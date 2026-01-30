Logan Junior High School honor roll, 2nd quarter 2025-26

Logan Junior High School recently announced its honor roll for the second quarter of the 2025-26 school year.
High honor roll
Fifth grade: Duilio Sebastian Alvarado, Jayden M. Anderson, Bayli Ryan Bice, William Thomas Blanford, Emmett William Blogg, Stormi Grey Calderon, Jessa Jo Cassidy, Colbie Christopher Cole, Aidan Ryan Fetzer, Eva Claire Fredericks, Evan John Gabrys, Elias Garcia, June Claire Glover, Parker Gene Gustafson, Tyler Joseph Gustafson, Rayelynn Marie Hartmann, Samuel Shepherd Heaton, Catherine Ximena Hernandez, Liam Edward Hofmann, Madelyn Jo Holland, Jaymesen Auguste Hubbard, Liam Albert Hubbard, Wyatt Henry Hubbard, Mia Alisabeth Jacobs, Daniel Joseph Kitchens, Alice Athena Kay Klein, Savannah Lynn Klinefelter, Ella Leeann Laethem, Ella Maeve Linsey, Hazel Magnolia Lyon, Kate Mya Mabry, Easton Miles Mangrich, Carson Bridger May, Raidyn James Henry McCauley, Nora Joyce McNabb, Aiden Wade Menerey, Rosalie Lynn Nelson, Ruby Frances Ohlson, Gavin Dean Ozburn, Ada Ajay Patel, Asher Jonah Pattar, Trenton James Pierson, Isabella Pat Pratt, Keagan Michael Prokes, Rylee Jo Puckett, Mackson Tyler Sandrock, Hudson Charles Sayler, Tessa Alexis Sayler, Melody R. Schertz, Grayson Eugene Scruggs, Sophia Grace Sledgister, Leland Jaxson Sousa, Wyatt Matthew Stalter, Rozlynn Christine Stecken, Graham Thomas Strouss, Jacob Clark Taylor, Avery Renee Trotter, Maxwell David Turner, Emmett John Vowels, Jovi Noel Ann Weber, Tanner William Widmer
Sixth grade: Chloe Elizabeth Anderson, Brooke Elizabeth Beaber, Koby David Berlinski, Ettalynn Marjorie Blair, Olive Evangeline Boggs, Emmitt Wade Bohm, Peter Anthony Bonucci, Ashton David Cain, Brooklin Grace Cain, Charlee Lynn Campbell, Kambelle Jean Cook, Isabelle Rose Cullum, Croix Nicholas Cumpton, Cole Matthew Dall, Charlotte Grace DeRose, Adyn Joesyph Dickey, Jayce Michael Ellberg, Karlee Janette Elliott, Genesis Estrada de la Cruz, Oliver James Falkenhayn, Richard Taylor Fink, Adelina Marie Gibson, Harmony Evelyn Greenwell, Kaleb Martin Gruber, Harmony Elizabeth Gurley, Aubrey Marie Harris, Estella Faith Hattan, Rori Jean Hayes, Jaxson Vincent Hofmann, Juniper Rose Hopkins, William Timothy Howard, Greyson Jeffrey Hubbard Gugerty, Elijah D. Johnson, Karissa Nicole Johnston, Kaylee Ann Johnston, Sophia E. Kautz Ayala, Nathan Austin Knaak, Edith Marie Krabill, Kota Alexander Kuhlmann, Reagan Sharon Loiseau, Emmalyn Paige Love, Barrett Arthur Lyon, Rhylan Kael Maloy, Nolan Steven Matlick, Axel Blade Aries Maynard, Emerson Lynn McCauley, Apollo Anthony Mencos, Jordan Azra Mendez, Aiden LJ Michalek, Lydia Francis Moore, Jeremy Mason Morales, Max Dano Morris, Ariella Marie Nowatka, Sawyer Anthony Nyman, Anna June Ohlson, Chase Michael Wayne Oliver, Harper Addison Ori, Aubree Elizabeth Passmore, Emmalynne Aurora Pinter, Serenity Ezmae Rodriguez, Anastasia Danielle Rucinski, Dawn Marie Schafer, Sophia Penelope Schirmer, Georgia Raye Schlender, Rilee Lynn Searle, Morgan Lynn Shadle, Harper Grace Shaw, Avery Renee Sims, Addison Charlene Slutz, Eli Samuel Smith, Oakley Adelia Sprague, Abigail Faith Stewart, Elijah Robert Strickler, Ava Marie Taylor, Reign Havoc Thomas, Chandler D. Thompson, Gunnar Clark Todd, Wyatt Anthony Vladika, Peyton Thomas Ward, Paxton Oliver Warren, Echo Aura Weime, Amelia Grace Whitfield, James Sampson Wiggin, William Ralph Williams, Carter Lee Wright, Myles Matthew Wright, Charlotte Rose Yepsen
