LPHS recognizes High Scholarship Legion status students

During the La Salle-Peru Township High School High Scholarship Legion Honors program on the evening of Feb 26, students were recognized for earning high scholarship status for multiple semesters.
High scholarship awards are presented to students who have a GPA of at least 3.5.
Students who are awarded High Scholarship Legion status for three semesters will receive a pin. Students who are awarded High Scholarship Legion status for five or seven semesters will receive a medal.
Pins and medals may be worn at graduation.
Seniors recognized for High Scholarship Legion status for seven semesters were Keean Atkins, Britney Blair, Ryia Boaz, Alyssa Bokus, Braylin Bond, Claire Boudreau, Lyla Brady, Clarissa Casas, Emily Castaneda, Sophia Chiu, Isabella Cimei, Drew Depenbrock, Kiely Domyancich, Daniel Duncan, Addison Dziarnowski, Marisa Eggersdorfer, Marly Escatel, Morgan Ficek, Kelsey Frederick, KJ Gallik, Alyssa Garcia, Enrike Garcia, Adrian Gonzalez, Dagny Greer, Cayla Grieve, Nicholas Hachenberger, Sophia Hammerich, Griffin Hammers, Jameson Hill, Mazalyn Jackson, Emma Jereb, Madelaine Johns, Garrett Keith, Isabella Kennett, Saida Khouaja, Sadie Kiersnowski, Cade Kilmartin, Christian Konczak, Keya Kowalski, McKenzie Krzyaniak, Coleman Lambert, Giovani Legrenzi, Christian Limberg, Hunter Loebach, Aniya Lumpkins, Leo Maier, Alec Mandujano, Ever McCormick, Mackenzie McCoy, Benjamin Nicholson, Michael Niemiec, Brionna Noble, Alia Nowakowski, Nolan O’Brien, Joseph Patyk, Callie Perra, Lanie Ploch, Gracie Politsch, Meredith Politsch, Sophia Pyszka, Sebastian Quercia, Cameron Rankin, Johnathan Ricci, Anna Riva, Miley Sadnick, Nathaniel Salinas, Quinn Sherman, Ian Shevlin, Erick Sotelo, Lydia Steinbach, Radia Thompson, Clara Vaske, Taylor Vescogni and Bolander Weitl.
Seniors recognized for High Scholarship Legion status for five semesters were Marlee Bankson, Gabriella Bulak, Victoria Campbell, Addyson Champlin, Mary Diss, Peyton Evans, Joseph Gallicchio, Cameron Harper, Collin Kalsto, Conner Kolowski, Agustin Konieczki, Alayna Lair, Amberleigh Marliere, Reason McCormick, Logan Miller, Molly Mudge, Scarlett O’Connell, Karmen Piano, Hayden Pode, Lucila Sandoval and Vicky Tejada.
Seniors recognized for High Scholarship Legion status for three semesters were Erik Acosta, Brady Beckcom, Reece Doerr, Jayden Jeffries, Ashley Kawiecki, Jason Lu, Griffin May, Gracie Miller, Adan Molina, Sofia Nanez, David Nave, Lillian Salcido, Manuel Tejada, Darlyn Tejada Guardado, Kenny Tran, Sergio Valle, Emerson Vasquez and Nolan Wiezorek.
Juniors recognized for High Scholarship Legion status for five semesters were Parker Abens, Evan Allen, Peyton Arthur, Jose Ayala, Gianni Baracani, Michael Booker, Margaret Boudreau, Ryne Bubela, Georgianette Buffo, Makenzie Chamberlain, Sophia Chiero, Charley Clifford, Alexander Crane, Alex Crooks, Adelyn Dawson, Dominic DiLuciano, Aubrey Duttlinger, Leah Dzik, Daniel Edwall, Greyson Ernat, Jeniah Gaitan, Camden Greathouse, Madelyn Gross, Charlotte Guttilla, Jacob Hall, Damon Hash, Carson Herman, Ryker Hernandez, Jett Hill, Alexus Hines, Hayden Hubinsky, Levi Johnson, Kyle Kmetz, Morgan Knowles, Dylan Kofoid, Emma Kolczaski, Brandon Lamps, Adelyn Leone, Sarah Lowery, Christopher Mackrow, Jocelyn Martinez, Paityn Maurice, Ismael Mejia, Annabella Messina, Jaron Morscheiser, Mason Morscheiser, Jackson Myers, Tai Nguyen, Desmond O’Dell, Zayden O’Dell, Audrey Olson, Anthony Padilla, Cashius Pappas, Prit Patel, April Pescetto, Zachary Pescetto, Paige Picco, Henry Pinter, Joslynn Piscia, Lyla Ploch, Landon Puetz, Keira Ratajczak, Leah Ricci, Addison Schweickert, Endrew Sell, Jaelyn Sell, Olivia Sereno, Cole Setchell, Paisleigh Shonk, Emma Short, Michaela Smith, Gavin Sondgeroth, Adrian Soto, John Sowers, Kyle Spelich, Breckin Spence, Caleb Strand, Benjamin Swanson, Briannah Tarkowski-Doubet, Jakob Terzick, Alexandra Trinidad, Shayla Turczyn, Gianni Verucchi, Riley Videgar, Anna Weitl, Clara Weitl, Rhyan Westerman and Payton Wren.
