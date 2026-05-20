BCR regional softball update

Princeton's Keely Lawson slides into second base for a steal as Hall's Avery Sondgeroth waits for the throw during the Tigresses' 15-0, four-inning victory on Thursday, May 7, 2026 in Princeton.

Keely Lawson and the Princeton Tigessses defeated rival Hall 20-2 in Tuesday's 2A Lexington Regional semifinals. Princeton will play Pontiac for the regional championship on Friday. (Mike Vaughn)

By Kevin Hieronymus

1A Annawan-Wethersfield Regional

Tuesday: (8) Princeville 12, (9) Lowpoint-Washburn 2

Wednesday: Game 2 - (1) Stark County vs. (8) Princeville (4-15), 4 p.m.

Thursday: Game 3 - (4) Annawan/Wethersfield (10-15) vs. (5) Bureau Valley (8-16), 4 p.m.

Friday: Championship - winners 2-3, 4 p.m.

Next: Winner advances to the Williamsfield Sectional to face the winner of the AlWood Regional at 4:30 p.m., Wednesday, May 27.

1A Newman Regional

Monday: (9) West Carroll 5, (8) Polo 3

Tuesday: (4) Fulton 4, (5) Newman 3

(1) Morrison 10, (9) West Carroll 0

Friday: Championship - (1) Morrison (18-6) vs. (4) Fulton (18-10)

1A Henry Regional

Monday: (6) Amboy 18, (11) Woodland 1

Tuesday: Putnam County 9, (10) Fieldcrest 8

Wednesday: Game 3 - (2) Henry-Senachwine (11-19) vs. Putnam County (11-16), 5 p.m.

Thursday: Game 4 - (3) Midland (14-13) vs. (6) Amboy (10-10), 5 p.m.

Friday: Championship - winners 3-4, 5 p.m.

2A Lexington Regional

Tuesday: (2) Princeton 20, (7) Hall 2 (4 inn.)

(3) Pontiac 10, (5) Lexington co-op 6

Friday: Championship - (2) Princeton (21-8) vs. (3) Pontiac (17-12), 4:30 p.m.

Next: Winner advances to the Pontiac Sectional to face the winner of the Manteno Regional at 4:30 p.m. on Wednesday, May 27

2A Fairbury Prairie Central Regional

Tuesday: (9) El-Paso Gridley 21, (8) Paxton-Buckley-Loda 9

Wednesday: Game 2 - (1) St. Bede vs. (9) El-Paso Gridley (4-20), 4:30 p.m.

Thursday: Game 3 - (4) Fairbury Prairie Central (12-11) vs. (6) Bismarck-Henning-Rossville-Alvin (12-17), 4:30 p.m.

Saturday: Championship - Winners 2-3, 11 a.m.

Next: Winner advances to the Pontiac Sectional to face the winner of the Seneca Regional at 4:30 p.m., Tuesday, May 26.

Kewanee 2A Regional

Tuesday: (2) Brimfield 9, (7) Mercer County (14-10) 0

(3) Rockridge 10, (6) Kewanee (18-8) 0

Friday: Championship - (2) Brimfield (27-5) vs. (3) Rockridge (22-7)

Alleman 2A Regional

Monday: Erie-Prophetstown (14-10) 10, (9) Mon-Rose (5-17) 3

Tuesday: (1) Riverdale 4, Erie-Prophetstown (14-10) 3

Wednesday: Game 3 - (4) Alleman vs. (5) Sherrard (14-10), 4:30 p.m.

Saturday: Championship - (1) Riverdale (24-5-1) vs. winner 3, 11 a.m.

Byron 2A Regional

Monday: (9) Boylan 2, (8) Byron 1

Wednesday: Game 2 - (1) Stillman Valley (26-5) vs. (9) Boylan (8-13), 4 p.m. Game 3 - (4) Sandwich (16-12) vs. (5) Mendota (11-17), 6 p.m.

Friday: Championship - Winners 2-3, 5:30 p.m.

Sterling 3A Regional

Tuesday: (4) LaSalle-Peru (18-13) 4, (5) Sterling (18-12) 1

Friday: Championship - (1) Sycamore (23-4) vs. (4) LaSalle-Peru (19-13), 4:30 p.m.

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL