Honor roll: Streator Northlawn, third trimester 2021-2022

Northlawn School in Streator announced its honor roll for the third trimester of the 2021-2022 school year.

High Honor

Eighth grade

Letizia Alvarado, Hailey Augustine, Robin Barrett, Garritt Benstine, Sophia Broedlow, Caria Bruton, Keirsten Burgess, Ella Chalkey, Julie Chaudhari, Sapphire Darby, Izabelle Dean, Iris England, Hailey Freeman, Aubree Gallick, Ariadna Gauna, Nayla Gonzalez, Olivia Granados, Ava Gwaltney, Aiden Haag, Peyton Higginbotham, Joseph Hoekstra, Addison Irving, Aliyah Jackson, Aubrey Jacobs, Isabel Jasso, Trenton Kelly, Maleaha Lanning, Maiya Lansford, Lisa Lopez, Paulina Martinez-Gonzalez, Talon Melvin, Jenna Onasch, Garvi Patel, Emily Pratt, Alison Ramirez, Anahi Serna, Elsa Sorensen, Jeffrey Vaughn Jr, Ian Wheeler, Cole Winterrowd, Emily Wissen, Ivan Xie, Javanah Young.

Seventh grade

Javier Beltran Jr, Alivia Berry, Brittan Bradley, Landon Camp, Kami Cassani, Briana Chavez, Alexis Clay, Kamdyn Darrow, Heavenly Davis, Edward Devera, Diana Duran, Kyleigh Essman, Connor Freeman, Alivia Fryman, Yareli Garcia, Keegan Gassman, Adrian Granados, Gabriel Granados, Damareea Hunter, Samuel LeRette, Adelaide Mahan, Isabelle Mahan, Isaac Melvin, Ashley Moreno, Raegan Morgan, Jenna Moritz, Grace Nasvytis, Jayden Plymire, Lily Rexroad, Angel Rivera, Isabella Robart, Andres Salcido, Eduardo Serna, Michael Smith, Emylia Summers, Jacob Thompson, Ryan Villa, Vincent Wargo, Maggie Wilkinson, Mara Williamson, Landen Zaragoza

Sixth grade

Joseph Berg, Brayden Bradley, Autumn Bridgeforth, Logan Cain, Krillin Calkins, Ved Chaudhari, Gymille Contreras-Roland, Cutler Dutko, Eastyn Ehm, Genevieve Farris, Ava Finney, Sebastian Flores, Jayden Grace, Xavier Gray, Logan Haag, Jeremy Hall Jr., Mia Hart, Jordan Hatzer, Amara Hernandez, Lilianna Hill, Sofia Jasso, Nevaeh Johnson, Alana Law, Madison Law, Daisy Lopez, Cecelia Lynch, Westin Marin, Joaquin Martinez, Sophia Nasvytis, Shelby Ondek, Katherine Pierce, Haydence Pirlot, Thalia Ramirez, Keegan Reed, Brock Rexroad, John Rzasa, Andrea Serna, Clayton Shinkey, Marisa Tamez, Ashlee Taylor, Alexis Thomas, Eliza Tutko, Presley Tutko, Jacob Wang, Ian Xie

Fifth grade

Joshua Abbott, Leon Bednar, Olivia Brandenburg, Madisyn Campbell, Daxton Carter, Savannah Christenson, Zane Clay, Olivia Flanery, Fernanda Flores, Grant Foltin, Owen Fryman, Leigha Gammie, Kellen Gassman, Addison Henson, Liana Hert, Brooklyn Higginbotham, Adriana Kearfott, Emery Lehman, Peyton Marin, Treason Meeks, Elijah Milian, Cal Mital, Ayla Morgan, Katie Murphy, Tyler Park, Cessily Patton, Hunter Pavloski, Londyn Roberts, Jaxon Rzasa, Erik Santoyo, Ellie Scheuer, Eli Shearer, Brody Sliker, Sarita Studnicki, Cadyn Treest, Gael Villalobos, Stephanie Wargo, Alexander Wickman, Andrew Yurkus, Tianyu Zheng

Honor roll

Eighth grade

Keegan Angelico, Robert Beringer, Avenly Bothwell, Ebony Brown, Brody Elias, Dani Essman, Zerrick Fuller, Miranda Gasca, Luke Gebhardt, Khloe Graham, Miriam Gutierrez, Kiana Hawthorne, Michelle Hendrix, Kaleigh Jones, Isabella Katrein, Hunter Kendall, Hadley Lowe, Dante McIntosh, Adam Million, Layzeric Moton, Alaina Perez, Isabella Persinger, Yaritza Rax Martinez, Kendel Riblet, Korilynn Roberts, Ayden Robinson, Cyra Tupayachi, Charlie Turner

Seventh grade

Mia Bolanos, Jerrad Clark Jr., Carter Compton, Jakub Coyne, Elizabeth Davis, Jodiann Denizad, Alejandra Duran, Brooklyn Fairall, Michael Fechter, Brenden Fleming, Tanner Gammie, Ava Glisson, Bryce Heider, Will Heider, Lavontae Horton Jr, Jerzy Kolesar, Maddan McCloskey, Jermaine McIntyre, Selena Muncy, Austin Murphy, Christopher Pollett, Raelyn Quick, Reese Reinhold, Jonathan Reum, Jaelyn Sisson, Natalie Smith, Vinson Smith, Hannah Spellious, Wyatt Svetz, Alejandro Villa, Jayda Webb, Lillian Wonders, Addison Yacko

Sixth grade

Miryssa Ashlock, Zander Austin, Demetrius Breeding, Brooke Brockett, Sophia Chavez, Antonio Cooke, Emmalynn Davis, Kaybree Durham, Bentley Fuentes, Jesus Gonzalez, Jesse Granados, Weston Harlan, Brayden Hays, Rhea Huey, DeAndre Lopez, Brandon Mangreum II, Ellen Nimke, Abigail Reynolds, Emma Robinson, Tania Rodriguez, Allison Sanchez, Zachary Selvidge, Makayla Turner-Stitts, Lailah Vaughn

Fifth grade

Andrea Arevalo, Abigail Bauman, Savannah Bennett, Dixie Berrong, Kaiden Cooper McDonald, Ryker Deardurff, Evelyn Duran, Ivan Duran, Joshua Fortson, Zander Fox, Cooper Gallick, Dalton Gallup, Ariana Gavina, Liam Graham, De Nysha Gullens, Karrigyn Harney, James Hart, Ziva Haydon, Emma Helgeson, Alijah Henson, Marleigh Holocker, Brooklyn Jacobus, Somaya Kates, Maddalyn Kendall, Dakota Levy, Rylie Lostroscio, Myles McKinnie, McKensey Michalski, Aaaron Miller, William Overocker, Ava Palko, Lucas Sheridan, Wayne Thomas, Ashton Turner, Jazlene Urbano, Jesus Villalobos Jr., Jaiden Zaloudek, Rileigh Zavada