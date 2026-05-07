Here are IHSA playoff softball pairings for Kendall County-area teams

Oswego's Jaelynn Anthony (20) goes through her wind up during softball game between Oswego at Yorkville. May 5, 2026 in Yorkville.

Oswego's Jaelynn Anthony (20) goes through her wind up during softball game between Oswego at Yorkville. May 5, 2026 in Yorkville. (Gary E Duncan Sr for Shaw Local )

By Joshua Welge

The IHSA has released the softball playoff schedule. Here are pairings for Kendall County-area teams.

Class 4A Oswego Regional

Monday, May 18

No. 18 Bolingbrook at No. 15 Naperville North, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

No. 2 Oswego vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 7 Benet vs. No. 10 Neuqua Valley, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4 p.m.

Class 4A Waubonsie Valley Regional

Monday, May 18

No. 17 Metea Valley at No. 16 Romeoville, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

No. 1 Yorkville vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 8 Wheaton Warrenville South vs. No. 9 Waubonsie Valley, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 4:30 p.m.

Class 4A Oswego East Regional

Tuesday, May 19

No. 4 Plainfield East vs. No. 13 West Chicago, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 6 Oswego East vs. No. 12 Wheaton North, 4:30 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.

Class 3A Plano Regional

Tuesday, May 19

No. 4 Plano vs. No. 5 Bremen, 4:30 p.m.

Friday, May 22

No. 1 Morris vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Class 2A Byron Regional

Monday, May 18

No. 9 Rockford Boylan at No. 8 Byron, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 1 Stillman Valley vs. Winner Game 1, 4 p.m.

No. 4 Sandwich vs. No. 5 Mendota, 6 p.m.

Friday, May 22

Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 5:30 p.m.

Class 1A St. Edward Regional

Monday, May 18

No. 10 Hinckley-Big Rock at No. 8 Yorkville Christian, 4:30 p.m.

Wednesday, May 20

No. 1 St. Edward vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

No. 4 Aurora Christian vs. No. 5 Woodlands Academy, 6:30 p.m.

Saturday, May 23

Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.

Class 1A Walther Christian Regional

Monday, May 18

No. 9 Walther Christian at No. 7 Harvest-Westminster, 4:30 p.m.

No. 11 Our Lady of Tepeyac at No. 6 Indian Creek, 4:30 p.m.

Tuesday, May 19

No. 2 Earlville vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

No. 3 Newark vs. Winner Game 2, 6:30 p.m.

Saturday, May 23

Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 10 a.m.

Joshua Welge

I am the Sports Editor for Kendall County Newspapers, the Kane County Chronicle and Suburban Life Media, covering primarily sports in Kendall, Kane, DuPage and western Cook counties. I've been covering high school sports for 24 years. I also assist with our news coverage.