Here are IHSA playoff softball pairings for Kendall County-area teams

The IHSA has released the softball playoff schedule. Here are pairings for Kendall County-area teams.
Class 4A Oswego Regional
Monday, May 18
No. 18 Bolingbrook at No. 15 Naperville North, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
No. 2 Oswego vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 7 Benet vs. No. 10 Neuqua Valley, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4 p.m.
Class 4A Waubonsie Valley Regional
Monday, May 18
No. 17 Metea Valley at No. 16 Romeoville, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
No. 1 Yorkville vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 8 Wheaton Warrenville South vs. No. 9 Waubonsie Valley, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.
Class 4A Oswego East Regional
Tuesday, May 19
No. 4 Plainfield East vs. No. 13 West Chicago, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 6 Oswego East vs. No. 12 Wheaton North, 4:30 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.
Class 3A Plano Regional
Tuesday, May 19
No. 4 Plano vs. No. 5 Bremen, 4:30 p.m.
Friday, May 22
No. 1 Morris vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Class 2A Byron Regional
Monday, May 18
No. 9 Rockford Boylan at No. 8 Byron, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 1 Stillman Valley vs. Winner Game 1, 4 p.m.
No. 4 Sandwich vs. No. 5 Mendota, 6 p.m.
Friday, May 22
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 5:30 p.m.
Class 1A St. Edward Regional
Monday, May 18
No. 10 Hinckley-Big Rock at No. 8 Yorkville Christian, 4:30 p.m.
Wednesday, May 20
No. 1 St. Edward vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
No. 4 Aurora Christian vs. No. 5 Woodlands Academy, 6:30 p.m.
Saturday, May 23
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.
Class 1A Walther Christian Regional
Monday, May 18
No. 9 Walther Christian at No. 7 Harvest-Westminster, 4:30 p.m.
No. 11 Our Lady of Tepeyac at No. 6 Indian Creek, 4:30 p.m.
Tuesday, May 19
No. 2 Earlville vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
No. 3 Newark vs. Winner Game 2, 6:30 p.m.
Saturday, May 23
Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 10 a.m.