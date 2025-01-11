Death notices: Jan. 11, 2025

<strong>Donna Lee Bondlow,</strong> 58, of Buckingham, passed away Jan. 5, 2025, at Riverside Medical Center in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Homes.
<strong>Sandra Lynn Brudd,</strong> 67, of Manteno, and formerly of Park Forest, passed away Jan. 3, 2025. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Homes.
<strong>Aaron Hood,</strong> 39, of Chicago, passed away Tuesday (Jan. 7, 2025), at St. Francis Hospital in Evanston. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.
<strong>Debbie Horn,</strong> 65, of Essex, passed away Thursday (Jan. 9, 2025). Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.
<strong>Troy V. James,</strong> 62, of Kankakee, passed away Dec. 31, 2024, at his home in Kankakee. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home in Kankakee.
<strong>Alfred “Fred” Lanoue</strong>, 76, of Bradley, passed away Jan. 5, 2025, at Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Homes.
<strong>Michael W. Lehman</strong>, 52, of Wilmington, passed away Wednesday (Jan. 8, 2025). Funeral arrangements are by Jensen Funeral Homes.
<strong>Doris Jean Ornstead</strong>, 80, of Bourbonnais, passed away Dec. 29, 2024, at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Homes.
<strong>Linda Louise Tiedmann,</strong> 63, of Sheldon, passed away Jan. 4, 2025, at Iroquois Memorial Hospital in Watseka. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Homes.