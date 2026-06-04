Oglesby Washington Junior High School releases third trimester honor roll

Oglesby Washington Junior High School released its honor and high honor rolls for the third trimester of the 2025-26 school year.
Sixth Grade
High Honor Roll
Leana Asani, Liam Benedetti, Bryleigh Camenisch, Declan Dahl, Sophia Funfsinn, Araceli Guadarrama, Lincoln Hammers, Robert Henry, Grace Knutson, Carter Mann, Ruby Martin, Payzlie Miller, Keigan Olson, Harper Quiles, Dexter Rigby, Jonah Thorson
Honor Roll
Jordan Bollinger, Evelyn Corcoran, Camden Deegan, Bailee Funsfinn, Bram Kinzer, Bentley McFadin, Jade Soto
Seventh Grade
High Honor Roll
Logan Balestri, Finnegan Carter, Madisyn Engel, Junie Hancock, Stella Harty, Isabella Hawley, Nathan Jarosz, Mackenzie Kalita, Shaylynn Keckler, Avery Klinefelter, Brody Kramarsic, Kash Mathesius, Ava Myers, Michael Padilla, Elliana Ramirez, Jiselle Salazar, Felix Shapiro, Lilabeth Skodachek, Lucas Straughn, Aiden Zavsza
Honor Roll
Olivia Barnhart, Iris Huerta, Scarlett McDonald, Levi Zermeno
Eighth Grade
High Honor Roll
Natalie Baker, Gabrianna Cervantes, Aubrie Emmerling, Lydia Kamnikar, Ariella Margis-Ragazincky, Leslee Thompson, Vincent Wren
Honor Roll
Elayna Delgado, Georgia Grosenbach, Aubrey Hale, Laiken Halm, Landon Halm, Madison Hill, Rubi Ramirez, Easton Strand, Kensley Turczyn