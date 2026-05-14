IHSA schedule release: Here are the postseason paths awaiting Illinois Valley baseball teams

The IHSA released its 2026 baseball postseason schedules Wednesday. Here are the paths awaiting teams from across the Illinois Valley, listed day by day.
Monday, May 25
2A Seneca Regional – #10 Reed-Custer at #7 Seneca 4:30 p.m.; 2A Manteno Regional – #9 Carver Military at #8 Peotone 4:30 p.m.; 2A Bishop Mac Regional – #9 Pontiac at #8 Paxton-Buckley-Loda 4:30 p.m.; 2A Mercer Co. Regional – #9 Mercer Co. at #8 Sherrard 4:30 p.m.; 2A Princeton Regional – #10 Kewanee at #7 Princeton 4:30 p.m.; 2A Byron Regional – #9 Stillman Valley at #8 DuPec 4:30 p.m.; 1A Amboy Regional – #9 Ashton-Franklin Center at #8 Earlville/Leland (at Leland) 4:30 p.m.; 1A Somonauk Regional – #10 Indian Creek at #7 Hinckley-Big Rock 4:30 p.m.; 1A Fulton Regional – #10 Galva at #7 Henry-Senachwine 4:30 p.m., #11 Stark Co. at #6 Morrison 4:30 p.m.; 1A Kewanee Wethersfield Regional – #9 AlWood at #8 Bureau Valley 4:30 p.m.; 1A Dwight Regional – #10 Air Force Academy at #7 Grant Park 4:30 p.m., #11 Illinois Lutheran at #6 Horizon.McKinley 4:30 p.m.; 1A Roanoke-Benson Regional – #10 Woodland/Flanagan-Cornell at #7 Midwest Central 4:30 p.m., #11 Illini Central at #6 Illini Bluffs 4:30 p.m.; 1A Delavan Regional – #9 Peoria Heights at #8 Delevan 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
3A Metamora Regional – #1 Metamora vs. #8 Kankakee 4:30 p.m., #4 Ottawa vs. #5 La Salle-Peru 7 p.m.; 3A Joliet Catholic Regional – #2 Joliet Catholic vs. #7 Streator 4:30 p.m.; 2A Manteno Regional – #1 Manteno vs. Carver/Peotone winner 4:30 p.m.; 2A Bishop Mac Regional – #1 Marquette vs. Pontiac/P-B-L winner 4:30 p.m.; 2A Mercer Co. Regional – #1 Rockridge vs. Mercer/Sherrard winner 4:30 p.m.; 2A Princeton Regional – #2 Alleman vs. Kewanee/Princeton winner 4 p.m.; 2A Byron Regional – #1 Byron vs. Stillman/DuPec winner 4:30 p.m., #3 Riverdale vs. #5 Mendota 6:45 p.m.; 1A Amboy Regional – #1 Parkview Christian vs. AFC / E/L winner 4:30 p.m., #4 Serena vs. #6 Amboy/LaMoille 7 p.m.; 1A Somonauk Regional – #2 Yorkville Christian vs. IC/HBR winner 4:30 p.m.; 1A Fulton Regional – #2 Orion vs. Galva/Henry winner 4 p.m., #3 Fulton vs. Stark Co./Morrison winner 6 p.m.; 1A Kewanee Wethersfield Regional – #1 Putnam Co. vs. AlWood/BV winner 4 p.m.; 1A Dwight Regional – #2 Dwight vs. Air Force/Grant Park winner 4:30 p.m.; 1A Roanoke-Benson Regional – #2 Lexington vs. WFC/Midwest Central winner 4:30 p.m.; 1A Delavan Regional – #1 Tremont vs. Heights/Delavan winner 4:30 p.m.
