BCR boxscores for Week 5, 2025

AT PRINCETON
Monmouth-Roseville 36, Princeton 8
|1
|2
|3
|4
|Total
|Mon-Rose
|0
|14
|8
|14
|36
|Princeton
|0
|0
|0
|8
|8
Scoring plays
MR - Bergren 8 run (kick failed), 8:36 2Q
MR - Huston 4 run (Huston run), 1:25 2Q
MR - Huston 39 run (Huston run), 10:39 3Q
MR - Montroy 5 run (Noel kick), 10:23 4Q
P - Etheridge 55 pass from Lanham (Etheridge run), 9:18 4Q
MR - Montroy 2 run (Noel kick), 0:49 4Q
|Yardsticks
|MR
|P
|First downs
|20
|6
|Total net yards
|377
|221
|by rushing
|55-349
|26
|by passing
|28
|195
|Passing (C-A-I)
|2-3-0
|10-17-1
|Penalties-yards
|4-25
|4-35
|Fumbles-lost
|0-0
|0-0
|Punts-avg
|1-35
|4-23.5
Individual statistics
RUSHING: MR - Huston 19-157 (2 TDs), Montroy 24-127 (2 TDs), Bergren 9-58 (TD), Casteel 3-7. P - Etheridge 11-20, Lanham 6-6, Agushi 1-0.
PASSING: MR - Casteel 2-3, 28 yards. P - Lanham 10-16, 195 yards, Etheridge 0-1-1.
RECEIVING: M-R - Rogers 1-25, Huston 1-3. P - Etheridge 4-68 (TD), Oester 4-99, LaPorte 1-(-2).
AT KEWANEE
Hall 44, Kewanee 0
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|Hall
|13
|12
|19
|0
|44
|Kewanee
|0
|0
|0
|0
|0
Scoring plays
Hall - Glynn 48 run (kick), 6:43 1Q
Hall - B. Curran 11 (kick failed), 0:16 1Q
Hall - Glynn 1 run (run failed), 4:47 2Q
Hall - Redcliff 1 run, 27.8 2Q
Hall - Redcliff 57 run (kick failed), 10:33 3Q
Hall - Sterling 35 pass from Glynn (kick), 8:54 3Q
Hall - Redcliff 71 run, 4:07 3Q
|Yardsticks
|H
|K
|First downs
|14
|5
|Totals yards
|440
|112
|by rushing
|37-387
|24-62
|by passing
|53
|50
|Passing (A-C-I)
|2-3-0
|9-20-1
|Penalties
|8-45
|8-46
|Fumbles-lost
|2-0
|5-2
|Punts-avg.
|1-35.0
|5-34.2
Individual statistics
RUSHING: Hall - Redcliff 11-204 (3 TDs), Glynn 10-102 (2 TDs), B. Curran 10-52 (TD), Yanek 2-17, Crowther 2-6, Weger 2-6
PASSING: Hall - Glynn 2-3-0, 53 yards (TD)
RECEIVING: Hall - Sterling 1-35 (TD), Edgcomb 1-18
AT ELMWOOD
Elmwood-Brimfield 38, Bureau Valley 22
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|total
|Bureau Valley
|8
|0
|8
|6
|22
|Elmwood-Brimfield
|16
|8
|8
|6
|38
Scoring plays
BV - Stewart 6 run (Carrington run), 8:33 1Q
EB - Alger 1 run (Alger run), 6:14 1Q
EB - Burkitt 15 pass from Paterson (Alger run), 4:02 1Q
EB - Alger 8 run (Alger run), 8:28 2Q
BV - Stewart 38 run (Carrington run), 7:38 3Q
EB - Alger 1 run (Alger run), 4:02 3Q
BV - Stewart 2 run (run failed), 9:14 4Q
EB - Johnson 21 run (run failed), 1:40 4Q
|Yardsticks
|BV
|EB
|First downs
|17
|17
|Total yards
|306
|395
|by rushing
|48-306
|41-380
|by passing
|0
|15
|Passing
|0-3-0
|1-3-0
|Penalties
|1-5
|4-21
|Fumbles lost
|1
|0
Individual stats
RUSHING: BV - Stewart 20-184 (3 TDs), Carrington 16-91, Richter 3-29, Barkman 2-13, Litherland 3-5, Shane 3-5. EB - Alger 19-166 (3 TDs), Johnson 12-143 (TD)
PASSING: BV - Litherland 0-3. EB - Patterson 1-3, 15 yards (TD)
RECEIVING: EB - Burkitt 1-15 (TD)
AT OTTAWA
Marquette 42, St. Bede 7
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|St. Bede
|0
|0
|0
|7
|7
|Marquette
|14
|14
|8
|6
|42
Scoring plays
OM - Cassell 28 pass from Couch, 1Q
OM - Couch 1 run (Couch run), 1Q
OM - DeBernardi 15 pass from Couch, 2Q
OM - Dose 55 pass from Couch, 2Q
OM - Dose 13 run (run), 3Q
SB - Marquez 3 run (Soliman kick), 4Q
OM - Higgins 80 KO return, 4Q
Individual stats
RUSHING: OM - Dose 16-82 yards (2 TDs). SB - Marquez 13-47, Hirst 7-43, Ferrari 17-8
PASSING: Couch7-12-0, 133 yards, 3 TDs. SB - Ferrari 6-18, 32 yards
RECEIVING: SB - Ca. Riva 1-7, Hermes 1-6, De La Torre 1-6, Hirst 1-(-2), McGunnigal 1-(-2)