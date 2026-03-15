The Bureau County girls basketball Class of 2026

Here’s a look at scoring leaders for the girls class of 2026:
|Player (school)
|Points
|+Keighley Davis (Princeton)
|1,689
|#Camryn Driscoll (Princeton)
|1,203
|*Lili McClain (St. Bede)
|1,143
|Charlie Pellegrini (Hall)
|822
|Savannah Bray (St. Bede)
|740
|Jillian Anderson (Amboy-Ohio)
|485
|Emily Wright (Bureau Valley)
|372
|Natalia Zamora (Hall)
|360
|Ava Balestri (St. Bede)
|293
|Kadyn Haage (Bureau Valley)
|287
|Maddie Wetzell (Bureau Valley)
|212
|Ashlyn Maupin (Bureau Valley)
|192
|Emma Musche (Bureau Valley)
|126
|+No. 1 all-time at PHS, 4th all-time Bureau County
|#No. 4 all-time at PHS, 20th all-time Bureau County
|*No. 1 all-time at SBA, 25th all-time Bureau County
Other classes: Libby Endress (BV, jr.) 1,070, Caroline Morris (Hall, jr.) 522, Payton Brandt (PHS, so.) 510, Brynley Doty (BV, so.) 479, Brooke Helms (BV, so.) 386, Ava Delphi (Hall, jr.) 238, Hannah Heiberger (SB, fr.) 220; Danica Burden (PHS, jr.) 136; Hanna Waszkowiak (SB, so.) 118, Kiyrra Morris (PHS, jr.) 105, Parker McClain (SB, so.) 105