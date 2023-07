On campus: Kendall County area Waubonsee students recognized on Spring 2023 Dean’s List

The Dean’s List at Waubonsee Community College celebrates excellence among students who achieve a minimum 3.5 grade-point average out of a possible 4.0 while enrolled in at least six semester credit hours. The dean’s list honors the following local students for the spring 2023 semester at the college:

Bristol: Khenedi Buck, Nicholas Hinderer

Montgomery: Abdullah Aljumaili, Amy Alvarez, Aydia Aniszewski, Adam Annerino, Giselle Barrios, Hollie Byrne, Emilio Cadena, Hector Caraballo, Breanna Carr, Ricardo Ceniceros, Clarita Cruz, Ashlee Dasenbrock, Kevin Davis, Joseph DeMarco, Sepideh Deraji, Emily Dillow, Lauren Dinnsen, Vanessa Dovnar, Guadalupe Duarte, Angel Felix, Shawn Flaar, Emilee Franks, Nathan Frost, Aidyn Gajdos, Andy Garcia, Armanni Garcia, Samantha Garcia, Dasha Garrett, Daniel Gaytan, Ennio Gonzalez, Alicia Griffin, Mia Grove, Savannah Hall, Jessica Hejl, Olivia Herrera, Ariana Holland, Jennifer Holland, Diamante Holt, Cailin Isidro, Jason Kidd, Olivia Kowalczyk, Rechelle Ku, Sydney Kuntzman, Alina Lara, Aaliyah Larry, Karla Lazaro, Antje Ludvigson, Christopher Medrano, Chloe Mellman, Danielle Merlo, Jeovanny Molina, Brandy Monthe, Viane Nguyen, Elyssa Oidtman, Alexis Powell, Robert Putnam III, Elizabeth Rivera, Elizabeth Rivera, Jeanette Rivera, Yocelyn Rocha, Natalie Rubio, Jazmin Sanchez, Wendy Sanchez, Jose Sandoval, Christian Sobecki, Francesca Spatafora, Trevor Squires Jr, Amanda Vesely, Cesar Villa Jr, Evan Wells, Shelley Willoughby, Liam Wong, Grace Zawadzki, Jacob Zimmerman, Daniel Zuniga Jr, Makenna Zwart

Newark: Skyler Chavoen, Mercedes Gravley, Lauryn Rayburn, Taylor Rhodes, Madyson Tuttle, Megan Williams, Kailey Wohead

Oswego: Emily Acosta, Egzona Ademi, Victoria Akers, Juliet Anderson, Kya Andrews-Steurer, Grace Bachara, Rena Bailey, Hannah Baker, Dennis Bella, Hayden Bowman, Gabrielle Brockett, Chloe Bucher, Rocco Casurella III, Gabriella Catuara, Gianna Catuara, Allyson Christenson, Christian Cid, Anna Corneliusen, Daniel Cronin, Victoria Custiuc, Luke Deany, Amy Delgado, Jacob Doggett, Kade Dokken, Dania Duffin, Ryan Emmick, Jacqueline Engdahl, Landa Evans, Juliana Fitzgerald, Alexander Forsell, Natalie Forshee, Anthony Furman, Elizabeth Garrigan, Elizabeth Gonzalez Bautista, David Hartel, Cody Haynes, Isabella Heske, Gavin Hjelle, Gracelyn Hooks, Ahmad Hussan, Jacob Ibarra, Aliya Ikis, Emma Jaros, Umar Kamran, Sarah Kelsheimer, Keith Kereere, Erin Lagger, Michela Laricchia, Roman Larson, Brian Lauck, Caleb Lembke, Devin Lewis, Aden Lieser, Macy Luchyn, Gary Maldonado De La Rosa, Lucas McCarty, Ethan McClure, Siddhant Mehta, Gilberto Mijarez Jr, Chanell Morrick-Biesterfeld, Zackary Mottet, Analucia Navarro, Eric Nelson, Brock Noll, Riley Ochoa, Ava Pardo, Maegan Parr, Saloni Patel, Jessica Paustenbach, Reese Pederson, Luke Peterson II, Ethan Potts, Paige Ralson, Danielle Rauch, Audrey Reitenbach, Rachael Renner, Evan Rosalez Cobb, Sylvia Rubio, Charles Sconiers, Ashton Sejd, Patricia Shipp, Ella Smykal, Monique Swope, Thomas Theodor, Nhi Truong, Lynleigh Ufen, Emily Unterberg, Michael Valdez, Vanessa Verstat, Katherine Walden, Stanis Warpiniski, Daniel Wicklund, Judith Woodfork, Lilly Zolo

Plano: Mayra Abarca, Nicolas Baltierrez, Rachel Carter, Osvaldo Cepeda, Blake Colborn, Sean Earwood, Caitlyn Enoh, Hayden Flodstrom, Tania Hernandez, Victor Hernandez, Jessica Jimenez, Lainey Kovarik, Nathaniel McGarr, Omar Murillo, Olivia Nieves, Christian Nunez, Ethan Olson, Joshua Petry, Kathleen Polomchak, Rocio Ramos, Jasmin Rocha, Monique Romero, Kayla Samartine, Nicholas Schiradelly, Kimberly Thiele, Shain Wade, Hannah West, Grant Westrom, Kylie Widlarz, Zaveion Wilson, Tyler Wykes

Sandwich: Spencer Anderson, Julie Baez, Courtney Castilla, Sera Dalki, Christine Finks, Mary Flanagan, Aaron Garcia, Michael Goff, Jacqueline Hernandez, Brianna Kelley, Elizabeth LaBolle, Anna Makarczyk, Katelynn Melton, Adrian Mendoza, Gustavo Piedra, Nicole Quinn, Eliza Rygiewicz, Isaac Sampson, Hailey Vaughn

Yorkville: Abdul Baasit Adeleye, Abdurraqeeb Adeleye, Rooqaiat Adeleye, Jeremy Allway, Kajal Atwal, Ashleigh Baise, Joshua Baumgardt, Daniel Baumgartner, Layla Bendada, Alexander Bidzinski, Ryan Buck, Brycen Clements, Logan Coy, Trent Delaney, Darren Dettlinger, Aidan Donahue, Jordan Dorsey, Cole Elizondo, Hayden Evernden, Hailey Fedanzo-Dudley, Manuel Ferrer Jr, Kaden Galliano, Matthew Garrett, Amelia Gauss, Kailee Gorman, Katie Graebner, Evan Green, Chloe Grunwald, Matthew Hanus, Kayla Heitz, Cameron Hermann, Melanie Karales, Abigail Kelly, Calvin Kettley, Zach Mays, Luke McCarney, Christian McClung, Kaiden McKenna, Isidoro Mejia, Ariel Mendoza, Ariana Meyers, Desiree Montiel, Cory Moon, Micaela Olsen, Marina Olvera, Taylor Patterson, Moises Perez, Stephanie Peterson, Rachel Prinz, Reem Qattum, Gabriel Quiles, George Ratos, Annaliese Rivera, Grace Robinette, Alexandria Rudis, Evan Rutsay, Isaac Salcedo, Nathan Sandon, Nicholas Santoro, Ryan Sedgwick, Marcella Steele, Brent Surprenant, Elisabeth Thomas, John Vandermyde, Ellie Vinehout, DeAnna Voss, Collin Walker, Kendyll Ward, Taylor Warren, Jenna Washburn, Kendall Wayne, Brody Williams, Alexander Withrow, Sarah Wulff, Alicia Zedwick, Ryan Zielie