Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Obituaries

Obituary recap: Jan. 11, 2025

By Daily Journal

SATURDAY, JAN. 4

<strong>Hall, Gregory “Greg,”</strong> 69, Palos Park, Dec. 26

<strong>Hays, Annemarie</strong>, 92, St. Anne, Dec. 26

<strong>Lemenager, Ronald</strong>, 88, Kankakee, Dec. 17

<strong>Randall, Larry</strong>, 72, Kankakee, Dec. 27

<strong>Schwab, Ellen</strong>, 68, Reddick, Dec. 31

<strong>Shelly, Richard</strong>, 77, Bradley, Dec. 25

WEDNESDAY, JAN. 8

<strong>Burge, Michael</strong>, 69, Fort Wayne, Ind., Jan. 5

<strong>DuMontelle, Amy</strong>, 55, Momence, Jan. 2

<strong>Garner, Coretta,</strong> 68, Kankakee, Jan. 2

<strong>Gaus, Debra Sue</strong>, 73, Buckingham, Jan. 4

<strong>LaMontagne, Bernard “Red,”</strong> 93, Kankakee, Jan. 3

<strong>McCracken, John Hamilton</strong>, 95, Kankakee, Jan. 4

<strong>Pudwell, Mildred “Millie,”</strong> 99, Woodville, Wis., Dec. 31

<strong>Scroggins, Christopher Michael</strong>, 61, Lisle, Dec. 31

<strong>Sorensen, Brenda</strong>, 66, Sammons Point, Jan. 4