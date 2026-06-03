Ottawa’s Adam Swanson named Interstate 8 Baseball MVP

Interstate 8 2026 All-Conference Team
As voted by the coaches
Most Valuable Player: Adam Swanson, sr., Ottawa
Kaneland: Brady Alstott, sr., Kanon Baxley, so., Hayden Foster, sr., Jack Frey, sr., Christopher Warner, jr., Aidan Whildin, sr.
Ottawa: Colt Bryson, sr., Rizon Contreras, jr., Lucas Farabaugh, sr., Alexio Fernandez, jr., Rory Moore, so., Adam Swanson, sr.
Morris: Cade Laudeman, sr., Bryce Lee, sr., Landon Norris, sr.
Sycamore: Adam Eder, sr., Jackson MacDonald, jr., Ryker Rissman, so.
La Salle-Peru: Geno Argubright, jr., Braylin Bond, sr.
Rochelle: Brody Bruns, jr.
Honorable Mention
Kaneland: Brayden Boyer, jr.
Morris: Logan Conroy, jr.
Ottawa: Jake Torres, so.
Rochelle: Braxton Bruns, fr.
Sycamore: Ben Anderson, jr.