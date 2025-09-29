Shaw Local

BCR boxscores for Week 5, 2025

Princeton senior quarterback Gavin Lanham fights for yards in Friday's homecoming game at Bryant Field against Monmouth-Roseville. The Titans won 36-6.

By Kevin Hieronymus

AT PRINCETON

Monmouth-Roseville 36, Princeton 8

1234Total
Mon-Rose01481436
Princeton00088

Scoring plays

MR - Bergren 8 run (kick failed), 8:36 2Q

MR - Huston 4 run (Huston run), 1:25 2Q

MR - Huston 39 run (Huston run), 10:39 3Q

MR - Montroy 5 run (Noel kick), 10:23 4Q

P - Etheridge 55 pass from Lanham (Etheridge run), 9:18 4Q

MR - Montroy 2 run (Noel kick), 0:49 4Q

YardsticksMRP
First downs206
Total net yards377221
by rushing55-34926
by passing28195
Passing (C-A-I)2-3-010-17-1
Penalties-yards4-254-35
Fumbles-lost0-00-0
Punts-avg1-354-23.5

Individual statistics

RUSHING: MR - Huston 19-157 (2 TDs), Montroy 24-127 (2 TDs), Bergren 9-58 (TD), Casteel 3-7. P - Etheridge 11-20, Lanham 6-6, Agushi 1-0.

PASSING: MR - Casteel 2-3, 28 yards. P - Lanham 10-16, 195 yards, Etheridge 0-1-1.

RECEIVING: M-R - Rogers 1-25, Huston 1-3. P - Etheridge 4-68 (TD), Oester 4-99, LaPorte 1-(-2).

AT KEWANEE

Hall 44, Kewanee 0

1Q2Q3Q4QTotal
Hall131219044
Kewanee00000

Scoring plays

Hall - Glynn 48 run (kick), 6:43 1Q

Hall - B. Curran 11 (kick failed), 0:16 1Q

Hall - Glynn 1 run (run failed), 4:47 2Q

Hall - Redcliff 1 run, 27.8 2Q

Hall - Redcliff 57 run (kick failed), 10:33 3Q

Hall - Sterling 35 pass from Glynn (kick), 8:54 3Q

Hall - Redcliff 71 run, 4:07 3Q

YardsticksHK
First downs145
Totals yards440112
by rushing37-38724-62
by passing5350
Passing (A-C-I)2-3-09-20-1
Penalties8-458-46
Fumbles-lost2-05-2
Punts-avg.1-35.05-34.2

Individual statistics

RUSHING: Hall - Redcliff 11-204 (3 TDs), Glynn 10-102 (2 TDs), B. Curran 10-52 (TD), Yanek 2-17, Crowther 2-6, Weger 2-6

PASSING: Hall - Glynn 2-3-0, 53 yards (TD)

RECEIVING: Hall - Sterling 1-35 (TD), Edgcomb 1-18

AT ELMWOOD

Elmwood-Brimfield 38, Bureau Valley 22

1Q2Q3Q4Qtotal
Bureau Valley808622
Elmwood-Brimfield1688638

Scoring plays

BV - Stewart 6 run (Carrington run), 8:33 1Q

EB - Alger 1 run (Alger run), 6:14 1Q

EB - Burkitt 15 pass from Paterson (Alger run), 4:02 1Q

EB - Alger 8 run (Alger run), 8:28 2Q

BV - Stewart 38 run (Carrington run), 7:38 3Q

EB - Alger 1 run (Alger run), 4:02 3Q

BV - Stewart 2 run (run failed), 9:14 4Q

EB - Johnson 21 run (run failed), 1:40 4Q

YardsticksBVEB
First downs1717
Total yards306395
by rushing48-30641-380
by passing015
Passing0-3-01-3-0
Penalties1-54-21
Fumbles lost10

Individual stats

RUSHING: BV - Stewart 20-184 (3 TDs), Carrington 16-91, Richter 3-29, Barkman 2-13, Litherland 3-5, Shane 3-5. EB - Alger 19-166 (3 TDs), Johnson 12-143 (TD)

PASSING: BV - Litherland 0-3. EB - Patterson 1-3, 15 yards (TD)

RECEIVING: EB - Burkitt 1-15 (TD)

AT OTTAWA

Marquette 42, St. Bede 7

1Q2Q3Q4QTotal
St. Bede00077
Marquette14148642

Scoring plays

OM - Cassell 28 pass from Couch, 1Q

OM - Couch 1 run (Couch run), 1Q

OM - DeBernardi 15 pass from Couch, 2Q

OM - Dose 55 pass from Couch, 2Q

OM - Dose 13 run (run), 3Q

SB - Marquez 3 run (Soliman kick), 4Q

OM - Higgins 80 KO return, 4Q

Individual stats

RUSHING: OM - Dose 16-82 yards (2 TDs). SB - Marquez 13-47, Hirst 7-43, Ferrari 17-8

PASSING: Couch7-12-0, 133 yards, 3 TDs. SB - Ferrari 6-18, 32 yards

RECEIVING: SB - Ca. Riva 1-7, Hermes 1-6, De La Torre 1-6, Hirst 1-(-2), McGunnigal 1-(-2)

