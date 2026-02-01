The Times area prep sports schedule for Feb. 1 through Feb. 7, 2026

A schedule of high school sporting events for the coming week:
Monday, February 2
Boys basketball: Flanagan-Cornell at Roanoke-Benson, 6:45 p.m.; Little Ten Conference Tournament (Somonauk) – #1 Newark vs. Leland 5:30 p.m., #4 Serena vs. #5 IMSA 7 p.m.
Girls basketball: Newark at Seneca, 5:30 p.m.; Marquette at Princeton, 6 p.m.; Streator at Coal City, GCMS at FCW, 6:45 p.m.; Fieldcrest at Ridgeview, Serena at Morris, 7 p.m.
Girls bowling: Streator at Mendota, 4 p.m.; Ottawa in Interstate 8 Conference Meet
Tuesday, February 3
Boys basketball: Streator at Reed-Custer, Marquette at Newman, GCMS at Flanagan-Cornell, 6:45 p.m.; Ottawa at Morris, Seneca at Beecher, Tri-Point at Woodland, Fieldcrest at Ridgeview, 7 p.m.; Little Ten Conference Tournament (Somonauk) – #2 Hinckley-Big Rock vs. LaMoille 5:30 p.m., #3 Indian Creek vs. #6 Somonauk 7 p.m.
Girls basketball: Putnam Co. at Earlville, 5:30 p.m.; St. Bede at Newark, 6 p.m.; Sandwich at Woodstock, 6:45 p.m.; Moline at Ottawa, Seneca at Henry-Sen., Coal City at Serena, 7 p.m.; FCW at Cornerstone Christian, 7:30 p.m.
Girls bowling: Ottawa at Hall (Ladd Lanes), 4 p.m.
Wednesday, February 4
Boys basketball: Morris at Streator, Harvard at Sandwich, 6:45 p.m.
Girls basketball: Yorkville Christian at Serena, Somonauk/Leland at Mendota, 7 p.m.
Girls bowling: Morris at Streator (Streator Elks), 4 p.m.
Thursday, February 5
Boys basketball: Parkview Christian at Marquette, 7 p.m.; Little Ten Conference Tournament (Somonauk) – consolation semifinals (Somonauk Middle School) 5:30 p.m. & 7 p.m., championship semifinals (Somonauk High School) 5:30 p.m. & 7 p.m.
Girls basketball: Marquette at Seneca, 5:30 p.m.; Streator at Wilmington, FCW at Lexington, 6:45 p.m.; GCMS at Fieldcrest, 7 p.m.
Friday, February 6
Boys basketball: Streator at Coal City, Flanagan-Cornell at Lexington, 6:45 p.m,; La Salle-Peru at Ottawa, Midland at Marquette, Seneca at Roanoke-Benson, Woodland at Henry-Sen., GCMS at Fieldcrest, 7 p.m.; Little Ten Conference Tournament (Somonauk) – consolation 5 p.m., 3rd-place 6:30 p.m., championship 8 p.m.
Girls basketball: Sandwich at Woodstock North, 6:45 p.m.; Ottawa at Sycamore, 7 p.m.
Girls bowling: La Salle-Peru, Ottawa, St. Bede in La Salle-Peru Regional (IV Super Bowl); Streator in Morton Regional (Potter’s Alley)
Competitive cheer: IHSA State Finals (Grossinger Motors Arena, Bloomington)
Saturday, February 7
Boys basketball: Sandwich at Richmond-Burton, 1 p.m.; Marquette at Putnam Co., TBA
Girls basketball: Dwight at FCW, 11:30 a.m.; Somonauk/Leland at Richmond-Burton, 12:30 p.m.; Serena at Marquette, 4:30 p.m.
Girls wrestling: Dwight, La Salle-Peru, Morris, Marquette, Ottawa, St. Bede, Seneca, Streator in Normal West Regional
Competitive cheer: IHSA State Finals (Grossinger Motors Arena, Bloomington)
Track and field: Newark (B&G) at Plainfield South Indoor, 9 a.m.