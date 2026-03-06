Dimmick Consolidated School announces second trimester honor rolls

Dimmick Consolidated School announced its honor roll for the second trimester of the 2025-26 school year.
High honor roll
Fifth grade: Viktor Bauer, Gus Brzozowski
Sixth grade: Jack Foster, Camden Lamps, Kyle McLaughlin
Seventh grade: Clara Mini, Fritz Pinter, Lucy Reeder
Eighth grade: Teagan Bazydlo
Honor roll
Fifth grade: Maryn Donovan, Norah Donovan, Kace King, Grace Peters, Olivia Peters, Vivi Pyszka, Atlee Turigliatti, Augustus Zielinski
Sixth grade: Ytzely Mondragon, Antonio Salomon-Coss
Seventh grade: Mackenzie Bangert, Cleo Baxter, Isabella Grisham, Charlee Herrick, Lainey Herz, Grady Olsen, Brynley Pyszka, Noah Stank, Adela Turigliatti, Henry Wick
Eighth grade: Jace Newell, Brookelynn Raef, Kaylee Siebert, Mia Walker, Rosie Wick