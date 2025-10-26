Shaw Local

Bureau Valley High School honor roll, 1st quarter 2025-26

Bureau Valley Storm logo

By Kate Santillan

Bureau Valley High School recently announced its honor roll for the first quarter of the 2025-26 school year.

Freshmen

Aubrey Endress, Kynzleigh Garza, Lydia Lind, Bailey McDermott, Waylon Miller, Madisyn Shipp, Levi Slock, Kinsley Wall, Grant Workman

Sophomores

Kiara Dye, Summer Hamilton, Cambree Jacobs, Jude Masters, Sophia Regan, Kayne Richter, Autumn Roth, Elaina Sanders

Juniors

Elyse Anderson, Donaven Heinzeroth, Leah Rollo, Tucker Shane, Drake Taylor, Kyle Velazquez

Seniors

Julie Atkins, Tyce Barkman, Kadyn Haage, Camryn Hill, Wyatt Novotny, Lila Spencer, Andreas Zueger

