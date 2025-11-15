Shaw Local

Illinois Valley

2025 Thanksgiving girls basketball tournament schedule

Princeton's Keighley Davis eyes the hoop as Hall's Charlie Pellegrini during the Princeton Holiday Girls Basketball Tournament on Friday, Nov. 23, 2024 at Princeton High School.

Princeton and Hall will tip off the tournament next week at the Princeton Holiday Tournament. The Tigresses are in the Blue Pool and the Red Devils are in the Grey Pool. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

Princeton Holiday Tournament

BLUE POOL: Princeton, Putnam County, Henry, Midland

GRAY POOL: Hall, Stark County, Mendota, IVC

MONDAY: Midland vs. Putnam County, 5 p.m., IVC vs. Stark County, 6:30 p.m., Princeton vs. Henry, 8 p.m.

TUESDAY: Mendota vs. IVC, 5 p.m., Princeton vs. Putnam County, 6:30 p.m., Hall vs. Stark County, 8 p.m.

THURSDAY: Putnam County vs. Henry, 5 p.m., Mendota vs. Hall, 6:30 p.m., Princeton vs. Midland, 8 p.m.

FRIDAY: Henry vs. Midland, 5 p.m., Stark County vs. Mendota, 6:30 p.m., Hall vs. IVC, 8 p.m.

SATURDAY: 7th place - 4th Blue vs. 4th Grey, 1:30 p.m. 5th place - 3rd Blue vs. 3rd Grey, 3 p.m. 3rd place - 2nd Blue vs. 2nd Grey, 4:30 p.m. 1st place -1st Blue vs. 1st Grey, 6 p.m.

Bureau Valley Thanksgiving Tournament

TUESDAY: E-P vs. Riverdale, 5:30 p.m., Bureau Valley vs. Rock Falls, 7 p.m.

WEDNESDAY: Riverdale vs. Rock Falls, 5:30 p.m., Bureau Valley vs. E-P, 7 p.m.

FRIDAY: Rock Falls vs. E-P, 5:30 p.m., Bureau Valley vs. Riverdale, 7 p.m.

Note: The F/S teams meet at the opposite times as varsity in the Storm Gym (BVJH)

Bank of Pontiac Thanksgiving Tournament

A POOL: East Peoria, Mahomet-Seymour, Ottawa, Prairie Central (at Prairie Central)

B POOL: Limestone, Peoria Notre Dame, Pontiac, St. Bede (at Pontiac)

MONDAY: At Pontiac - St. Bede vs. PND, 5:30 p.m., Limestone vs. Pontiac, 7 p.m.

TUESDAY: At Pontiac - Limestone vs. St. Bede, 5:30 p.m., PND vs. Pontiac, 7 p.m.

THURSDAY: At Pontiac - Limestone vs. PND, 5:30 p.m., St. Bede vs. Pontiac, 7 p.m.

SATURDAY: 7th place - 4th Pool A vs. 4th Pool B, 10 a.m. 5th place - 3rd Pool A vs. 3rd Pool B, 11:30 a.m. 3rd place - 2nd Pool A vs. 2nd Pool B, 1 p.m. 1st place - 1st Pool A vs. 1st Pool B, 2:30 p.m. (all games at Prairie Central)