Seventh grade: Allison Ann Anderson, Blake Edward Behnke, Evelyn True Brown, Eli Jacob Cochran, Robert Houston Nikolaus Comer, Joclyn Avery Cooney, Ryker Alan Robert Drinkwine, Lauren Paige Driscoll, Hunter Anthony Droysen, Aubrey Lynn Dunn, Hattie Marie Dye, Brielle Alexandra Faber, James Louis Foley, Stella Ann Funderberg, Eli Christopher Gabrys, Jada Quinn Gartin, Gabriel Gage Glover, Kipton Seth Gutshall, Leena Grace Gutshall, Gabriella Joyce Hollars, Avery Marie May, Ashlyn Brooke McConnell, Lucy Anne Moats, Jaxson Reed Munson, Maycie Lorrayne Munson, Charlotte Grace Newton, Kara Leigh Otley, Luke Michael Ozburn, Avery Raine Pease, Dezirae Aaliyah Rivas, Colin Jacob Schultz, Jayden Sherman Taylor, Elizabeth Jane Trotter, Kiera Rose Vande Venter, Brecken Michael Waca, Kendall Murphy Walters, Alyxis Dorthea Watson
Eighth grade: Hawk Robert Amy, Jameah D. Anderson, Theodore Louis Bonucci, Bryce Duggan Brandt, Zane Allen Britton, Ailyn Shantel Cano Consileon, Hadley Brynn Cole, Kipton Erik Cook, Collin Joseph Dever, Breanna Grace Fetzer, Izaiah David Fox, Nashten James Funderberg, Kalliope Little Feather Gasperecz, Delilah Joy Gyurkovics, Grant Edward Hardy, Sophie Noelle Harp, Emily Faith Jaeger, Liam Jay Johnson, Michael David Jones, Elizabeth Marie Keutzer, Kendall Renee Keutzer, William George Keutzer, Taleya Presley Kinsley, David Andrew Kirkpatrick, Lydia Jane Kyle, Harper Vaughan Linsey, Brody Joseph Merkel, Ethan James Meyer, Layla Jo Monier, Gabriella Anna Mucha, Sadie Avery Ori, Jena Grace Petersen, Jayden May Reynolds, Telly Summit Sanders, Harper Genevieve Sayler, Tucker Paul Schafer, Annabelle Elizabeth Schlender, Adleigh Francis Seitz, Raquel Elizabeth Stecken, Elloise Rose Stocker, Tessa Jean Thornton, Ethan Lee Turpen, Fern Aline Unzicker, Sophia Rose Arlen Vest, Charley Angel Wade, Harper Claire Ward, Garrett Lee Widmer, Westyn Porter Widmer, Grant Michael Zimmerman
Honor roll
Fifth grade: Tammy Elizabeth Anderson, Colin Gael Arteaga, Maya Rose Bantista, Sadie Donna Frances Calkins, Bennett Anthony Carter, Bennett Burr Davis, Grayson Finn Davis, Vayda Quinn Dickey, Hunter Ryan Eckard, Connor Robert Fink, Isla Rae Fox, Ean Curtis Frazier, LyiaLee Grace Frazier, Savanna Rae Fugitt, Lathan Tyler Gill, Jonathan Colin James Harris, Remey Lynne Johnson, Nakailah Margaret Jones, Jynnevieve Eunice Kantin, Liam Parker Kernan, Walter Charles Keutzer, Evelynn Marie Klein, Brixston Jo Knudsen, Hank Roger Lanham, Bennett David Mathesius, Liam Joseph Merritt, Dhruvaben Dilipkumar Patel, Natalie Joy Stewart, Jaxson Judd Brendan Winters, Keeley Elizabeth Wolf, Rowan Haze Young
Sixth grade: Olivia Lin Bissonette, Emery Jo Brown, Nicolas Ignacio Campbell, Alexis Marie Clark, Cecelia Mashel Davis, Karter Alexander Gill, Jorja Rhylynn Gould, Brysan W. Hayden, Keegan Michael Hemp, Emilynn Mae Jennings, Sophia Elizabeth Lanier, Brayden Andrew Mecum, Blaize CJ Moorman, Jonah Thomas Nesbitt, Michael James Paranto, Brixen Andrew Rapp, Jacob Robertson, Nathan Russell Schertz, Waylon Ayer James Seidel, Chyanne Lilith Smith, Novah Leigh Sterling, Micah Angel Tegg, Charlotte Lucille Wolf
Seventh grade: Alayna Grace Baker, Riley Smith Barnes, Samuel Robert Biccochi, Tucker Lee Cain, Elyssa Grace Carlson, Hunter Matthew Cole, Jaxon Lee Cruse, Kaden Leo Dervic, Garrett Ryan Dever, Brantley Issaiah English, Kaitlin Nicole Gill, Skylar Kay Hayden, Angelique Natalie Hernandez, Harper Marie Hodge, Charlotte Paige Hubbard, Noah John Hubbard, Nathan Eugene Johnson, Charlotte Ann Junis, Nicholas Paul Klinefelter, Brysen Kent Klingenberg, Elyse Marie Lambert, Wesley Robert Mattingly, Zoey L. Maurice, Abigail Jean Michlig, Lance M. Monier, Alivia Jean Norman, Matthew Granville Quick, Evie Dawn Weyer, Emmett Andrew Whitlock, Calin Malcom Yelverton
Eighth grade: Vincent Xavier Alvarado, Kameron Edward Baumgartner, Conrad Theodore Bernardy IV, Trisha Joanne Cole, Kinleigh Jo Dall, Jeffrey Alexander Greenwell, Emma May Hensley, Alijon Jusufi, William David Lyon, Ellie Paige Matlick, Alexis Leah Mecum, Liam John Pinter, Anders Leo Robbins, Sadie Evelyn Rutledge, Diego Robert Schirmer, Carson Levi Sommers, Cody Richard Laurence Stalter, Tegan Scott Tibbitts, Matthew Steve Yepsen