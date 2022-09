Members of the 2022 Yorkville High School homecoming court include, back row from left, Niccolo Porretta, Nick Kuntz, Colton Spychalski, Jackson Hawkinson, Gio Zeman, TJ Gardner, Rowen O’Hara, Brody Williams, Carson Wrecenyar; front row from left, Annie Wolf, Corina Breck, Lila Tellone, Rilee Petrusa, Katlyn Schraeder, Natilee Setchell, Laura Lones, McKenna Calloway, Ava Partida.