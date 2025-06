Princeton High School honor roll, 2nd semester 2024-25

Princeton High School recently announced its honor roll for the second semester of the 2024-25 school year.

High honor roll

Ruby Acker, Ayden Agushi, Emmaleigh Ames, Ashley Anderson, Nolan Anderson, Daniel Barnes, Isla Bayer, Rockne Berlinski, Aleaha Bice, Brayden Bickett, Levi Boggs, Susanna Bohms, Jeremy Borsch, Anna Boughton, Payton Brandt, Corbin Brown, Morgan Bryan, Mia Buccini, Arthur Burden, Danika Burden, Zyler Calderon, Keeley Cardosi, Tessa Carlson, Kyle Chin, Ace Christiansen, Hanna Claiborne, Braylon Clevenger, Isabella Clevenger, Taylor Compton, Jaydon Cooke, Gianna Crowl Joanna Czerwin, Landon Davis, Addison Dever, Devin Dever, Camryn Driscoll, Jackson Drozda, Maegan Du Preez, Grace Eggers, Alexis Emmett, Casey Etheridge, Kinley Fogarty, Olivia Fox, Morgan Franklin, Kaylyn Friel, Angela Frost, Lincoln Frost, Payton Frueh, Jayden Fulkerson, Travis Gleason, Daphnie Grant, Lilith Gray, Ella Grey, Deacon Gutshall, Noah Gutshall, Lexi Hahn, Macey Hall, Piper Hansen, Payten Harden, Lydia Hardy, Ellie Harp, Abigail Harris, Zachary Harris, Jack Heaton, Makayla Hecht, Ava Hobson, Micah Hult, Kimberly Imsland, Ryan Jagers, Caleb Johnson, Lydia Johnson, Brody Johnston, Illyana Jones, Kalista Jones, Caroline Keutzer, Grace Killin, Ella Kinnamon, Brinley Kloepping, Nolan Kloepping, Tricia Kloepping, Ava Knaak, Avaya Koning, Braydyn Kruse, Ava Kyle, Noah LaPorte, Timothy Lewis, Haleigh Linker, Matthew Lord, Gabriella Lowrance, Paityn Lucas, Lilly Mabry, Kathy Maciczak, Haylee Mancini, Kaitlyn McCarter, Kannon McCarter, Jessa McLaughlin, Emilee Merkel, Natalie Meyer, Chloe Moats, Chloe Moffitt, Addison Monaco, Ian Morris, Kiyrra Morris, Mariska Mount, Trevyn Munson, Hailey Musgrave, Grace Nesbitt, Long Nguyen, Cade Odell, Joel Odell, Avah Oertel, Kamryn Patterson, Rebekah Pearson, Gavin Pinter, Riley Rauh, Peter Reviglio, Aliyah Ringenberg, Dakara Rivera, Aiden Robinson, Yocelynn Robledo, Cruz Rodriguez, Clayton Rokosz, Sylvie Rutledge, Michel Sanchez-Rodriguez, Hayden Sayler, James Schillaci, Nora Schneider, Karlie Schultz, Norah Schultz, Alice Scruggs, Sydney Scully, Braden Shaw, Aaliyah Shipley, Alivia Shute, Josie Sierens, Isabella Simmering, Chase Sims, Mia Sluis, Meghan Smith, Alyssa Stewart, Andrew Stocking, Marissa Storm, Jocelyn Strouss, Lillian Swisher, Kaylee Tanner, Anastacia Thompson, Audrey Thompson, Owen Thornton, Arianne Tirao, Ezra Todd, Jordan VandeVenter, Emma Wahlgren, Kamden Wahlgren, Alexis Weatherington, Ashlynn Weber, Fiona Wempe, Giavanna Weyer, Philip Whited, Maximus Wilborn, Samanta Woolley, Elin Workman, Melanie Zimmerman

Honor roll

Onnestee Adams, Cooper Amy, Rylee Backes, Isabella Bauer, Cayden Bendavidez, Tristan Borovicka, Stihl Brokaw, Nolen Brongel, Karsyn Brucker, John Busard, Landon Bush, Zoey Byers, Corbin Cain, Konner Cain, Makya Clark, Mason Cooney, Marissa Cruse, Kane Dauber, Dominick Davies, Keighley Davis, Jazzlyn DePauw, Tyler Forristall, Olivia Funderberg, Andrew Giaquinto, Lane Goskusky, Common Green, Gracelynn Hansen, James Harris, Kieren Hoffman, Samarrah Hoffman, Jayden Klingenberg, Luke LaPorte, Cameron Lawrence, Keely Lawson, Rebekah Lord, Olivia Mabry, Jackson Mason, Olivia Mattingly, Keeley McCarter, Sophia Mendez, Blake Miller, Chloe Miller, Destiny Moore, Jameson Morse, Noah Morton, Sydney Neff, Scarlett Nichols, Bianka Nickelsen, Gracie Norman, Maddison Oertel, Jack Oester, Jack Orwig, Ella Ostrowski, Brady Peach, Rhett Pearson, Halli Petersen, Alexis Philippe, Alexcia Plymire, Jordan Reinhardt, Reese Reviglio, Alyssa Reynolds, Carter Rossler, Olivia Sandoval, Owen Schultz, Alfredo Segerstrom, Luke Smith, Amelia Sommer, Liberty Sousa, Jace Stuckey, Allister Swanson, Augustus Swanson, Isaiah Tiser, Tyler VandeVenter, Anthouny Vujanov, Alexandra Waca, Avery Waca, Greta Wallace