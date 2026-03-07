Birth announcements: Kankakee County - March 7, 2026

Tyler and Dakota Schaumburg, Kankakee, girl, Eloise Carol, February 22.
Terence and Kawana Love, Kankakee, boy, Harlem Xavier, February 23, fourth child.
Gabe and Sophia Rushbrook, Milford, girl, Liliana Marie, February 25, second child.
James and Chykra Banks, Kankakee, girl, Zynai, February 25, second child.
Antonio Harvey and Marissa Earley, Kankakee, girl, Annisa Eileen, February 25, Mother’s third child and Father’s first child.
Luke and Valerie Oppenhuis, Momence, girl, Vanessa Danielle, February 25, second child.
Nicholas Nelson and Colleen Kaufmann, Manteno, boy, Henry Walter, February 27, first child.
Jason Pizano and D’Anna Tuck, Kentland, boy, Jayden Thomas, February 27, second child.