Juniors recognized for High Scholarship Legion status for three semesters were Geno Argubright, Kaden Bertuli, Cayden Busch, Eliana Cervantes, Jareliz De Jesus, Sydney Delphi, Mianna Durando, Frances Frick, Logan Grzywa, Daniel Gutierrez, Matthew Haeffner, Logan Harmon, Mason Huitron, Allison Kiska, Joel Lightle, Audra Marincic, Dalton Meyer, Connor O’Flanagan, Gertrude Rathbun, Cameron Shutt, Ethan Sondgeroth and Aubry Wever.
Sophomores recognized for High Scholarship Legion status for three semesters were Guliana Aguirre, Ryleigh Baldwin, Kathy Baltazar, Ava Bara, Killian Bauer, Emily Beavers, Kaitlyn Bibula, Caleb Bjerkaas, Reginald Boatner, Bree Bokus, Millie Bowers, Riley Buffo, Margaret Bumgarner, Adalberto Castaneda, Ellie Ceresa, Sophie-Lynn Chapin, Mia Chase, Addyson Ciesielski, Alexzander Clappier, Madilyn Cooley, Mary Craven, Collin Crew, Liliana Danekas, Peyton DeMaso, Mia Dille, Clare Domyancich, Anthony Dowding, Evan Downey, Ellie Draper, Madonna Duncan, Aiden Dziarnowski, Carter Dzik, Avalyn Edwall, Sydney Franklin, Jacob Frederick, Kalista Frost, Reagan Fundell, Hope Garncarz, Arley George, Justyn Griglione, Grayson Grzybowski, Kevin Guo, Grant Haage, Baylee Hanus, Kale-Jakobii Harden, Kailey Harper, Landon Harty, Lilah Hauter, Maci Horn, Hailey Hudkins, Cooper Jackson, Charlie Jeppson, Abigail Kawiecki, Griffin Kellett, Audrianna Kennett, Isla Kilday, Sophia Konczak, William Kummer, Owen Lamps, Ella Lannen, Eva Larios, Kolten Leffelman, Nathan Leffers, Nina Leffers, Rosalie Leininger, Faith Leopold, Ariana Lesman, Ayden Lesman, Emily Lowery, Matthew Mackrow, Shawn Marshall, Aaliyah Matos, Darius Mayhew, Espen McFadden, Julia McLaughlin, Kiera Mertes, Quinn Mertes, Mia Michaelson, Connor Mickelson, Mackenzie Miller, Evelyn Milton, Alexander Monjaras-Aguirre, Lily Morscheiser, Kacper Murawski, JoAn Murphy, Andrew Olivero, Emmitt Olsen, Isabella Pacheco, Miller Pangrcic, Adan Pantoja, Brooklyn Pelka, Aydia Petre, Jenna Pode, Addison Puetz, Madyson Putman, Isabella Pyszka, Addison Quiles, Vivianna Raccuglia, Luke Reinmann, Riley Russell, Jeshua Salazar, Jalynn Sanders, Adalyn Schmitt, Mayla Schmitt, Tegan Sebastian, Delia Sellers, Carson Sellett, Annika Skoog, Charlie Slusarek, Ryan Sobkowiak, Chase Southall, Emma Spayer, Janelle Steele, Mollie Thomson, Emma Tomlinson, Kash Tomsha, Makinley Torres, Cooper Turczyn, Camden Vasquez, Valeria Vazquez, Ma. Bea Athena Villena, Lilly Whitecotton, Avery Zborowski and James Daniel Zimmerman.