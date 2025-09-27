Shaw Local

Illinois high school football scores: Week 5, 2025

The setting sun paints the sky as Huntley’s, from left, Ryan Wabel, Colin Kalemba and Ethan Albertson trot out to face Jacobs in varsity football at Jacobs High School in Algonquin on Friday, Sept. 26, 2025.

The setting sun paints the sky as Huntley’s, from left, Ryan Wabel, Colin Kalemba and Ethan Albertson trot out to face Jacobs in varsity football at Jacobs High School in Algonquin on Friday, Sept. 26, 2025. (Patrick Kunzer for Shaw Local/Patrick Kunzer for Shaw Local)

By The Associated Press

Amboy 66, Galva 6

Andrew 52, Hammond Central, Ind. 0

Annawan-Wethersfield 35, Rushville-Industry 14

Arlington Heights (Hersey) 62, Wheeling 0

Athens 41, Auburn 7

Aurora (West Aurora) 49, Bartlett 21

BHRA 19, Salt Fork 3

Benton 56, Anna (A.-Jonesboro) 7

Bloomington 48, Urbana 0

Bradley-Bourbonnais 40, Stagg 6

Brother Rice 56, St Patrick 14

Brown County 42, Triopia 8

Calhoun 49, Winchester (West Central) 8

Carrollton 51, Pleasant Hill 8

Carterville 35, Hopkinsville, Ky. 15

Cary-Grove 40, Crystal Lake Central 6

Central 43, Unity 0

Central 63, East Alton-Wood River 0

Central 67, Watseka 20

Centralia 35, Carbondale 23

Chester 42, Wesclin 20

Coal City 49, Reed-Custer 7

Cumberland 40, Arcola 0

Dakota 58, Lutheran 36

Deer Creek-Mackinaw 56, Fieldcrest 24

Dixon 56, Oregon 0

Downers Grove North 49, Proviso West 0

Du Quoin 46, Pinckneyville 27

Dundee-Crown 28, Crystal Lake South 0

Dunlap 48, East Peoria 0

Durand-Pecatonica 38, Lanark (Eastland)-Pearl City 0

East Saint Louis 67, Belleville (West) 0

Edwardsville 41, Belleville (East) 39

El Paso-Gridley 24, Tri-Valley 21

Eldorado 26, Hamilton County 23

Eureka 49, Clinton 0

Fairfield 44, Carmi-White County 0

Forreston 22, Galena 20

Freeburg 23, Columbia 14

Geneseo 36, East Moline (United) 33

Genoa-Kingston 56, North Boone 38

Gibson City-Melvin-Sibley 31, Warrensburg-Latham 13

Glenbard East 42, Ridgewood 6

Glenbard South 56, Elmwood Park 0

Glenbrook South 50, Glenbrook North 0

Grant 40, Grayslake North 12

Havana 28, ROWVA-Williamsfield 0

Hoopeston 22, Georgetown-Ridge Farm 21

Jacksonville 49, Southeast 14

Johnston City 38, Flora 20

Lake Zurich 28, Lake Forest 7

Le Roy 35, Central A&M 17

Lena-Winslow 47, Fulton 6

Lincoln Way Central 45, DeKalb 7

Lincoln Way West 27, Aurora (Waubonsie Valley) 17

Lincoln-Way East 44, Naperville Central 7

Lockport 20, Naperville North 17

Loyola 42, DePaul 14

Madison 28, Argenta (A.-Oreana) 21

Marian 43, Chicago Christian 0

Marist 29, ICCP 28

Maroa-Forsyth 56, Riverton 0

Mater Dei 34, Macomb 28

Mendota 14, Sherrard 10

Metamora 61, Canton 16

Milledgeville 68, River Ridge 28

Moline 39, Quincy 0

Momence 28, Iroquois West 7

Monmouth-Roseville 36, Princeton 8

Morris 42, Kaneland 21

Mt Prospect (Prospect) 56, Buffalo Grove 7

Mt Vernon 29, Belleville (Althoff Catholic) 28

Mt Zion 35, Mahomet-Seymour 23

Nashville 41, Frankfort 6

New Berlin 27, Pittsfield 14

New Trier 44, Deerfield 7

Nokomis 28, Sangamon Valley 20

Normal 56, Manual 8

Normal West 43, Peoria (H.S.) 38

O’Fallon 23, Alton 3

Oak Forest 43, Tinley Park 7

Ottawa Marquette 42, St Bede 7

PORTA 44, Pleasant Plains 8

Pana 47, Greenville 7

Peoria Notre Dame 22, Centennial 14

Peotone 42, Streator 7

Plainfield Central 35, Joliet Central 10

Prairie Central 20, Illinois Valley Central 14

Prairie Ridge 43, McHenry 22

Princeville 21, Abingdon (A.-Avon) 20

Richards 49, Shepard 20

Richmond-Burton 42, Woodstock 7

Riverdale 42, Orion 28

Robinson 34, Marshall 26

Rochester 56, University 7

Rolling Meadows 48, Elk Grove 0

Routt 14, Beardstown 0

Sandwich 47, Harvard 7

Seneca 50, Dwight 17

Sesser-Valier 40, Christopher 6

Shelbyville 35, Tremont 26

South Fork 48, St Anne 26

Sparta 34, Red Bud 22

St Charles East 24, Wheaton North 20

St Charles North 43, Batavia 42

St. Francis 47, Providence 35

Stark County 49, United 22

Sterling 48, Galesburg 0

Stockton 60, Morrison 20

Sycamore 35, Ottawa 7

Taylorville 28, Effingham 21

Triad 42, Highland 22

Tuscola 20, Paxton-Buckley-Loda 14

Unity 47, Pontiac 7

Washington 69, Bartonville (Limestone) 16

West Hancock 18, Illini West 14

Westville 63, Oakwood 28

Wheaton Academy 48, St Edward 0

Wheaton Warrenville South 35, Glenbard North 28

Williamsville 50, Olympia 36

Wilmington 49, Manteno 0

Woodstock North 27, Johnsburg 13

York 34, OPRF 11

Yorkville 16, Oswego 6

