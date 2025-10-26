Bureau Valley High School honor roll, 1st quarter 2025-26

Bureau Valley High School recently announced its honor roll for the first quarter of the 2025-26 school year.
Freshmen
Aubrey Endress, Kynzleigh Garza, Lydia Lind, Bailey McDermott, Waylon Miller, Madisyn Shipp, Levi Slock, Kinsley Wall, Grant Workman
Sophomores
Kiara Dye, Summer Hamilton, Cambree Jacobs, Jude Masters, Sophia Regan, Kayne Richter, Autumn Roth, Elaina Sanders
Juniors
Elyse Anderson, Donaven Heinzeroth, Leah Rollo, Tucker Shane, Drake Taylor, Kyle Velazquez
Seniors
Julie Atkins, Tyce Barkman, Kadyn Haage, Camryn Hill, Wyatt Novotny, Lila Spencer, Andreas Zueger