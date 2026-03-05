Shaw Local

BCR postseason boys, girls basketball update

L-P's Gavin Stokes lets go of a shot over Morton's Alex McKie during the Class 3A Sectional semifinal game on Tuesday, March 3, 2026 in Kingman Gymnasium at Ottawa High School.

L-P's Gavin Stokes lets go of a shot over Morton's Alex McKie during the Class 3A Sectional semifinal game on Tuesday, March 3, 2026 in Kingman Gymnasium at Ottawa High School. The Cavs fell 69-48. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

Boys

1A SECTIONALS

At Orion

Tuesday: 3 Pecatonica 70, 1 Sterling Newman 66

Wednesday: 2 Lanark Eastland 49, 1 Dakota 33

Friday: Championship - 3 Pecatonica (22-13) vs. 2 Lanark Eastland (31-4), 7 p.m.

At Amboy

Tuesday: 1 Marquette 54, 2 Hinckley-Big Rock 41

Wednesday: 1 Indian Creek 58, 2 Woodland 43

Friday: Championship - 1 Marquette (25-7) vs. 1 Indian Creek (26-6), 7 p.m.

2A SECTIONALS

At Mendota

Tuesday: 2 Rockford Lutheran 69, 4 Oregon 67 (OT)

Wednesday: 1 Johnsburg 51, 3 Aurora Christian 47

Friday: Championship - 2 Rockford Lutheran (19-15) vs. 1 Johnsburg (23-11), 7 p.m.

At Chillicothe

Tuesday: 1 Peoria Manual 66, 2 Riverdale 42

2 Warsaw 71, 4 Farmington 41

Friday: Championship - 1 Peoria Manual (20-9) vs. 2 Warsaw (26-6, 7 p.m.

3A SECTIONALS

At Ottawa

Tuesday: 1 Morton 69, 2 LaSalle-Peru 48

Wednesday: 1 Kankakee 59, 2 East Peoria 53

Friday: Championship - 1 Morton (29-4) vs. 1 Kankakee (29-1), 7 p.m.

Girls

1A SUPERSECTIONALS

At Bureau Valley

Monday: 1 Deer Creek-Mackinaw 45, 3 Wethersfield 43

2A SUPERSECTIONALS

At Wilmington

Monday: 1 Byron 66, 1 Pontiac 40

1A STATE

At Normal

Thursday: Game 1 - Brown County (31-3) vs. Mt. Pulaski (32-1), 10 a.m.

Game 2- Rockford Christian (25-11) vs. Deer Creek-Mackinaw (32-3), 11:45 a.m.

Third place - Losers 1-2, 7 p.m.

2A STATE

At Normal

Thursday: Game 1 - Breese Central (30-3) vs. Pleasant Plains (30-2), 2:30 p.m.

Game 2- Byron (32-2) vs. Elgin St. Edward (27-8), 4:15 p.m.

Third place - Losers 1-2, 8:15 p.m.

