BCR postseason boys, girls basketball update

Boys
1A SECTIONALS
At Orion
Tuesday: 3 Pecatonica 70, 1 Sterling Newman 66
Wednesday: 2 Lanark Eastland 49, 1 Dakota 33
Friday: Championship - 3 Pecatonica (22-13) vs. 2 Lanark Eastland (31-4), 7 p.m.
At Amboy
Tuesday: 1 Marquette 54, 2 Hinckley-Big Rock 41
Wednesday: 1 Indian Creek 58, 2 Woodland 43
Friday: Championship - 1 Marquette (25-7) vs. 1 Indian Creek (26-6), 7 p.m.
2A SECTIONALS
At Mendota
Tuesday: 2 Rockford Lutheran 69, 4 Oregon 67 (OT)
Wednesday: 1 Johnsburg 51, 3 Aurora Christian 47
Friday: Championship - 2 Rockford Lutheran (19-15) vs. 1 Johnsburg (23-11), 7 p.m.
At Chillicothe
Tuesday: 1 Peoria Manual 66, 2 Riverdale 42
2 Warsaw 71, 4 Farmington 41
Friday: Championship - 1 Peoria Manual (20-9) vs. 2 Warsaw (26-6, 7 p.m.
3A SECTIONALS
At Ottawa
Tuesday: 1 Morton 69, 2 LaSalle-Peru 48
Wednesday: 1 Kankakee 59, 2 East Peoria 53
Friday: Championship - 1 Morton (29-4) vs. 1 Kankakee (29-1), 7 p.m.
Girls
1A SUPERSECTIONALS
At Bureau Valley
Monday: 1 Deer Creek-Mackinaw 45, 3 Wethersfield 43
2A SUPERSECTIONALS
At Wilmington
Monday: 1 Byron 66, 1 Pontiac 40
1A STATE
At Normal
Thursday: Game 1 - Brown County (31-3) vs. Mt. Pulaski (32-1), 10 a.m.
Game 2- Rockford Christian (25-11) vs. Deer Creek-Mackinaw (32-3), 11:45 a.m.
Third place - Losers 1-2, 7 p.m.
2A STATE
At Normal
Thursday: Game 1 - Breese Central (30-3) vs. Pleasant Plains (30-2), 2:30 p.m.
Game 2- Byron (32-2) vs. Elgin St. Edward (27-8), 4:15 p.m.
Third place - Losers 1-2, 8:15 p.m.
- Kevin Hieronymus