Thursday, May 28
3A Joliet Catholic Regional – #3 Morris vs. #6 Plano 4:30 p.m.; 2A Seneca Regional – #2 Coal City vs. R-C/Seneca winner 3 p.m., #3 Wilmington vs. #6 Prairie Central 5:30 p.m.; 2A Manteno Regional – #3 Beecher vs. #5 Sandwich 4:30 p.m.; 2A Bishop Mac Regional – #4 Bishop Mac vs. #5 Herscher 4:30 p.m.; 2A Mercer Co. Regional – #4 St. Bede vs. #5 IVC 4:30 p.m.; 2A Princeton Regional – #3 Hall vs. #6 Monmouth-Roseville 4 p.m.; 1A Somonauk Regional – #3 Somonauk vs. #5 Newark 4:30 p.m.; 1A Kewanee Wethersfield Regional – #4 Wethersfield vs. #5 Midland 4 p.m.; 1A Dwight Regional – #3 Gardner-S. Wilmington vs. Lutheran/Horizon winner 4:30 p.m.; 1A Roanoke-Benson Regional – #3 Roanoke-Benson/Lowpoint-Washburn vs. Illini Central/Illini Bluffs winner 4:30 p.m.; 1A Delavan Regional – #4 Dee-Mack vs. #5 Fieldcrest 4:30 p.m.
Saturday, May 30
3A Metamora Regional – championship: 10 a.m.; 3A Joliet Catholic Regional – championship: 10 a.m.; 2A Seneca Regional – championship: 11 a.m.; 2A Manteno Regional – championship: 11 a.m.; 2A Bishop Mac Regional – championship: 10 a.m.; 2A Mercer Co. Regional – championship: 11 a.m.; 2A Princeton Regional – championship: 11 a.m.; 2A Byron Regional – championship: 11 a.m.; 1A Amboy Regional – championship: 1 p.m.; 1A Somonauk Regional – championship: noon; 1A Fulton Regional – championship: 11 a.m.; 1A Kewanee Wethersfield Regional – championship: 11 a.m.; 1A Dwight Regional – championship: 11 a.m.; 1A Roanoke-Benson Regional – championship: 11 a.m.; 1A Delavan Regional – championship: 11 a.m.
Wednesday, June 3
3A Washington Sectional – Metamora Regional champion vs. Galesburg Regional champion 4:30 p.m., Dunlap Regional champion vs. Joliet Catholic Regional champion 7 p.m.; 2A Herscher Sectional – Bishop Mac Regional champion vs. Chicago Christian Regional champion 2 p.m., Manteno Regional champion vs. Seneca Regional champion 4:30 p.m.; 2A IVC Sectional – Mercer Co. Regional champion vs. Farmington Regional winner 4 p.m., Eureka Regional champion vs. Princeton Regional champion 6:30 p.m.; 2A Byron Sectional – Johnsburg Regional champion vs. Rock Falls Regional champion 4:30 p.m., Byron Regional champion vs. Marengo Regional champion 7 p.m.; 1A Putnam Co. Sectional – Amboy Regional champion vs. Fulton Regional champion 2 p.m., Wethersfield Regional champion vs. Somonauk Regional champion 4:30 p.m.; 1A Dwight Sectional – CLifton Central Regional champion vs. GCMS Regional champion 2 p.m., Armstrong Regional champion vs. Dwight Regional champion 4:30 p.m.; 1A Illinois Wesleyan Sectional (Horenberger Field, Bloomington) – Delavan Regional champion vs. LeRoy Regional champion 4:30 p.m., Mt. Pulaski Regional champion vs. Roanoke-Benson Regional champion 7 p.m.
Saturday, June 6
3A Washington Sectional – championship: 11 a.m.; 2A Herscher Sectional – championship: 10 a.m.; 2A IVC Sectional – championship: 1 p.m.; 2A Byron Sectional – championship: 11 a.m.; 1A Putnam Co. Sectional – championship: 11 a.m.; 1A Dwight Sectional – championship: 11 a.m.; 1A Illinois Wesleyan Sectional (Horenberger Field, Bloomington) – championship: 11 a.m.
Monday, June 8
3A Geneseo Supersectional (Richmond Hill Park, Geneseo) – 6 p.m.; 2A St. Bede Supersectional (Schweickert Stadium, Peru) – 5 p.m.; 2A Kane County Supersectional (Northwestern Medicine Field, Geneva) – 4 p.m.; 1A NIU Supersectional (McKinzie Field, DeKalb) – 4:30 p.m.; 1A Illinois Wesleyan Supersectional (Horenberger Field, Bloomington) – 6 p.m.
Friday, June 12
3A/4A IHSA State Finals (Slammers Stadium, Joliet); 1A/2A State Finals (Illini Stadium, Champaign)
Saturday, June 13
3A/4A IHSA State Finals (Slammers Stadium, Joliet); 1A/2A State Finals (Illini Stadium, Champaign)