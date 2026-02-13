Princeton High School honor roll, 1st semester 2025-26

Princeton High School recently announced its honor roll for the first semester of the 2025-26 school year.
High honor roll
Leila Acker, Ruby Acker, Ayden Agushi, Millicent Arteaga, Daniel Barnes, Isla Bayer, Cayden Benavidez, Eli Berlin, Rockne Berlinski, Eve Boggs, Levi Boggs, Matthew Bohms, Susanna Bohms, Tristan Borovicka, Brooklynn Borys, Anna Boughton, Payton Brandt, Nolen Brongel, Corbin Brown, Danika Burden, John Busard, Zyler Calderon, Keeley Cardosi, Tessa Carlson, Kyle Chin, Allison Cihocki, Hanna Claiborne, Braylon Clevenger, Aubrey Coats, Bryce Cochran, Sayge Compton, Taylor Compton, Gianna Crowl, Joanna Czerwin, Damien Dalrymple, Keighley Davis, Landon Davis, Addison Dever, Alex Diaz, Camryn Driscoll, Jackson Drozda, Daniqua Du Preez, Maegan Du Preez, Emma Dye, Gabriel Elliott, Casey Etheridge, Collyns Etheridge, Olivia Fox, Morgan Franklin, Kaylyn Friel, Angela Frost, Lincoln Frost, Payton Frueh, Nolan Funderberg, Aishwarya Gheewala, Daphnie Grant, Lilith Gray, Common Green, Deacon Gutshall, Noah Gutshall, Lexi Hahn, Macey Hall, Gracelynn Hansen, Piper Hansen, Payten Harden, Lydia Hardy, Abigail Harris, Zachary Harris, Gabriel Heaton, Jack Heaton, Makayla Hecht, Ava Hobson, Lenora Hopkins, Ryan Jagers, Caleb Johnson, Lydia Johnson, Kiley Johnston, Illyana Jones, Kalista Jones, Caroline Keutzer, Brinley Kloepping, Tricia Kloepping, Ava Knaak, Braydyn Kruse, Chloe Kull, Ava Kyle, Sebastian Larios Lafarga, Haleigh Linker, Ellie Longeville, Matthew Lord, Mie Lose, Paityn Lucas, Collin Lund, Lilly Mabry, Kathy Maciczak, Haylee Mancini, Jackson Mason, Kannon McCarter, Makayla McCarty, Myla McCoy, Natalie Meyer, Chloe Miller, Chloe Moats, Chloe Moffitt, Kylei Molln, Addison Monaco, Destiny Moore, Kiyrra Morris, Julian Mucha, Ava Munson, Trevyn Munson, Olivia Murfin, Charlotte Nelson, Grace Nesbitt, Long Nguyen, Bianka Nickelsen, Avah Oertel, Ella Ostrowski, Dhruvkumar Patel, Om Patel, Reuel Pattar, Joseph Perez, Alexander Pizano, Riley Rauh, Reese Reviglio, Aliyah Ringenberg, Aiden Robinson, Yocelynn Robledo, Cruz Rodriguez, Lavinckey Rogers, Dominick Sandoval, Hayden Sayler, James Schillaci, Ulrike Schneider, Alice Scruggs, Mason Scruggs, Sydney Scully, Braden Shaw, Madison Shaw, Aaliyah Shipley, Isaiah Shipley, Alivia Shute, Josie Sierens, Lizabeth Sierens, Isabella Simmering, Lillian Simpson, Mia Sluis, Liberty Sousa, Alyssa Stewart, Lincoln Stewart, Andrew Stocking, Kodi Stopka, Marissa Storm, Dominick Strouss, Jocelyn Strouss, Augustus Swanson, Kaylee Tanner, Anastacia Thompson, Audrey Thompson, Owen Thornton, Ezra Todd, Karter Transou, Breelyn Unthank, Avery Waca, Emma Wahlgren, Van Waugamon, Alexis Weatherington, Piper Wempe, Giavanna Weyer, Philip Whited, Amy Wilson, Elin Workman, Charlotte Worrels, Mason Wright, Jaiona Young, Melanie Zimmerman
Honor roll
Emmaleigh Ames, Cooper Amy, Jozalynn Arnold, Brayden Bickett, Vincenzo Boyd, Griffin Breeding-Fulton, Stihl Brokaw, Eli Burden, Landon Bushell, Gavin Cain, Eliana Carlson, Emma Carlson, Tahleyah Carter, Isabella Clevenger, Mason Cooney, Kane Dauber, Shane Davis, RayyLee DePauw, Anna Ellis, Kinley Fogarty, Parker Frueh, Beckett Funderberg, Garrett Gleason, Lane Goskusky, Brady Gross, Vinni Gualandi, James Harris, Avery Hassler, Kieren Hoffman, Brody Johnston, Aliana Jusufi, George Keutzer, Jadeyn Klingenberg, Ethan Knaak, Paxton Knudsen, Isla Kyburz, Gavin Lanham, Luke LaPorte, Keely Lawson, Kolbi Lawson, Rebekah Lord, Owen Mabry, Carleigh Mack, Skyler Myres, Scarlett Nichols, Gracie Norman, Jack Oester, Jack Orwig, Chloe Ostrowski, Sophia Page, Addison Parry, Rhett Pearson, Alexis Philippe, Kaylee Plymire, Keegan Ramsey, Brody Ross, Tristan Salazar, Michel Sanchez-Rodriguez, Gabrielle Sandoval, Ethan Sarver, Karlie Schultz, Alfredo Segerstrom, Journey Short, Kayleigh Sims, Meghan Smith, Levi Sours, Trinity Stopka, Allister Swanson, Jonah Taylor, Logan Walter