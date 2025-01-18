Obituary recap: Jan. 18, 2025

SATURDAY, JAN. 11
<strong>Corn, James</strong>, 98, Manteno, Dec. 3
<strong>Domagalla, Raymond Jr.</strong>, 68, Custer Park, Dec. 30
<strong>Giroux, Patsy</strong>, 87, Watseka, Jan. 5
<strong>Nichols, Sam Lawrence</strong>, 78, Estero, Fla., Dec. 18
<strong>Onken, Patricia</strong>, 89, Bourbonnais, Jan. 7
<strong>Pittman-Teague, Aaron</strong>, 29, Ashkum, Jan. 6
<strong>Redmond, Vicki</strong>, 77, Bradley, Jan. 4
<strong>Thompson, Richard “Dick,”</strong> 95, Bradley, Jan. 7
<strong>Tinney, Robert “Gene,”</strong> 87, Bourbonnais, Jan. 6
<strong>Wilkey, Ella</strong>, 84, Fairbury, Jan. 7
WEDNESDAY, JAN. 15
<strong>Gordon, Aimee</strong>, 45, Bradley, Jan. 9
<strong>Hood, Aaron Lee</strong>, 39, Kankakee, Jan. 7
<strong>Kadow, Pamela “Pam,”</strong> 73, Bradley, Jan. 9
<strong>Kersch, Marjorie</strong>, 102, Herscher, Jan. 13
<strong>Rosenboom, Randall “Randy,”</strong> 63, Herscher, Jan. 11
<strong>Sanders, Lawrence R.</strong>, 87, Beecher, Jan. 5