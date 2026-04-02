BCR Girls Track & Field Honor Roll, April 28

Princeton sophomore Jocelyn Strouss heads the BCR Honor Roll in the 800 with a time of 2:35.35. (Photo provided by Mike Vaughn)

By Kevin Hieronymus

Here are the leading Bureau County area girls track & field athletes, representing ALO, Bureau Valley, DePue, Hall, Princeton and St. Bede:

*School record

Shot - Savanah Bray (SB/Sr.) 35-1 3/4, Olivea Gasper (ALO/So.) 33-11 1/2, Makayla McCarty (P/Fr.) 30-1 3/4, Lily Pelka (Hall/So.) 29-11, Avery Liebe (Hall/Fr.) 28-10; Michaela Noder (BV/Jr.) 28-7, Karlie Schultz (P/So.) 25-9 1/4, Jameson Morse (P/So.) 25-1 3/4, Addison Bump (ALO/Fr.) 24-11, Brooklyn Rowland (BV/Fr.) 23-11 1/2, Irene Raga de Ancos (BV/So.) 23-5 3/4

Discus - Olivia Gasper (ALO/So.) 101-7, Lily Pelka (H/So.) 94-8, Karlie Schultz (P/So.) 86-2, Carly Wiggim (BV/Sr.) 82-1, Haleigh Linker (P/So.) 78-6, Brooklyn Rowland (BV/Fr.) 73-4, Avery Liebe (Hall/Fr.) 71-4, Addison Bump (ALO/Fr.) 65-11, Michaela Noder (BV/Jr.) 63-2, Jameson Morse (P/So.) 63-0

High jump - Jillian Anderson (ALO/Sr.) 5-2, Kijah Lucas (SB/So.) 5-0, Kate Duncan (SB/Jr.) 4-10 1/4, Josie Sierens (P/So.) 4-10, Rayylee DePauw (P/Fr.), Danika Burden (P/Jr.) 4-8, Karona Gall (ALO/So.) 4-7 3/4, Greta Wallace (P/So.) 4-6, Michaela Noder (BV/Jr.) 4-6, Caitlyn Egan (BV/So.) 4-6, Haven Rossi (H/Sr.) 4-5, Sophie Simpson (H/So.) 4-4, Harper Wetzell (BV/Fr.) 4-4

Long jump - Bella Yanos (ALO/Sr.) 17-8 1/4, Mya Shipp (BV/So.) 16-9 3/4, Elise House (BV/So.) 15-11 1/2, Josie Sierens (P/So.) 15-6, Grace Althaus (ALO/Sr.) 15-9 3/4, Josie Sierens (P/So.) 15-0, Addy Krieser (ALO/Fr.) 14-10, Rocio Serrano (Hall/So.) 14-9, Sophia Regan (BV/So.) 14-3 1/4, Sydnie Smith (Hall/Sr.) 14-1, Emma Dye (P/Fr.) 13-2, Amanda Manzanares (H/Jr.) 12-7

Triple jump - Madisyn Shipp (BV/Fr.) 33-0 1/2, Caitlyn Egan (BV/So.) 32-8 1/2, Kate Duncan (SB/Jr.) 31-8, Caitlyn Egan (BV/So.) 31-2 3/4, Rayylee DePauw (P/Fr.) 31-2 3/4, Emma Mussche (BV/Sr.) 31-1 3/4, Amanda Manzanares (H/Jr.) 31-0, Natalia Zamora (H/Sr.) 30-5, Leah Birdsley (BV/So.) 29-6 1/2, Morgan Krieser (ALO/Jr.) 25-8 1/4, Kate Duncan (SB/Jr.) 29-0 1/2, Emma Dye (P/Fr.) 27-3 3/4, Danika Burden (P/Jr.) 24-1 3/4

Pole vault - Annie Thompson (P/So.) 8-6, Josie Sierens (P/So.) 7-6, Carly Wiggim (BV/Sr.) 7-0 1/4, Lily Simpson (P/Fr.) 6-6, Ella Wilt (BV/So.) 6-0

100 - Lily Bosnich (SB/Sr.) 12.63, Maddie Althaus (ALO/Jr.) 13.2, Haven Rossi (H/Sr.) 13.44, Kijah Lucas (SB/So.) 13.51, Bella Yanos (ALO/Sr.) 13.54, Lilah Fox (BV/Sr.) 13.76, Kinley Fogarty (P/Fr.) 13.79, Madisyn Shipp (BV/Fr.) 13.86, Esther Kalapp (BV/Sr.) 13.92, Amanda Manzanares (H/Jr.) 14.33, Kinley Fogarty (P/So.) 14.23, Danika Burden (P/Jr.) 14.38, Sophie Simpson (H/So.) 15.11, Caitlyn Egan (BV/So.) 14.57

200 - Elise House (BV/So.) 26.01, Lily Bosnich (SB/Sr.) 26.27, Mya Shipp (BV/So.) 27.33, Maddie Althaus (ALO/Jr.) 27.29, Haven Rossi (H/Sr.) 27.85, Kijah Lucas (SB/So.) 28.77, Leah Birdsley (BV/So.) 29.19, Caitlyn Egan (BV/So.) 29.29, Lelia Acker (PHS/Fr.) 29.71, Amanda Manzanares (H/Jr.) 29.83, Danika Burden (P/Jr.) 29.99, Jocelyn Strouss (P/So.) 30.01, Jillian Anderson (ALO/Sr.) 30.17

Elise House leads both the 200 and 400 dashes, setting a school record in the 400.

