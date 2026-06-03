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Ottawa’s Adam Swanson named Interstate 8 Baseball MVP

Total of 21 players from conference earn first-team selections, including 6 each from co-champs Ottawa, Kaneland

Ottawa pitcher Adam Swanson delivers a pitch against La Salle-Peru during the Class 3A Metamora Regional's late semifinal Wednesday, May 27, 2026, at Mulberry Field in Metamora.

Ottawa pitcher Adam Swanson delivers a pitch against La Salle-Peru during the Class 3A Metamora Regional's late semifinal at Mulberry Field in Metamora. (Scott Anderson)

By Russ Hodges

Interstate 8 2026 All-Conference Team

As voted by the coaches

Most Valuable Player: Adam Swanson, sr., Ottawa

Kaneland: Brady Alstott, sr., Kanon Baxley, so., Hayden Foster, sr., Jack Frey, sr., Christopher Warner, jr., Aidan Whildin, sr.

Ottawa: Colt Bryson, sr., Rizon Contreras, jr., Lucas Farabaugh, sr., Alexio Fernandez, jr., Rory Moore, so., Adam Swanson, sr.

Morris: Cade Laudeman, sr., Bryce Lee, sr., Landon Norris, sr.

Sycamore: Adam Eder, sr., Jackson MacDonald, jr., Ryker Rissman, so.

La Salle-Peru: Geno Argubright, jr., Braylin Bond, sr.

Rochelle: Brody Bruns, jr.

Honorable Mention

Kaneland: Brayden Boyer, jr.

Morris: Logan Conroy, jr.

Ottawa: Jake Torres, so.

Rochelle: Braxton Bruns, fr.

Sycamore: Ben Anderson, jr.

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Russ Hodges

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.