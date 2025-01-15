Death notices: Jan. 15 (and Jan. 14)

<strong>Oleene F. Bieber,</strong> 101, of Kankakee, passed away Thursday (Jan. 9, 2025), at Ascension Living Heritage Village in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.

<strong>Janet Rae Busch,</strong> 73, of Joliet, and formerly of Kankakee, passed away Jan. 1, 2025, at her home. Funeral arrangements are by Fred C. Dames Funeral Home, Joliet.

<strong>Gary L. Gocken,</strong> 80, of Diamond, passed away Dec. 24, 2024, at Ascension Living Heritage Village in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.

<strong>Lee Warren Davis Johnson,</strong> 78, of Bourbonnais, passed away Saturday (Jan. 11, 2025), at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

<strong>Mary Beth Loughran,</strong> 60, of Watseka, passed away Jan. 2, 2025, at Iroquois Memorial Hospital in Watseka. Funeral arrangements are by Baier Funeral Home, Watseka.

<strong>Beverly McCanna,</strong> of Joliet, and formerly of Kankakee, passed away Dec. 31, 2024, at Lightways Hospice Home in Joliet. Funeral arrangements are by Fred C. Dames Funeral Home, Joliet.

<strong>Hercules Moore Sr.,</strong> 69, of Kankakee, passed away Saturday (Jan. 11, 2025), at his home in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

<strong>Glenn Smith</strong>, 42, of St. Anne, passed away Sunday (Jan. 12, 2025), at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Clancy-Gernon-Houk Funeral Home in St. Anne.

<strong>Sheila M. Townsend,</strong> 57, of Kankakee, passed away Monday (Jan. 13, 2025), at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

Funeral services for <strong>Rodney Bogan</strong>, 60, of Kankakee, were held Jan. 4, at Second Baptist Church, Kankakee. Pastor Tyler Prude officiated and Pastor Carl Randle Sr. delivered the eulogy. Rodney passed away Dec. 26, 2024. Burial was in Mound Grove Gardens of Memory, Kankakee. Pallbearers were Julian Bogan, Todd Brown, Jared Randle, Cedric Terrell, Joe Girot and Al Dickens. Funeral arrangements were by Lax Mortuary, Kankakee.

Funeral Mass for <strong>Jerome Phillip Kern</strong>, 85, of Kankakee, was held Dec. 23 at St. Rose of Lima Chapel in Kankakee, with the Rev. Vern Arseneau officiating. Jerome passed away Dec. 17, 2024. Interment was in Evergreen Cemetery, Chebanse. Pallbearers were Parker Smith, John, Jonah and Ryan Zettle, Matt Kizaric and Ryan Berg. Funeral arrangements were by Clancy-Gernon-Hertz Funeral Home in Kankakee.

Funeral Mass for <strong>Joseph V. Martino</strong>, 83, of Kankakee, was held Dec. 23 at St. Joseph Catholic Church in Bradley, with the Rev. Marcin Michalak officiating. Joseph passed away Dec. 19, 2024. Interment was in Kankakee Memorial Gardens Cemetery in Aroma Township. Funeral arrangements were by Clancy-Gernon Funeral Home in Bourbonnais.