St. Carlo Acutis Academy honor roll

The Academy of St. Carlo Acutis released its honor and high honor rolls for its middle School for the first semester of the 2025-26 school year.

By Tom Collins

HIGH HONOR ROLL

Fifth Grade

Emmett Augustyniak, Grady Baker. Aubrey Ebner, Raelynn Erlenborn, Sarí Garcia, Ainsley Grilc, Emma Grubich, Eliza Marincic, Brooklyn Morales Sanchez, Miranda Nieto, Maxie Schmollinger, Dominic Torres, Zoey Garcia, Kennadie Lynch, Skyler Steinbach, James Olson, Cohen Bird, Yesiela Robles

Sixth Grade

Greyson Carls, Declan DeRubeis, Claire Duncan, James Patrick, Oliver Schaefer, Griffin Sticka, Quinn Taylor, Jack Turri, Millie Dobrich, Ellie Grzybowski, Kylie Kasprak, Kip Milus, Griffin Reed, Owen Fivek, Tommy Potthoff, Rehaan Saini, Juan Garcia, Marielle Grivetti, Blake Maggi, Lydia Pinter, Alyse Zborowski

Seventh Grade

Jax Barto, Sierra Biagioni, Kallie Curley, Dylan Grzybowski, Charlotte Vogelgesang, Mason Ladzinski, Addy Mavity, Patrick Short, Aiden Torri, Henry Vogelgesang, Layla Vogl, Raegan Entwistle, Sophia Morrow, Kendyll Oberholz, Chloe Short, Liam Tutaj

Eighth Grade

Lovelyn Beck, Lucy Burkart, Larson Caruso, Jake Kasprak, Colin Nourie, Lucas Patrick, Sadie Sticka, Gio Zepeda, Bradyn Balestri, Nicholas Larsen, Luca Trujillo, Brenna Waszkowiak, Callie Fusinetti, Kaitlynn Olson, Oliver Pinter, Avery Torres, Sophia Cipriano-Trainor, Leo Gillan, Creek Williams, Lane Hartenbower, Caden Ficek, Greyson Grilc, Elyse Grubich, Pippa Phillips, Yariela Robles, Emmett Taylor

HONOR ROLL

Fifth Grade

Leightyn Anderes, Graham Templeton

Sixth Grade

Lilliana Bickett, Camden Davis, Aubrey Goff, Brynn Grilc, Reece Holt, Alayna Pinter, Alan Garcia, Abigail Gedraitis, Jase Keegan, Mauricio Lopez, Finley Wisen, Phoebe Durdan, Ary Moss, Mia Orozco, Iker Roldan

Seventh Grade

Mitchell Marincic, Emma Radtke, Maeve Brandt, Evey Gedraitis, Brenden Ireland, Madelyn Jasiek, Callie Hanson, Ella Hunter, Cici Verucchi

Eighth Grade

Alicia Garcia, Luke Koehler, Beau Maggi, Kaden Miscevic, Eva Postula, J.P. Potthoff, Mya Rosploch, Gavin Schmollinger, Dax Manicki, Keagan Lucas, Camden Lynch, Camden Newcomer, Landon Uzumecki, Grady Mueller, Wes Wilke, Jonah Buck, Mason Barajas, Natalia Diaz, Theresa Panicucci, Harrison Templeton

Tom Collins