400 - *Elise House (BV/So.) 58.69, Lily Bosnich (SB/Sr.) 1:00.86, Mya Shipp (BV/So.) 1:01.57, Maddie Althaus (ALO/Jr.) 1:02.93, Lenora Hopkins (P/Fr.) 1:05.16, Maggie Arkins (SB/Sr.) 1:05.41, Abby Stabler (BV/Fr.) 1:05.56, Jocelyn Strouss (P/So.) 1:05.8, Gemma Moore (BV/Jr.) 1:07.98, Grace Althaus (A/Sr.) 1:08.89, Danika Burden (P/Jr.) 1:09.3, Haven Rossi (H/Sr.) 1:09.83

800 - Jocelyn Strouss (P/So.) 2:35.35, Emma Mussche (BV/Sr.) 2:36.19, Gemma Moore (BV/Jr.) 2:36.24, Ruby Acker (P/Jr.) 2:37.96, Maddie Wetzell (BV/Sr.) 2:38.38, Harper Wetzell (BV/Fr.) 2:41.5, Payton Frueh (P/Jr.) 2:42.48, Grace Althaus (A/Sr.) 2:44.84, Alexandra Waca (P/Jr.) 2:45.77, Lelia Acker (PHS/Fr.) 2:47.41, Scarlett Payne (ALO/Fr.) 2:50.55, Karona Gall (ALO/So.) 2:50.9, Maggie Arkins (SB/Sr.) 2:52.87, Avery Waca (P/Sr.) 2:56.92

1,600 - Harper Wetzell (BV/Fr.) 5:44.75, Payton Frueh (P/Jr.) 5:49.31, Alexandra Waca (P/Jr.) 5:52.91, Maddie Wetzell (BV/Sr.) 5:56.77, Ruby Acker (P/Jr.) 6:04.2, Gemma Moore (BV/Jr.) 6:17.19, Susanna Bohms (P/So.) 6:19.2, Grace Althaus (A/Sr.) 6:29.15, Mya Nugent (BV/Jr.) 6:29.6, Scarlett Payne (ALO, Fr.) 6:33.28, Avery Waca (P/Sr.) 6:42.9

Payton Frueh (PHS)

3,200 - Payton Frueh (P/Jr.) 12:39.89, Maddie Wetzell (BV/Sr.) 12:41.54, Alexandra Waca (P/Jr.) 12:53.31, Summer Hamilton (BV/So.) 13:04.6, Grace Althaus (A/Sr.) 14:03, Scarlett Payne (ALO/Fr.) 14:11.73, Avery Waca (P/Sr.) 14:17.58, Susanna Bohms (P/So.) 14:24.52, Gemma Moore (BV/Jr.) 14:30.05, Leah House (BV/Jr.) 14:56.74, Natalie Meyer (P/Jr.) 14:58.5

100 hurdles - Lily Bosnich (SB/Sr.) 14.88, Alexa McKendry (ALO/Jr.) 17.44, Rayylee DePauw (P/Fr.) 17.66, Natalia Zamora (H/Sr.) 17.89, Josie Sierens (P/So.) 18.18, Carly Wiggim (BV/Sr.) 19.47, Amanda Manzanares (H/Jr.) 19.48, Brooklyn Ganschow (BV/Fr.) 20.37, Kynzleigh Garza (BV/Fr.) 20.44

300 hurdles - Lily Bosnich (SB/Sr.) 45.3, Caitlyn Egan (BV/So.) 50.48, Alexa McKendry (ALO/Jr.) 51.12, Natalia Zamora (H/Sr.) 54.77, Kynzleigh Garza (BV/Fr.) 55.25, Lelia Acker (PHS/Fr.) 55.31, Amanda Manzanares (H/Jr.) 55.8, Rayylee DePauw (PHS/Fr.) 56.22, Carly Wiggim (BV/Sr.) 58.22

4x100 - BV (Ma. Shipp, L. Birdsley, E. Kalapp, L. Fox) 53.78, Hall (H. Rossi, S. Simpson, A. Manzanares, N. Zamora) 54.73, PHS (P. Harden, K. Fogarty, G. Wallace, D. Burden) 56.35, SBA 59.16

4x200 - BV (C. Egan, A. Stabler, Mya Shipp, E. House) 1:52.52, Hall (H. Rossi, A. Manzanares, S. Simpson, S. Smith) 1:59.68; PHS (P. Harden, K. Fogarty, R. DePauw, L. Hopkins) 2:00.17

4x400 - BV (G. Moore, A. Stabler, Mya Shipp, E. House) 4:17.12, PHS (J. Strouss, R. Acker, R. DePauw, L. Hopkins) 4:31.44, SBA (K. Lucas, M. Arkins, B. Ernat, L. Bosnich) 4:32.79, Hall (N. Zamora, A. Manzanares, H. Rossi, Picazo-Garcia) 5:04.89

4x800 - BV (M. Wetzell, A. Stabler, H. Wetzell, G. Moore) 10:35.96; PHS (P. Frueh, Al. Waca, L. Hopkins, J. Strouss) 10:42.38

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL