Dimmick Consolidated School announces second trimester honor rolls

Students in grades 5-8 recognized for academic achievement

By Kate Santillan

Dimmick Consolidated School announced its honor roll for the second trimester of the 2025-26 school year.

High honor roll

Fifth grade: Viktor Bauer, Gus Brzozowski

Sixth grade: Jack Foster, Camden Lamps, Kyle McLaughlin

Seventh grade: Clara Mini, Fritz Pinter, Lucy Reeder

Eighth grade: Teagan Bazydlo

Honor roll

Fifth grade: Maryn Donovan, Norah Donovan, Kace King, Grace Peters, Olivia Peters, Vivi Pyszka, Atlee Turigliatti, Augustus Zielinski

Sixth grade: Ytzely Mondragon, Antonio Salomon-Coss

Seventh grade: Mackenzie Bangert, Cleo Baxter, Isabella Grisham, Charlee Herrick, Lainey Herz, Grady Olsen, Brynley Pyszka, Noah Stank, Adela Turigliatti, Henry Wick

Eighth grade: Jace Newell, Brookelynn Raef, Kaylee Siebert, Mia Walker, Rosie Wick

