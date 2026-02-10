St. Carlo Acutis Academy honor roll

The Academy of St. Carlo Acutis released its honor and high honor rolls for its middle School for the first semester of the 2025-26 school year.
HIGH HONOR ROLL
Fifth Grade
Emmett Augustyniak, Grady Baker. Aubrey Ebner, Raelynn Erlenborn, Sarí Garcia, Ainsley Grilc, Emma Grubich, Eliza Marincic, Brooklyn Morales Sanchez, Miranda Nieto, Maxie Schmollinger, Dominic Torres, Zoey Garcia, Kennadie Lynch, Skyler Steinbach, James Olson, Cohen Bird, Yesiela Robles
Sixth Grade
Greyson Carls, Declan DeRubeis, Claire Duncan, James Patrick, Oliver Schaefer, Griffin Sticka, Quinn Taylor, Jack Turri, Millie Dobrich, Ellie Grzybowski, Kylie Kasprak, Kip Milus, Griffin Reed, Owen Fivek, Tommy Potthoff, Rehaan Saini, Juan Garcia, Marielle Grivetti, Blake Maggi, Lydia Pinter, Alyse Zborowski
Seventh Grade
Jax Barto, Sierra Biagioni, Kallie Curley, Dylan Grzybowski, Charlotte Vogelgesang, Mason Ladzinski, Addy Mavity, Patrick Short, Aiden Torri, Henry Vogelgesang, Layla Vogl, Raegan Entwistle, Sophia Morrow, Kendyll Oberholz, Chloe Short, Liam Tutaj
Eighth Grade
Lovelyn Beck, Lucy Burkart, Larson Caruso, Jake Kasprak, Colin Nourie, Lucas Patrick, Sadie Sticka, Gio Zepeda, Bradyn Balestri, Nicholas Larsen, Luca Trujillo, Brenna Waszkowiak, Callie Fusinetti, Kaitlynn Olson, Oliver Pinter, Avery Torres, Sophia Cipriano-Trainor, Leo Gillan, Creek Williams, Lane Hartenbower, Caden Ficek, Greyson Grilc, Elyse Grubich, Pippa Phillips, Yariela Robles, Emmett Taylor
HONOR ROLL
Fifth Grade
Leightyn Anderes, Graham Templeton
Sixth Grade
Lilliana Bickett, Camden Davis, Aubrey Goff, Brynn Grilc, Reece Holt, Alayna Pinter, Alan Garcia, Abigail Gedraitis, Jase Keegan, Mauricio Lopez, Finley Wisen, Phoebe Durdan, Ary Moss, Mia Orozco, Iker Roldan
Seventh Grade
Mitchell Marincic, Emma Radtke, Maeve Brandt, Evey Gedraitis, Brenden Ireland, Madelyn Jasiek, Callie Hanson, Ella Hunter, Cici Verucchi
Eighth Grade
Alicia Garcia, Luke Koehler, Beau Maggi, Kaden Miscevic, Eva Postula, J.P. Potthoff, Mya Rosploch, Gavin Schmollinger, Dax Manicki, Keagan Lucas, Camden Lynch, Camden Newcomer, Landon Uzumecki, Grady Mueller, Wes Wilke, Jonah Buck, Mason Barajas, Natalia Diaz, Theresa Panicucci, Harrison Templeton