La Salle-Peru High School announces fall semester honor roll

La Salle-Peru Township High School has announced its fall 2025-2026 semester honor roll, recognizing students for academic achievement.
High Scholarship
Seniors
Erik Acosta, Isaac Adams, Ransom Akin, Keean Atkins, Marlee Bankson, Mariska Beck, Brady Beckcom, Britney Blair, Ryia Boaz, Alyssa Bokus, Braylin Bond, Claire Boudreau, Lyla Brady, Logan Brown, Gabriella Bulak, Liliana Cabrera, Victoria Campbell, Yoselin Carlos, Clarissa Casas, Emily Castaneda, Addyson Champlin, Sophia Chiu, Isabella Cimei, Angel Clausen, Drew Depenbrock, Armando Dimas, Mary Diss, Reece Doerr, Regan Doerr, Kiely Domyancich, Lillian Dowding, Daniel Duncan, Addison Dziarnowski, Marisa Eggersdorfer, Ava Engels, Marly Escatel, Peyton Evans, Morgan Ficek, Kelsey Frederick, Joseph Gallicchio, KJ Gallik, Alyssa Garcia, Enrike Garcia, Wesley Gardner, Adrian Gonzalez, Giavanna Grebner, Dagny Greer, Cayla Grieve, Nicholas Hachenberger, Sophia Hammerich, Griffin Hammers, Serenity Hannen, Cameron Harper, Jameson Hill, Mazalyn Jackson, Jayden Jeffries, Emma Jereb, Madelaine Johns, Collin Kalsto, Garrett Keith, Isabella Kennett, Saida Khouaja, Sadie Kiersnowski, Cade Kilmartin, Jordin Kinsella, Conner Kolowski, Christian Konczak, Agustin Konieczki, Seth Korte, Keya Kowalski, McKenzie Krzyaniak, Alayna Lair, Coleman Lambert, Giovani Legrenzi, Christian Limberg, Jessica Liu, Hunter Loebach, Aniya Lumpkins, Leo Maier, Alec Mandujano, Max Marx, Griffin May, Jalene McConnell, Ever McCormick, Reason McCormick, Mackenzie McCoy, Gracie Miller, Logan Miller, Adan Molina, Diego Mondragon, Molly Mudge, Sofia Nanez, David Nave, Benjamin Nicholson, Michael Niemiec, Emily Nieto, Brionna Noble, Alia Nowakowski, Nolan O’Brien, Scarlett O’Connell, Joseph Patyk, Evelina Pelka, Callie Perra, Karmen Piano, Lanie Ploch, Hayden Pode, Gracie Politsch, Meredith Politsch, Sophia Pyszka, Sebastian Quercia, Iyad Rahman, Cameron Rankin, Johnathan Ricci, Anna Riva, Brianna Ruppert, Rylynd Rynkewicz, Miley Sadnick, Lilliana Salcido, Nathaniel Salinas, Lucila Sandoval, Quinn Sherman, Ian Shevlin, Abby Smudzinski, Erick Sotelo, Lydia Steinbach, Manuel Tejada, Vicky Tejada, Darlyn Tejada-Guardado, Radia Thompson, Kenny Tran, Sergio Valle, Clara Vaske, Emerson Vasquez, Taylor Vescogni, Evan Wallace, Bolander Weitl, Dane Wicinski, Devin Windsor
Juniors
Parker Abens, Evan Allen, Angelli Alvarado, Carlos Arce, Geno Argubright, Peyton Arthur, Jose Ayala, Gianni Baracani, Kaden Bertuli, Michael Booker, Margaret Boudreau, Ryne Bubela, Georgianette Buffo, Camryn Burrell, Cayden Busche, Emilie Castaneda, Eliana Cervantes, Makenzie Chamberlain, Sophia Chiero, Charley Clifford, Alexander Crane, Alex Crooks, Adelyn Dawson, Jareliz De Jesus, Sydney Delphi, Dominic DiLuciano, Serenity Dobrydnia, Mianna Durando, Aubrey Duttlinger, Leah Dzik, Daniel Edwall, Greyson Ernat, Noah Escobedo, Reese Fenza, Frances Frick, Jeniah Gaitan, Julia Garcia, Arthur Giese, Camden Greathouse, Madelyn Gross, Logan Grzywa, Charlotte Guttilla, Matthew Haeffner, Jacob Hall, Damon Hash, Carson Herman, Ryker Hernandez, Jett Hill, Alexus Hines, Hayden Hubinsky, Jackson Hungerford, Levi Johnson, Marissa Jones, Allison Kiska, Kyle Kmetz, Morgan Knowles, Dylan Kofoid, Emma Kolczaski, Brandon Lamps, Adelyn Leone, Carson Lewis, Joel Lightle, Sarah Lowery, Christopher Mackrow, Drake Margis, Audra Marincic, Jocelyn Martinez, Paityn Maurice, Ella McCauley, Ismael Mejia, Annabella Messina, Madess Mitchell, Jaron Morscheiser, Mason Morscheiser, Jackson Myers, Tai Nguyen, Tam Nguyen, Desmond O’Dell, Zayden O’Dell, Connor O’Flanagan, Audrey Olson, Cody Orabutt, Anthony Padilla, Cashius Pappas, Prit Patel, April Pescetto, Zachary Pescetto, Paige Picco, Addison Piecha, Henry Pinter, Joslynn Piscia, Lyla Ploch, Landon Puetz, Dorina Purelku, Keira Ratajczak, Gertrude Rathbun, Leah Ricci, Demetrio Salazar, Addison Schweickert, Endrew Sell, Jaelyn Sell, Olivia Sereno, Cole Setchell, Paisleigh Shonk, Emma Short, Cameron Shutt, Michaela Smith, Ethan Sondgeroth, Gavin Sondgeroth, Adrian Soto, Gage Southall, John Sowers, Kyle Spelich, Breckin Spence, Caleb Strand, Benjamin Swanson, Briannah Tarkowski-Doubet, Jakob Terzick, Alexandra Trinidad, Shayla Turczyn, Mallorey Van Duzer, Ingris Vazquez, Gianni Verucchi, Riley Videgar, Mason Walsh, Anna Weitl, Clara Weitl, Rhyan Westerman, Aubrey Wever, Payton Wren
Sophomores
Alaina Adams, Guliana Aguirre, Israel Alequin, Ryleigh Baldwin, Kathy Baltazar, Ava Bara, Killian Bauer, Emily Beavers, Kaitlyn Bibula, Caleb Bjerkaas, Reginald Boatner, Bree Bokus, Millie Bowers, Riley Buffo, Margaret Bumgarner, Adalberto Castaneda, Jaidyn Castelli, Ellie Ceresa, Sophie Chapin, Mia Chase, Addyson Ciesielski, Alexzander Clappier, Madilyn Cooley, Addisyn Cox, Erin Crandall, Mary Craven, Collin Crew, Liliana Danekas, Peyton DeMaso, Mia Dille, Clare Domyancich, Anthony Dowding, Evan Downey, Ellie Draper, Madonna Duncan, Aiden Dziarnowski, Carter Dzik, Avalyn Edwall, Sydney Franklin, Jacob Frederick, Kalista Frost, Reagan Fundell, Elysa Garcia, Hope Garncarz, Arley George, Justyn Griglione, Katie Gruenwald, Grayson Grzybowski, Kevin Guo, Grant Haage, Baylee Hanus, Kale-Jakobii Harden, Kailey Harper, Landon Harty, Lilah Hauter, Alaina Hernandez, Alexzander Higgins, Maci Horn, Hailey Hudkins, Cooper Jackson, Charlie Jeppson, Viktoria Jordan, Abigail Kawiecki, Griffin Kellett, Audrianna Kennett, Isla Kilday, Logan Kirkman, Jayden Kissinger, Sophia Konczak, William Kummer, Owen Lamps, Ella Lannen, Eva Larios, Kolten Leffelman, Nathan Leffers, Nina