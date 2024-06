Presenting the 2024 Times Boys Track and Field Honor Roll

Sandwich’s Jacob Ross clears the bar in the pole vault during the Class 2A boys track sectional this past spring at Sycamore High School. (Mark Busch)

The schools of The Times area sent plenty of athletes to the IHSA Boys Track and Field State Meet this spring, with Ottawa, Streator, Newark, Sandwich, Seneca, Marquette, Somonauk and Fieldcrest all represented in Charleston.

Here are those state qualifiers, the 2024 Times Boys Track and Field All-Area Honor Roll.

200 dash

Isaiah Brown, jr., Streator – 2A state qualifier

Garin Zaeske, sr., Somonauk – 1A state qualifier

400 run

Simeion Harris, jr., Sandwich – 2A state qualifier

800 run

Logan Pasakarnis, sr., Newark – 1A state qualifier

Caleb Krischel, jr., Fieldcrest – 1A state qualifier

1,600 run

Caden Hamer, fr., Somonauk – 1A state qualifier

3,200 run

Landin Stillwell, so., Somonauk – 1A state qualifier

110 hurdles

Weston Averkamp, jr., Ottawa – 3A state qualifier

Colton Pumphrey, jr., Seneca – 1A state qualifier, sectional champion

300 hurdles

Weston Averkamp, jr., Ottawa – 3A state qualifier, sectional champion

4x400 relay

Sandwich (Simeion Harris, Brodie Case, Shaun Smith, Kayden Page) – 2A state qualifier

4x800 relay

Somonauk (Landin Stillwell, Jackson Brockway, Gunnar Swenson, Caden Hamer) – 1A state qualifier, sectional champion

Shot put

Peter Popp, jr., Sandwich – 2A state qualifier

Discus

Alex Bogner-Kidwell, sr., Seneca – 1A state qualifier, sectional champion

Pole vault

Sam Churchill, sr., Seneca – 1A state qualifier, sectional champion

Sean Sigler, so., Seneca – 1A state qualifier

Jacob Ross, fr., Sandwich – 2A state qualifier

Long jump

Denver Trainor, sr., Marquette – 1A state qualifier