Shaw Local

Analysis   •   Features   •   Podcast   •   Photo Store
Friday Night Drive

BCR Leaderboard for area leaders through Week 1, 2025

St. Bede's Stuart McGunnigal celebrates with quarterback Gino Ferrari after scoring a touchdown against Bureau Valley on Friday Aug. 29, 2025 at St. Bede Academy.

St. Bede's Stuart McGunnigal celebrates with quarterback Gino Ferrari after scoring a touchdown against Bureau Valley on Friday Aug. 29, 2025 at St. Bede Academy. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

Here’s a look at the area leaders from Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede through Week 1:

ScoringKickingPATTDTotal
C. Etheridge (P)00212
L. Marquez (SB)00212
D. Glynn (H-PC)00212
G. Ferrari (SB)0016
W. Smith (BV)0016
A. Hermes (SB)0016
Hirst (SB)0016
R. Soliman (SB)5005
RushingAttYardsTDsYPC
C. Etheridge (P)2416526.9
D. Glynn (H-PC)1712627.4
G. Lanham (P)1811306.3
L. Marquez (SB)108828.8
A. Redcliff (H-PC)136605.1
D. Stewart (BV)156604.4
S. McGunnigal (SB)340113.3
PassingC-A-IYardsTDs
D. Glynn (H-PC)5-12-1510
G. Ferrari (SB)1-2-0291
G. Lanham (P)0-4-000
ReceivingRecYardsTDsYPC
Ca. Riva (SB)129129.0
C. Sterling (H-PC)21909.5
Edgcomb (H-PC)115015.0
A. Redcliff (H-PC)115015.0
High School FootballBCR SportsBureau Valley PrepsPrinceton PrepsHall PrepsSt. Bede Preps
Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL