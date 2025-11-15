2025 Thanksgiving girls basketball tournament schedule

Princeton Holiday Tournament
BLUE POOL: Princeton, Putnam County, Henry, Midland
GRAY POOL: Hall, Stark County, Mendota, IVC
MONDAY: Midland vs. Putnam County, 5 p.m., IVC vs. Stark County, 6:30 p.m., Princeton vs. Henry, 8 p.m.
TUESDAY: Mendota vs. IVC, 5 p.m., Princeton vs. Putnam County, 6:30 p.m., Hall vs. Stark County, 8 p.m.
THURSDAY: Putnam County vs. Henry, 5 p.m., Mendota vs. Hall, 6:30 p.m., Princeton vs. Midland, 8 p.m.
FRIDAY: Henry vs. Midland, 5 p.m., Stark County vs. Mendota, 6:30 p.m., Hall vs. IVC, 8 p.m.
SATURDAY: 7th place - 4th Blue vs. 4th Grey, 1:30 p.m. 5th place - 3rd Blue vs. 3rd Grey, 3 p.m. 3rd place - 2nd Blue vs. 2nd Grey, 4:30 p.m. 1st place -1st Blue vs. 1st Grey, 6 p.m.
Bureau Valley Thanksgiving Tournament
TUESDAY: E-P vs. Riverdale, 5:30 p.m., Bureau Valley vs. Rock Falls, 7 p.m.
WEDNESDAY: Riverdale vs. Rock Falls, 5:30 p.m., Bureau Valley vs. E-P, 7 p.m.
FRIDAY: Rock Falls vs. E-P, 5:30 p.m., Bureau Valley vs. Riverdale, 7 p.m.
Note: The F/S teams meet at the opposite times as varsity in the Storm Gym (BVJH)
Bank of Pontiac Thanksgiving Tournament
A POOL: East Peoria, Mahomet-Seymour, Ottawa, Prairie Central (at Prairie Central)
B POOL: Limestone, Peoria Notre Dame, Pontiac, St. Bede (at Pontiac)
MONDAY: At Pontiac - St. Bede vs. PND, 5:30 p.m., Limestone vs. Pontiac, 7 p.m.
TUESDAY: At Pontiac - Limestone vs. St. Bede, 5:30 p.m., PND vs. Pontiac, 7 p.m.
THURSDAY: At Pontiac - Limestone vs. PND, 5:30 p.m., St. Bede vs. Pontiac, 7 p.m.
SATURDAY: 7th place - 4th Pool A vs. 4th Pool B, 10 a.m. 5th place - 3rd Pool A vs. 3rd Pool B, 11:30 a.m. 3rd place - 2nd Pool A vs. 2nd Pool B, 1 p.m. 1st place - 1st Pool A vs. 1st Pool B, 2:30 p.m. (all games at Prairie Central)