BCR Leaderboard for area leaders through Week 1, 2025

Here’s a look at the area leaders from Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede through Week 1:
|Scoring
|Kicking
|PAT
|TD
|Total
|C. Etheridge (P)
|0
|0
|2
|12
|L. Marquez (SB)
|0
|0
|2
|12
|D. Glynn (H-PC)
|0
|0
|2
|12
|G. Ferrari (SB)
|0
|0
|1
|6
|W. Smith (BV)
|0
|0
|1
|6
|A. Hermes (SB)
|0
|0
|1
|6
|Hirst (SB)
|0
|0
|1
|6
|R. Soliman (SB)
|5
|0
|0
|5
|Rushing
|Att
|Yards
|TDs
|YPC
|C. Etheridge (P)
|24
|165
|2
|6.9
|D. Glynn (H-PC)
|17
|126
|2
|7.4
|G. Lanham (P)
|18
|113
|0
|6.3
|L. Marquez (SB)
|10
|88
|2
|8.8
|A. Redcliff (H-PC)
|13
|66
|0
|5.1
|D. Stewart (BV)
|15
|66
|0
|4.4
|S. McGunnigal (SB)
|3
|40
|1
|13.3
|Passing
|C-A-I
|Yards
|TDs
|D. Glynn (H-PC)
|5-12-1
|51
|0
|G. Ferrari (SB)
|1-2-0
|29
|1
|G. Lanham (P)
|0-4-0
|0
|0
|Receiving
|Rec
|Yards
|TDs
|YPC
|Ca. Riva (SB)
|1
|29
|1
|29.0
|C. Sterling (H-PC)
|2
|19
|0
|9.5
|Edgcomb (H-PC)
|1
|15
|0
|15.0
|A. Redcliff (H-PC)
|1
|15
|0
|15.0