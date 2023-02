Kendall County area Waubonsee students recognized on Fall 2022 President’s List

The President’s List at Waubonsee Community College celebrates excellence among students who achieve a 4.0 grade-point average out of a possible 4.0 while enrolled in at least six semester credit hours. The President’s List honors the following local students for the fall 2022 semester at the college:

Bristol: Jared Sink

Montgomery: Michael Aguirre, Joshua Akerlow, Adam Annerino, Jack Arindaeng, Emily Beger, Ian Bello, Isabella Bobe, Nathaniel Brazen, Urszula Bumbul, Trent Butzen, Nicholas Calabrese, Hector Caraballo, Ricardo Ceniceros, Lily Contreras, Noel Corral, Jezreel Culasino, Ashlee Dasenbrock, Emily Day, Charles Eubanks, Isabella Flores, Grace Friend, Richard Furstenau, Andy Garcia, Guadalupe Gaspar, Daniel Gaytan, Yesenia Gomez-Calleja, Savannah Hall, Faith Hammond, Caroline Herrera, Emilio Herrera, Jenny Huynh, Adelina Jimenez, Olivia Kowalczyk, Trinchee Lee, Olivia Lenske-Poncher, Mireya Lomeli, Andres Madrid Nevarez, Hayden McKenna, Christopher Medrano, Joseph Messina, Elias Mondragon, Brandy Monthe, Abigail Munson Rodriguez, Jose Perez, Venkatsaiabhishek Pillalamari, Alexis Powell, Corey Roscoe, Kate Rousseau, Maia Sanmiguel, Jon Sivak, Riff Talsma, Jack Taylor, Stefani Thompson, Amanda Vesely, Jennifer Villagran, Jamie Wellington, Sierra Wester, Angelia Williams, Grace Zawadzki, Daniel Zuniga Jr

Newark: Addison Christian, Mercedes Gravley, Connor Morgan, Madyson Tuttle, Finn White, Megan Williams, Kailey Wohead

Oswego: Samantha Abruzzo, Hajer Adnan, Tatiana Alejandro, Bethany Anderson, Juliet Anderson, Samuel Anderson, Shanice Authurs, Daniel Avila, Veronica Ayala, Grace Bachara, Alison Baker, Marissa Batitsas, Marisa Blomberg, Cole Boron, Hayden Bowman, Gabriel Buan, Oscar Cano, Abigail Carroll, Rocco Casurella III, Gianna Catuara, Cameron Cholette, Suzanne Cosmas, Keshaya Courts, Gina Danca, Jaelynn Delgado, Gia Derequito, Carlo Dilauro, Kade Dokken, Ashley Duda, Rachel Duffy, Meghan Eisgruber, Mark Ekladious, Jonathan Elliott, Leah Ellsworth, Joseph Farrell, Juliana Fitzgerald, Natalie Forshee, Anthony Furman, Jose Gallegos, Erica Garcia, Madison Garcia, Michael Goodwin, Taylor Hamaker, Harith Hammadi, Christopher Helgeson, Isabella Heske, Lucas Holub, Miranda Iversen, Ty Jones, Joy Jurkovic, William Kalsto, Adam Kararo, Paul Kararo, Kylie Kujawa, Megan Lachat, Nhu Lam, Roman Larson, Victoria Lawrence, Susanna Lee, Katarina Lenertz, Mario Lopez, Lauren Madden, Quentin McDougle, Ryan McMahon, Samantha McPhee, Siddhant Mehta, Nicholas Meier, Matthew Mendiola, Ava Miller, Carson Miller, Brock Norwood, Abena Owusu, Saloni Patel, Reese Peter, Megan Preite, William Pryor, Rachael Renner, Hubert Repes, Jocelyn Reyes, Jordan Rihel, Aeden Roger, Candy Ruiz, Valerie Sainvil, Brandon Scheidt, Lauren Shea, Sonia Skiba, Jeffery Sobotka, Avery Stults, Monique Swope, Lucas Thacker, Thomas Theodor, Joshua Tiffany, Nghi Tran, Emily Unterberg, Michael Valdez, Katharine Wallin, Stanis Warpiniski, Yvette Weaver, Bridget White, Daniel Wicklund, LaTonya Williams, Julianne Wilmot, Alicia Wise

Plano: Yalitza Chavez, Calvin Gabrillo, McKenna Galloway, Eric Garay, Julissa Garcia, Carlos Gonzalez, Daniel Gramatikov, Magaly Gutierrez, Rogue Jamrock, Brendan Jude, Hamide Kasa Jr, Kensi Kensel, Laura Light, Michelle Munoz, Olivia Nieves, Ethan Olson, Joshua Petry, Rocio Ramos, Marilu Sanchez, Cesar Vences, Shain Wade, Brendan Whitmer

Sandwich: Catherine Bott, Ashley Brunoehler, Marvin Brunoehler IV, Emma Burnell, Kayla Daehn, Christine Finks, Logan Frantzen, Evan Fraser, Caleb Gomes, Xavier Hansen, Jenna Iverson, Elizabeth LaBolle, Garrett Lambes, Jamie Larson, Cerelia Lesko, Jessica Lockman, Logan Lohmar, Saray Lopez, Anna Makarczyk, Remi Michaud, Curtis Moersch, Rex Novak, Deanna Park, Ashley Pruski, Leyton Purdue, Lauren Scalzitti, Juliette Stacy, Cassandra Weber, Dylan Young, Jack Zabukover

Yorkville: Muhammad Ali, William Anaya Jr, Roland Asongakap, Kajal Atwal, Brandon Barkei, Leah Barton, Victoria Beck, Micah Beyer, Caitlin Boatman, Joslyn Bullington, Sandra Cisneros, Carson Converse, Christopher Derr, Blake DeWitt, Aidan Donahue, Jordan Dorsey, Marybeth Einsle, Kristen Ellertson, Hailey Fedanzo-Dudley, Kaleigh Fiebrandt-Lackey, Angela Fiorito, Elijah Fisher, Suzanne Gillingham, Alyssa Grigsby, Vincent Hamann, Zohaib Haroon, Alexiss Hernandez-Johnson, Krista Holman, Ryan Jacobson, Emma Jasutis, Kyrstin Jellison, Ryanna Johnson, Melanie Karales, Tiffany Kinsey, Charles Kostka Jr, Beckett Kot, Corey Kramer, Michelle Kush, Megan Lundeen, Jonathan Luytjes, Raquel Martinez, Amber Matile, Nadia Melendez, Alexa Mendoza, Ariel Mendoza, Emily Nanni, Olivia Nendick, Leah Nieman, Anabella Nuzzo, Sydney Peterson, Brooke Potrawski, Maxwell Rowe, Ayden Salisbury, Kylee Sandon, Nathan Sandon, Patrick Simpson, Kyle Sommers, Jacob Stoedter, Kylie Stokes, Madelyn Sudnik, Maria Tassi, Isabel Thacker, Demetrios Triantafillou, Charles Vasicek, Mikayla Velazquez Regis, Nicholas Walsh, Kendyll Ward, Taylor Warren, Anna Wickens, Anneliese Wolf, Aaron Zedwick, Hannah Zitt