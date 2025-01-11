Obituary recap: Jan. 11, 2025

SATURDAY, JAN. 4
<strong>Hall, Gregory “Greg,”</strong> 69, Palos Park, Dec. 26
<strong>Hays, Annemarie</strong>, 92, St. Anne, Dec. 26
<strong>Lemenager, Ronald</strong>, 88, Kankakee, Dec. 17
<strong>Randall, Larry</strong>, 72, Kankakee, Dec. 27
<strong>Schwab, Ellen</strong>, 68, Reddick, Dec. 31
<strong>Shelly, Richard</strong>, 77, Bradley, Dec. 25
WEDNESDAY, JAN. 8
<strong>Burge, Michael</strong>, 69, Fort Wayne, Ind., Jan. 5
<strong>DuMontelle, Amy</strong>, 55, Momence, Jan. 2
<strong>Garner, Coretta,</strong> 68, Kankakee, Jan. 2
<strong>Gaus, Debra Sue</strong>, 73, Buckingham, Jan. 4
<strong>LaMontagne, Bernard “Red,”</strong> 93, Kankakee, Jan. 3
<strong>McCracken, John Hamilton</strong>, 95, Kankakee, Jan. 4
<strong>Pudwell, Mildred “Millie,”</strong> 99, Woodville, Wis., Dec. 31
<strong>Scroggins, Christopher Michael</strong>, 61, Lisle, Dec. 31
<strong>Sorensen, Brenda</strong>, 66, Sammons Point, Jan. 4