BCR Girls Track & Field Honor Roll

St. Bede sophomore Kate Duncan leads the BCR Honor Roll in the high jump with a jump of 5-2 1/4 (Kyle Russell)

Here are the leading area girls track & field athletes, representing ALO, Bureau Valley, DePue, Hall, Princeton and St. Bede. School record are marked by *

Shot - *Savanah Bray (SB/Jr.) 34-9, Landry Hitzler (BV/Sr.) 33-1 1/4, Emily Sachs (ALO/Sr.) 32-7 1/2, Laela Shevokas (H/Sr.) 29-10, Michaela Noder (BV/Fr.) 26-9 3/4, Lily Pelka (H/Fr.) 25-2, Rylee Newton (H/So.) 24-3, Jameson Morse (P/Fr.) 24-2 1/4, Karlie Schultz (P/Fr.) 23-4 1/4

Discus - Emily Sachs (ALO/Sr.) 106-9, Laela Shevokas (H/Sr.) 89-10, Carly Wiggim (BV/Jr.) 84-7, Libby Huffaker (SB/Sr.) 76-6, Karlie Schultz (P/Fr.) 76-3, Michaela Noder (BV/Fr.) 74-7, Lily Pelka (H/Fr.) 66-12, Jameson Morse (P/Fr.) 64-0

Long jump - Bella Yanos (ALO/Jr.) 16-10 3/4, Mya Shipp (BV/Fr.) 16-5 3/4, Elise House (P/Fr.) 15-10 3/4, Ashlynn Weber (P/Sr.) 15-4 1/2, Grace Althaus (ALO/Jr.) 15-5 1/2, Josie Sierens (P/So.) 14-4, Leah Griggs (SB/Fr.) 14-0, Leah Birdsley (BV/Fr.) 13-10 1/2, Morgan Krieser (ALO/So.) 13-9 1/2, Amanda Manzanares (H/So.) 13-8

Triple jump - Ashlynn Weber (P/Sr.) 33-4 1/2, Natalia Zamora (H/Jr.) 30-1, Amanda Manzanares (H/So.) 29-8, Morgan Krieser (ALO/So.) 29-5 1/2, Kate Duncan (SB/So.) 29-0 1/2, Journey Short (P/Fr.) 26-2 2 1/4, Danika Burden (P/So.) 24-1 3/4

High jump - Kate Duncan (SB/So.) 5-2 1/4, Jillian Anderson (ALO/Jr.) 5-0, Emma Wahlgren (P/So.) 4-8, Danika Burden (P/So.) 4-8, Bella Templeton (H/Sr.) 4-7, Sophie Simpson (H/Fr.) 4-7, Ashlyn Ledergerber (BV) 4-6, Josie Sierens (P/So.) 4-6, Greta Wallace (P/Fr.) 4-6, Karona Gall (ALO/Fr.) 4-2

Pole vault - Annie Thompson (P/Fr.) 7-9, Josie Sierens (P/So.) 7-3, Carly Wiggim (BV/Jr.) 7-5 3/4, Ashlyn Ledergerber (BV) 7-0, Landry Hitzler (BV/Sr.) 6-6,Lotte Kran (BV) 6-0

100 - Lily Bosnich (SB/Jr.) 12.81, Camryn Driscoll (P/Jr.) 13.07, Maddie Althaus (ALO/So.) 13.32, Landry Hitzler (BV/Sr.) 13.38, Bella Yanos (ALO/Jr.) 13.54, Kijah Lucas (SB/Fr.) 13.57, Haven Rossi (H/Jr.) 13.87, Lilah Fox (BV) 14.34, Sophie Simpson (H/Fr.) 14.37 Kinley Fogarty (P/Fr.) 14.51, *Sara AGuirre (D) 14.87

200 - *Lily Bosnich (SB/Jr.) 26.27, Elise House (P/Fr.) 27.15, Miya Shipp (BV/So.) 27.33, Camryn Driscoll (P/Jr.) 27.58, Maddie Althaus (ALO/So.) 28.52, Haven Rossi (H/Jr.) 28.66, L. Griggs (SB/Fr.0 29.0), Leah Birdsley (BV/Fr.) 29.35, Caitlyn (Egan (BV/Fr.) 29.70, Jillian Anderson (ALO/Jr.) 30.17, Danika Burden (P/So.) 30.46

