton Bush III, Isabella Calloway, Allison Chalkey, Benjamin Chavez, Nolan Coughlin, Ethan Crouch, Emma Devera, Kaddie Emm, Antonio Garcia, Lyla Gengler, Elizabeth Gonzalez, Lily Graham, Douglas Green, Shaelyn Groesbeck, Jacob Hagie, Indyana Hernandez, Delroy Jones, Leah Krohe, Clayton Lehman, Nolan Lukach, Madelyn Martin, Riley Matsko, Hunter McDonald, Ariana McIntyre, Olivia McKinley, Sarah Melvin, Annika Michlik, Alexcia Middleton, Melanie Moreno, Christian Muco Rax, Kylie Nettleingham, Makenna Ondrey, Josslyn Ostrom, Ella Park, Alexis Patterson, Joseph Perez, Palmer Phillis, Natalie Pouk, Sonia Proksa, Joey Puetz, Emma Rambo, Mireyah Ramirez, Madelyn Reum, Chance Robart, Carson Shinkey, Wyatt Shultz, Kylie Simpson, Dalton Sliker, Olivia Smith, Lauren Starjak, Brooklyn Stillwell, Madison Thompson, Jonathan Traeger, Andrew Vogel, Madelyn Wahl, Joyce Walkling, Isaiah Weibel, Olivia Willey, Jai Andre Williams, Mandi Wyatt, Mya Zavada.

Honor Roll

Seniors: Vanessa Arevalo, Carley Brewick-Pointer, Jack Haynes, Joshua Hoekstra, Isabella Kennedy, Jenson, Ketcham, Jesus Lopez, Walker McClellan, Haley Mosqueda, Audrey Ondek, Megan Schmitt, Neidelin Tapia, Brysen Tunget, Crystal Villalobos, Colin Vissering, Savannah Wilkinson, Mia Wyatt.

Juniors: Alexandra Austin, Brandon Berg, Mayci Blakemore, Joanna Chavez, Kody Danko, Brian Huichapa, Benjamin Kimbrough, Antonio Melton, Hailey Middleton, Zoe Murphy, Jerzie Salisbury, Efrain Serna, Nicholas Sowders-Flores, Toby Wheeler, Syria Zuniga.

Sophomores: Melanie Alderson, Lisbeth Argomaniz-Garcia, Logan Aukland, Noah Camp, Christian Cerda, Fatima Chavez, Jaydelynn Cool, Keira Eddards, Destiny Gallup, Markos Green, Alexa Huey, Alejandro Lopez, Landon Mascote, Alexander McCloskey, Jett Mehalic, Shantell Morton, Hope Porter, Avery Winstead, Katlynn Yurich.

Freshmen: Rebekah Acosta, Luke Bemont, Cameron Brown, Donovan Eddards, David Harcharik, Leah Hughes, Anthony Lopez, Emely Martinez, Anthony Mohr, Maylo Mucu Rax, Malissa Pena, Cashae Peters, Kenzie Reinhold, Kaolin Schaffner, Kera Tao, Jesus Villasenor, Matt Williamson.