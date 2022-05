Honor roll: Marquette Academy Elementary, third quarter 2021-2022

Marquette Academy Elementary School announced its honor roll for the third quarter of the 2021-2022 school year.

Honor roll

Fifth grade

Isaac Bullock

Sixth grade

Jesse Cooke, Kyle Cottingim, Michael Coutts, Hunter DeMink, Grady Dose, Savannah Erickson, Jorie Keenan, Lucy McGrath, Dixie Smick, Avangeline Wright

Seventh grade

Morgan Collins, Jack Keenan

Eighth grade

Ashton Callahan, Anthony Couch, Elizabeth Marshall, Ty Warrner

High Honor Roll

Fifth grade

Mario Bernabei, Kashton Biba, William Biggins, Cayla Blood, Natalie Dettmann, Mason Ferrario, Carter Gray, Savannah Guzman, Lillian Hall, Baron Hellman, Hunter Heuser, Tate Hopkins, Isaac Jennings, Connor McCauley, Cecilia Reynolds, Emmy VanWiggeren

Sixth grade

Connor Cooper, Lucy Cooper, Hailey Dettmann, Sawyer Ernat, Kara Killelea, Aubrey Myers, Jakobi Reed, Kinley Rick, Mollee Smith

Seventh grade

Carissa Blood, Kelsey Cuchra, Caden Durdan, Taylor Gamons, Amelia Gaughan, Anna Hjerpe, Hunter Hopkins, Henry Keenan, Braxton Nelle, Giada Pattelli, Emily Ryan-Adair, Caden Shreve, Mackinnley Thompson, John VanWiggeren

Eighth grade

Hailey Abbott, Ayla Cizinauskas, Grant Dose, Emily Echols, Matthew Graham, Serenity Guzman, Alec Novotney, Francis Reynolds, Jacob Siena, Rayce Small