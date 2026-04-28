St. Michael Catholic School honor roll, third quarter 2025-2026

St. Michael the Archangel Catholic School in Streator

St. Michael the Archangel Catholic School in Streator (Tom Sistak)

By Kate Santillan

St. Michael the Archangel Catholic School in Streator announced its honor and high honor rolls for the third quarter of the 2025-2026 school year.

High honor roll

Second Grade: Bailey Blakemore, Abel Cameron, Paisley Kimes, Adeline Ledvina, Andi Scudder, Pryor Thorp

Third Grade: Everly Blumenshine, Sienna Chalkey, Charlee Clark, Marco Diaz, Kinsley Flori, Melanie Gonzalez, John Negray, Melania Zavada

Fourth Grade: Dylan Brown, Kendall Cox, Cole Dodge, Annadelle Durre, Rosalee Holocker, Rebecca Johnson, Payton Kimes, Campbell Lesak, Vivan Olson, Ari Scudder, Faith Sharisky, Logan Skinner, Grace Tkach

Fifth Grade: Axel Armstrong, Paige Clark, Alexandria Gillette, Otto Lesak, Lillianna Liptak, Clayton Lynch, Camila Mascote, Bruce Pence, Makenna Urbanec, Christopher Walker, Cutler Zavada, Vivian Zito

Sixth Grade: Avery Blumenshine, Selena Gonzalez, Adalynn Himan, Milah Madera, Cooper Masley, Ella McClernon, Adrianna Pacheco, Zoe Santoyo, Jaxson Simmons, Madilynn Thorp, Elliot Volkman

Seventh Grade: Isaac Brockman, Luca Chalkey, Arianny Couch, Liam Doty, Scarlett Harcharik, Weston Harris, Scarlet Lesak, Patrick Luckey, Valeria Oliver, Mateo Orozco, Harper Pellino, Genesis Perez, Zoey Rath, Brinley Stevens, Ella Tkach, Addison Urbanec, Kash Weibel, Chloe Zavada, Urijah Zavada

Eighth Grade: Bennett Bourell, Emily Dovin, Angelo Fazio, Hayden Flori, Paisley Pence, Cade Wright

Honor roll

Second Grade: Harper Martin, Hazel Volkman

Third Grade: Caroline Carpenter, Killian Caulkins, Fisher Clark, Porfiria Hernandez, Margot Hladovcak, Teagan Jeffries, Diesel Marconi, Wyatt Martin, Jilliann McClernon, Landen Schaibley, Theodore Studnicki

Fourth Grade: Ava Arevalo, Ollie Hernandez, Eli Hladovcak, Aubrey Lahman, Harvey Volkman, Derek Wissen

Fifth Grade: Deken Doty, Scarlett Dunn, Cassiel Flores, Finley Henderson, Rhett Lepper, Titus Marconi, Eliza Renken, Drake Snow, Dessa VanDuzer

Sixth Grade: Benjamin Brown, Collin Schumacher

Seventh Grade: Carter Fraga

Eighth Grade: Bryce Blakemore, Ageo Gutierrez

