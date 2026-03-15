The Bureau County girls basketball Class of 2026

Princeton's Keighley Davis and Camryn Driscoll pose for a photo in Proudy Gym on Wednesday, March 12,, 2025. The girls are the 2024-2025 Bureau County Republican girls basketball players of the year.

Princeton seniors Keighley Davis (1,689) and Camryn Driscoll (1,203) are the top two careeer scoring leaders for the Bureau County Class of 2026. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

Here’s a look at scoring leaders for the girls class of 2026:

Player (school)Points
+Keighley Davis (Princeton)1,689
#Camryn Driscoll (Princeton)1,203
*Lili McClain (St. Bede)1,143
Charlie Pellegrini (Hall)822
Savannah Bray (St. Bede)740
Jillian Anderson (Amboy-Ohio)485
Emily Wright (Bureau Valley)372
Natalia Zamora (Hall)360
Ava Balestri (St. Bede)293
Kadyn Haage (Bureau Valley)287
Maddie Wetzell (Bureau Valley)212
Ashlyn Maupin (Bureau Valley)192
Emma Musche (Bureau Valley)126
+No. 1 all-time at PHS, 4th all-time Bureau County
#No. 4 all-time at PHS, 20th all-time Bureau County
*No. 1 all-time at SBA, 25th all-time Bureau County

Other classes: Libby Endress (BV, jr.) 1,070, Caroline Morris (Hall, jr.) 522, Payton Brandt (PHS, so.) 510, Brynley Doty (BV, so.) 479, Brooke Helms (BV, so.) 386, Ava Delphi (Hall, jr.) 238, Hannah Heiberger (SB, fr.) 220; Danica Burden (PHS, jr.) 136; Hanna Waszkowiak (SB, so.) 118, Kiyrra Morris (PHS, jr.) 105, Parker McClain (SB, so.) 105

Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL