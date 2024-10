BCR volleyball standings, Oct. 24, 2024

A look at Bureau County area volleyball standings as of Oct. 24

BCR teams W-L Princeton (6-4 TRE) 19-14 Bureau Valley (5-5 LTC) 16-13-3 Hall (3-6 TRE) 16-13-2 St. Bede (5-2 TCC) 15-13 LaMoille (1-6 LTC) 2-23 DePue (0-8 LTC) 0-17

Three Rivers East Con All Erie-Prophetstown 10-0 28-3-2 Kewanee 7-3 15-15-1 Princeton 6-4 19-14 Hall 4-6 15-13-2 Mendota 3-7 7-20-1 Newman 0-10 2-31-1

Three Rivers West Con W-L Orion 9-1 28-6 Riverdale 7-3 20-10-1 Sherrard 7-3 23-8 Rockridge 4-6 17-10 Mercer County 2-8 19-11 Monmouth-Roseville 1-9 9-25

Tri-County Con W-L Seneca 7-0 29-5 Henry-Senachwine 5-2 27-7 St. Bede 5-2 15-13 Woodland 4-3 15-11 Marquette 4-3 19-8 Dwight 3-4 12-15 Putnam County 3-4 11-15 Midland 2-5 17-11 Roanoke-Benson 2-5 8-21 Lowpoint-Washburn 0-7 9-16

Lincoln Trail Con Knoxville 9-1 Wethersfield 9-1 United 9-2 ROWVA-Williamsfield 7-4 West Central 7-4 Bureau Valley 6-5 Princeville 5-5 Ridgewood 4-6 Annawan 4-6 Stark County 2-8 A-Town 1-9 Galva 0-11