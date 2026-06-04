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Illinois Valley

Oglesby Washington Junior High School releases third trimester honor roll

WEST Academy Honor Roll

WEST Academy Honor Roll

By Tom Collins

Oglesby Washington Junior High School released its honor and high honor rolls for the third trimester of the 2025-26 school year.

Sixth Grade

High Honor Roll

Leana Asani, Liam Benedetti, Bryleigh Camenisch, Declan Dahl, Sophia Funfsinn, Araceli Guadarrama, Lincoln Hammers, Robert Henry, Grace Knutson, Carter Mann, Ruby Martin, Payzlie Miller, Keigan Olson, Harper Quiles, Dexter Rigby, Jonah Thorson

Honor Roll

Jordan Bollinger, Evelyn Corcoran, Camden Deegan, Bailee Funsfinn, Bram Kinzer, Bentley McFadin, Jade Soto

Seventh Grade

High Honor Roll

Logan Balestri, Finnegan Carter, Madisyn Engel, Junie Hancock, Stella Harty, Isabella Hawley, Nathan Jarosz, Mackenzie Kalita, Shaylynn Keckler, Avery Klinefelter, Brody Kramarsic, Kash Mathesius, Ava Myers, Michael Padilla, Elliana Ramirez, Jiselle Salazar, Felix Shapiro, Lilabeth Skodachek, Lucas Straughn, Aiden Zavsza

Honor Roll

Olivia Barnhart, Iris Huerta, Scarlett McDonald, Levi Zermeno

Eighth Grade

High Honor Roll

Natalie Baker, Gabrianna Cervantes, Aubrie Emmerling, Lydia Kamnikar, Ariella Margis-Ragazincky, Leslee Thompson, Vincent Wren

Honor Roll

Elayna Delgado, Georgia Grosenbach, Aubrey Hale, Laiken Halm, Landon Halm, Madison Hill, Rubi Ramirez, Easton Strand, Kensley Turczyn

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Tom Collins

Tom Collins

Tom Collins covers criminal justice in La Salle County.