400 - Camryn Driscoll (P/Jr.) 1:00.34, Lily Bosnich (SB/Jr.) 1:00.86, Elise House (P/Fr.) 1:01.38, Maddie Althaus (ALO/So.) 1:02.8, Miya Shipp (BV/So.) 1:03.51, Jocelyn Strouss (P/Fr.) 1:06.13, Grace Althaus (A/Jr.) 1:07.05, Gemma Moore (BV/So.) 1:08.64, Danika Burden (P/So.) 1:09.3

800 - Jocelyn Strouss (P/Fr.) 2:35.0, *Maggie Arkins (SB/Jr.) 2:38.36, Maddie Wetzell (BV/Jr.) 2:38.96, Ruby Acker (P/So.) 2:39.72, Emma Mussche (BV/Jr.) 2:42.11, Jadelyn Wangelin (H/Jr.) 2:42.78, Gemma Moore (BV/So.) 2:44.87, Alexandra Waca (P/So.) 2:48.62, Payton Frueh (P/So.) 2:50.99, Avery Waca (P/Jr.) 2:51.53

1,600 - Maddie Wetzell (BV/Jr.) 5:56.86, Ruby Acker (P/So.) 5:55.11, Payton Frueh (P/So.) 5:56.24, Alexandra Waca (P/So.) 6:02.3, Gemma Moore (BV/So.) 6:17.19, Avery Waca (P/Jr.) 6:36.82, Susanna Bohms (P/Fr.) 6:54.69

3,200 - Maddie Wetzell (BV/Jr.) 13:01.74, Payton Frueh (P/So.) 12:42.07, Alexandra Waca (P/So.) 13:03.44, Natalie Meyer (P/So.) 14:20.2, Gemma Moore (BV/So.) 14:30.05, Leah House (BV/So.) 15:12.06

100 hurdles - Lily Bosnich (SB/Jr.) 15.04, Alexa McKendry (ALO/So.) 17.90, Natalia Zamora (H/Jr.) 17.93, Josie Sierens (P/So.) 18.58, Caitlyn (Egan (BV/Fr.) 19.12, Amanda Manzanares (H/So.) 19.46, Chloe Moates (P/Fr.) 20.06

300 hurdles - Lily Bosnich (SB/Jr.) 47.65, Caitlyn (Egan (BV/Fr.) 53.69, Alexa McKendry (ALO/So.) 54.16, Chloe Moates (P/Fr.) 55.91, Natalia Zamora (H/Jr.) 55.05, Amanda Manzanares (H/So.) 55.8

4x100 relay - BV (Lilah Fox, Leah Birdsley, Lotte Kraan, Landry Hitzler) 54.12, Hall (N. Zamora, S. Simpson, A. Manzanares, B. Templeton) 55.42; PHS (Journey Short, Keaira Knupp, Kinley Fogarty, Danika Burden) 57.46

4x200 relay - BV (C. Egan, L. Birdsley, A. Ledergerber, M. Shipp) 1:55.82, PHS (C. Moats, K. Knupp, J. Short, D. Burden) 2:01.4; (H. Ross, S. Simpson, B. Templeton, S. Smith) 2:02.93

4x400 relay - BV (E. Mussche, G. Moore, M. Shipp, E. House) 4:22.18, PHS (C. Moats, K. Knupp, J. Short, D. Burden) 4:27.28; SBA (E. De La Torre, B. Engles, S. Ruiz, M. Arkins) 4:46.92; Hall (N. Zamora, K. Wangelin, E. Castelan, A. Manzanares) 4:52.30

4x800 relay - PHS (J. Strouss, Alex. Waca, P. Frueh, C. Driscoll) 10:44.99; BV (E. Mussche, G. Moore, M. Nugent, M. Wetzell 10:55.67