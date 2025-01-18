Shaw Local

Obituary recap: Jan. 18, 2025

By Daily Journal

SATURDAY, JAN. 11

<strong>Corn, James</strong>, 98, Manteno, Dec. 3

<strong>Domagalla, Raymond Jr.</strong>, 68, Custer Park, Dec. 30

<strong>Giroux, Patsy</strong>, 87, Watseka, Jan. 5

<strong>Nichols, Sam Lawrence</strong>, 78, Estero, Fla., Dec. 18

<strong>Onken, Patricia</strong>, 89, Bourbonnais, Jan. 7

<strong>Pittman-Teague, Aaron</strong>, 29, Ashkum, Jan. 6

<strong>Redmond, Vicki</strong>, 77, Bradley, Jan. 4

<strong>Thompson, Richard “Dick,”</strong> 95, Bradley, Jan. 7

<strong>Tinney, Robert “Gene,”</strong> 87, Bourbonnais, Jan. 6

<strong>Wilkey, Ella</strong>, 84, Fairbury, Jan. 7

WEDNESDAY, JAN. 15

<strong>Gordon, Aimee</strong>, 45, Bradley, Jan. 9

<strong>Hood, Aaron Lee</strong>, 39, Kankakee, Jan. 7

<strong>Kadow, Pamela “Pam,”</strong> 73, Bradley, Jan. 9

<strong>Kersch, Marjorie</strong>, 102, Herscher, Jan. 13

<strong>Rosenboom, Randall “Randy,”</strong> 63, Herscher, Jan. 11

<strong>Sanders, Lawrence R.</strong>, 87, Beecher, Jan. 5