Leffers, Rosalie Leininger, Faith Leopold, Ariana Lesman, Ayden Lesman, Hannah Loebach, Emily Lowery, Matthew Mackrow, Shawn Marshall, Aaliyah Matos, Darius Mayhew, Espen McFadden, Julia McLaughlin, Avery Mertes, Kiera Mertes, Quinn Mertes, Mia Michaelson, Connor Mickelson, Mackenzie Miller, Evelyn Milton, Alexander Monjaras-Aguirre, Lily Morscheiser, Kacper Murawski, JoAn Murphy, Hailey O’Hare, Andrew Olivero, Emmitt Olsen, Isabella Pacheco, Miller Pangrcic, Adan Pantoja, Theadora Pappas-Anniballi, Brooklyn Pelka, Aydia Petre, Jenna Pode, Addison Puetz, Madyson Putman, Isabella Pyszka, Addison Quiles, Vivianna Raccuglia, Alina Rahman, Adrianna Ramirez, Luke Reinmann, Mariah Roberson, Riley Russell, Jeshua Salazar, Jalynn Sanders, Adalyn Schmitt, Mayla Schmitt, Avery Scordo, Tegan Sebastian, Delia Sellers, Carson Sellett, Annika Skoog, Charlie Slusarek, Ryan Sobkowiak, Chase Southall, Emma Spayer, Janelle Steele, Mollie Thomson, Emma Tomlinson, Kash Tomsha, Makinley Torres, Cooper Turczyn, Camden Vasquez, Valeria Vazquez, Ma Bea Athena Villena, Lilly Whitecotton, Liam Wildhart, Avery Zborowski, James Zimmerman
Freshmen
Lucas Adams, Knox Bankson, Logan Barnes, Carter Barto, Lane Bassett, Annika Bauer, Drake Brooker, Braden Brown, Sophia Brown, Sadie Brzozowski, Louis Budnick, Sibelius Buffo, Molly Bumgarner, Joseph Bunzell, Ava Busche, Romeo Cabrera, Savannah Cadwallader, Kaleb Campbell, Rylee Christenberry, Kara Ciesielski, Siena Combs, Ella Crane, Emma Credi, Wyatt Dauber, Ethan Delarosa, Anthony DelPivo, Sofija Dimitrijevich, Keegan Doubet, Kyle Doubet, Aedan Duda, Giovanni Eggersdorfer, Aubrey Eitutis, Brynleigh Engel, Evan Erickson, Sailor Ernat, Gavin Espinoza, Jayden Finnell, Julius Flores, Oscar Flores, Bryce Foster, Sophia Foster, Barrett Franklin, Weston Frick, Aubrianna Gadison, Elley Gardner, Jeremiah Godina, Carylis Gonzalez, Harper Goode, Erin Grzywa, Avery Hamilton, Eli Hammers, Landon Harmon, Liam Harmon, Lily Hazelwood, Ethan Hedlin, Natalia Hein, Devyn Henneberry, Uvaldo Hernandez, MaKayla Hoffman, Vera Husemann, Emberlyn Jones, Madison Jordan, Paige Kalita, Johnathan Kamnikar, Bethany Kasperski, Cooper Kays, Aziz Khouaja, Cara Kilmartin, Kennedy Kramarsic, Jackson Layhew, Mackenzie Lentz, Carter Lester, Mekalyn Lima, Chase Martin, Levi Martin, Axel Mora, Yarel Morales, Sophia Mosell, Dugan Mudge, Big John Murphy, Ashley Nave, Kaylee Newell, Joseph Niedjelski, Colton Nuske, Summer O’Brien, Ryan Owczarek, Grace Pack, LaJuan Pannell, Aiden Picton, Gabriel Pinter, Isabella Pinter, Arriana Polk, Cierra Polk, Tierra Polk, Kristie Puchalski, Fiona Purelku, Ethan Pyszka, Tenley Pyszka,Reagan Rahberg, Addyson Rebholz, Marissa Reinmann, Aiden Repsel, Andrew Ribas, Kaine Salcido, Sofia Sarabia, Audrey Sell, Mason Setchell, Gabrielle Smith, Maddilyn Sopczynski, Ruby Stash, Julia Stewart, Gavin Stokes, Peyton Thompson, Gracie Tinkler, Trevor Tomlinson, Carson Truty, Jianna Turczyn, Anthony Turri, Aubrey Urbanski, Diku Useini, Danna Vazquez, Braelynn Vogel, Rebecca Washkowiak, Layne Welgatt, Alyson Westerman, Joseph Wick, Monserrat Zamudio, Maddelynn Znanieck
