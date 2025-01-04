Death notices: Jan. 4, 2025

<strong>Angela K. Autman</strong>, 74, of Kankakee, passed away Dec. 28, 2024, at Loyola University Medical Center in Maywood. Funeral arrangements are by Jones Funeral Home, Kankakee.

<strong>Laura Ellen Hennessy</strong>, 79, of Manteno, and formerly of Chicago’s Roseland neighborhood, passed away Monday (Dec. 30, 2024). Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home.

<strong>Betty Lumpkins</strong>, 72, of Pembroke Township, passed away Thursday (Jan. 2, 2025), at Riverside Medical Center, Kankakee. Funeral arrangements are by Lax Mortuary, Kankakee.

<strong>Justin “Tom” Mack</strong>, 72, of Kankakee, passed away Dec. 21, 2024, at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Jensen Funeral Home in Kankakee is handling the arrangements.

<strong>Jeanne Marie Nichols,</strong> 74, of Beaverville, passed away Monday (Dec. 30, 2024), at her home. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.

<strong>Michael Ray Schoon</strong>, 64, of Ashkum, passed away Dec. 28, 2024, at his home. Funeral arrangements are by Knapp Funeral Home in Watseka.

<strong>Rosalie L. Stava</strong>, 76, of Wilmington, passed away Monday (Dec. 30, 2024). Funeral arrangements are by R.W. Patterson Funeral Home and Crematory, Braidwood.

<strong>Anthony Thompson</strong>, 68, of Beecher, passed away Dec. 24, 2024, at his home. Funeral arrangements are by Brown-Jensen Funeral Home in Manteno.

<strong>Roger A. Waters</strong>, 73, of Watseka, passed away Dec. 27, 2024, at Ascension Saint Mary Hospital in Kankakee. Funeral arrangements are by Jensen Funeral Home, Kankakee.

Funeral services for <strong>Robert C. “Bob” Boyd</strong>, 75, of Herscher, were held Dec. 12 at Clancy-Gernon Funeral Home in Manteno, with the Rev. Michael Seed officiating. Robert passed away Dec. 7, 2024. Interment was in Abraham Lincoln National Cemetery, Elwood. Funeral arrangements were by Clancy-Gernon Funeral Home in Manteno.

Funeral services for <strong>Ira L. Collins</strong>, 87, of Knoxville, Ill., and formerly of Kankakee, were held Dec. 21 at Schreffler Funeral Homes, Kankakee Chapel, with the Rev. Zachary Hunter officiating. Ira passed away Dec. 13, 2024. Interment was in Limestone Township Cemetery, in Limestone Township. Pallbearers were Cody, Brandon, Josh and Justin Collins, and Hunter and Tyler Becket. Honorary pallbearers were Bridget Gore, Heather Rice and Kaityn Collins.