Honor Roll
Seniors
Cade Bankson, Lillian Brown, Aliha Diaz, Isabelle Fonger, Draven Griffith, Tiffanie Grygiel, Greer Grzybowski, Layla Hartnett, Gavin Herrera, Brileigh Holland, William Jean, Bradyn Jordan, Ashley Kawiecki, Wyatt Kilday, Calvin Kudela, Beau Lawrence, Marquis Lorenzi, Jason Lu, Andrea Luaisa, Hailey Maltas, Amberleigh Marliere, Jeremiah Meadows, Jonah Murillo, Talia Pantoja, Marcos Rodriguez, Tyler Spelich, Alan Vazquez Reyes, Jentz Watson, Nolan Wieczorek, Marissa Windsor, Landon Zellers
Juniors
Gunner Bacidore, Lexi Ballerini, Kendal Bassett, Joseph Batson, Jonathan Beem, Drew Bosi, Lamonta Brookins, Jeramiah Cadwallader, Kamarion Cousin, Caleb Currie, Rylee Davis, Kaitlyn Delarosa, Paizley Donnell, Kiley Doughty, Lola English, Johan Escobedo, Millicent Eustis, Ella Gosnell, Gwendolyn Gress, Daniel Gutierrez, Braelyn Harland, Logan Harmon, Mason Huitron, Jayda Irons, Josie Lynch, Logan Lyon, Leon Matney, Brooke Maynard, Aiden McCray, Kaitlyn Miller, Trevione Orsborn, Elexander Pena, Andrea Peterson, Caleb Plut, Alexia Siwinski, Juan Soto, Trever Spitzer Jr, Cody Szuda, Clarissa Tejada-Guardado, Makenna Tonelli, Molly Valenzuela, Micheal Yankee, Owen Zborowski
Sophomores
Neena Baker, Dulce Bermudez, Briggs Brown, Amelia Buckley, Anna Bufmack, Sam Bustos, Krillin Calkins, Alma CarpioSola, Brittany Clifton, Damian Cortes, Alexis Crockett, Ava Cumming, Lyric Davis, Makyha Davis, Zariah Delgado, Bayah Devera, Jax Does, Jayde Drummond, Susana Enrique, Jacob Gaddis, Isabella Gadison, Diana Gonzalez, Annabelle Haradon, Gabriel Hedgepeth, Lilyana Hernandez, Clayton Herz, Landyn Jordan, Liam Knoblauch, Giavanna Manzella, Madelynn Marliere, Alejandro Mason, Terrence Mayers, Jaedyn McNutt, Adelene Medina, David Niemiec, Rylee Peterson, Alexander Rax, Imani Robinson, Sarah Shukri, Kye Smith, Lyndin Spayer, Madilyn Thacker, Casey Walter, Kevin Word, Lidia Wozniak, Chayce Young
Freshmen
Connor Allen, Damian Arevalo, Alexis Baker, Ella Begly, Rylan Bernardoni, Brady Calhoun, Gabriella Castaneda, Caden Currie, Bentley DiLuciano, Eve Engels, Kali Ernat, Lilith Frey, Eion Grotti, Caroline Grubar, Colt Hancock, Miles Hawthorne, Joshua Jones, Bridgette Larson, Zaraiy Magana, Giovanni Maggio, McKaiden Martin, Yaseen Mejri, Noah Murillo, Hayden Obermiller, Brodie Perez, Saija Pinnegar, Zachary Piscia, Liam Repsel, Christopher Scoma-Welk, Erin Shetterly, Lily Siekierka, Logan Sines, Logan Tipton, Deanna Torres, Miles Ummel, Natillie Wozniak, Carter Wright